Вечером 20 декабря с поезда Тюмень — Адлер сняли 125 детей из ЛНР, возвращавшихся домой после отдыха в лагере. Одна девочка умерла. Роспотребнадзор заявил, что у детей выявили грипп А. Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал RTVI, чем опасен грипп А, на какие симптомы следует обратить внимание и как можно избежать заболевания.

Чем опасен грипп А

Грипп А, который в этом году распространяется, — это преимущественно так называемый «гонконгский вирус», H3N5. Его подтип, известный как «свиной грипп», — это H1N1. «Гонконгский» распространяется по миру уже начиная с 1968 года, а «свиной» — с 2009 года. Но он появился даже раньше — H1N1 был возбудителем страшной пандемии 1918-1919 гг.

Но когда он возобновился в 1950-е годы, а потом в 1979 году, он уже не был таким страшным, как это было при «испанке». Тогда была высокая смертность, заразились сотни миллионов, чуть ли не миллиард людей — примерно половина населения. Это все было очень страшно. А потом тот вирус гриппа, который у нас распространялся, давал уже невысокую летальность. Эпидемии гриппа по объему заболеваемости каждый год в каких-то странах были выше, в каких-то ниже. Но, в общем, после 1918-1919 гг. грипп был всегда.

Есть ли риск волны заболеваемости

Сейчас преимущественно идет волна подтипа H3N2. Волна H1N1 не будет такой значительной — это редкие вещи. Я думаю, что сейчас будет то же, к чему мы привыкли за много лет. Заболевание, которое вызывает тип H3N2, начинается обычно тяжело, но у большинства людей проходит [спокойно]. Летальные исходы достаточно редкие.

Вы знаете, что среди детей, которые ехали в поезде из Тюмени, одна девочка умерла — но причина ее смерти пока остается неясной. Очень возможно, что это результат гриппа, но может быть, это что-то другое.

На какие симптомы нужно сразу обратить внимание

Острое начало, высокая температура, головные боли, могут быть боли в мышцах. Конечно, респираторная симптоматика, насморк, кашель, боль в горле — все как это обычно бывает. От других ОРВИ отличается более тяжелым течением и острым началом.

Как проводить профилактику

Есть вакцинация против гриппа. Надо проходить эту вакцинацию каждый год. Специальные службы отбирают штамм вируса гриппа, который ожидается в следующем году. Иногда бывают просчеты в этих ожиданиях, но, как правило, им удается правильно определить, какой тип вируса будет, подготовиться и сделать соответствующие вакцины. Вакцинироваться нужно где-то с осени, но можно и сейчас, потому что грипп пойдет уже через всю зиму. После вакцинации примерно через 2-4 недели человек приобретает хотя бы частичный иммунитет.

Остальные правила профилактики обычные для всех респираторных заболеваний. Для пожилых людей с хроническими заболеваниями это ношение масок в людных местах. И все, конечно, должны мыть руки, неоднократно их дезинфицировать, а также вести здоровый образ жизни.