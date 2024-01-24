Несмотря на призыв председателя Госдумы Вячеслава Володина жестче реагировать на откровенные вечеринки, суд повторно отказался рассматривать коллективный иск к Анастасии Ивлеевой, с которой требуют взыскать 1 млрд рублей за мероприятие в клубе «Мутабор». Тем не менее, для самой ведущей и ее гостей тот вечер принес множество проблем: уголовные дела, отмены концертов, налоговые проверки. Депутаты Госдумы рассказали RTVI, имеет ли смысл вводить специальные правила для поведения на вечеринках в период военной операции.

Виталий Милонов, заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Это избыточно, мне кажется. У нас же есть такое понимание, как нормы поведения, нормы приличия. И, естественно, все нормы невозможно кодифицировать и изложить. Я отталкиваюсь не от того, что это оскорбляет ветеранов СВО, а от того, что проведение подобного рода вечеринок просто недопустимо по этическим соображениям сейчас.

Сложно объяснить людям, которым необходимо это понимать, что такое совесть. Думаю, что в таком случае следует пользоваться мнением более опытных товарищей из их же среды, которые могут им подробно объяснить, что проведение какой-нибудь очередной «голой» вечеринки или «голого» вейп-шоу, как в Петербурге будет, наверное, все-таки, неэтично.

Мария Бутина, член комитета по международным делам

Я думаю, что ориентиром должен быть, во-первых, закон. В ситуации с Ивлеевой имелись признаки нарушения законодательства о запрете пропаганды ЛГБТ*. А во-вторых — внутренние моральные ограничители, которые должны быть у каждого человека. Дополнительной необходимости в каких-то ограничениях я не вижу. Вдумайтесь сами — внутренние моральные ограничительные оттого и внутренние, что каждый человек устанавливает их внутри себя в соответствии со своим образованием и воспитанием. Они не могут быть внешне приписаны. Они могут быть изнутри. На то они и внутренние. Совесть называется. Знаете такую вещь?

Николай Бурляев, первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

Мое мнение об увеселительных программах шоу-бизнеса, которыми был заполнен наш телеэфир и все наше пространство я уже озвучил с трибуны Думы — шоу-бизнес нужно вывести из понятия «культура». Это та «антикультура», которая понижала духовный уровень нашего народа все эти 35 лет культурного безвременья. Они царствовали в пространстве эфира, как будто это самое главное, что, так сказать, нужно давать народу. Поэтому я в принципе отрицательно отношусь к шоу-бизнесу. Это не культура, это бизнес, который не служит благу нашего народа.

А думать о том, нужно ли как-то разграничивать во времена СВО то, что достойно того, чтобы это видели люди, и то, что недостойно — это разумно. Наши воины сейчас на передовой воюют за светлую жизнь России. Если она померкнет на наших экранах и театральных сценах… Я не знаю, правильно ли это. Жизнь продолжается. Мы боремся, как сказал президент, с мировым сатанизмом. Это очень серьезная борьба, вечная борьба. Еще Достоевский, опираясь на, так сказать, духовных лиц, говорил так: «Дьявол с Богом борется и поле битвы — сердце человека». Это борьба вечная, но это уже другая тема.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России