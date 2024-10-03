Вирус Марбург — это очень серьезное заболевание, которое раньше использовали военные биологи, заявил RTVI Александр Чепурнов, профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины. Он рассказал о симптомах заражения и оценил риск новой пандемии.

Вирус Марбург относится к семейству Эболы и клинически схож с ней, вызывая у заболевших геморрагическую лихорадку. Летальность вируса достигает 88%. Вакцины от него не существует. Лечение при заражении симптоматическое, то есть применяются препараты для поддержания иммунитета. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что миру угрожает эпидемия вируса Марбург. Риск этой вспышки ВОЗ оценила как «очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне». По данным организации на конец сентября, в Руанде зарегистрировано 26 случаев заболевания, включая восемь смертей. Большинство заболевших — врачи.

«Это очень серьезный вирус. Около 30 лет назад он был, наверное, одним из самых популярных агентов для военных биологов всего мира. Вирус Марбург стал известен после того, как партию обезьян из Уганды завезли в немецкие города Марбург и Франкфурт, а также в Югославию — в Белград (это событие произошло в 1967 году. — Прим. RTVI). Органы этих обезьян использовали для получения культур клеток — в результате и в Югославии, и в Германии начались вспышки неизвестной болезни с высокой летальностью», — рассказал Чепурнов.

По его словам, тогда речь шла о первом варианте вируса: заболевшие в тот период практически все погибли, а те, кто заразился от них, выживали, летальность составляла 27-30%. Чепурнов добавил, что передача возбудителя заболевания от больного человека к здоровому затруднена и не вызывает такого же тяжелого заболевания.

«У того штамма, с которым человечество впервые познакомилось, была угасающая эпидемиология. Это было еще до того, как стал известен вирус Эбола. Они очень близкородственны. На сегодняшний день установлено, что они разошлись в своей эволюции примерно 2 тыс. лет назад — практически недавно. Передается, в основном, вместе с выделениями больного человека», — отметил профессор.

В 2000-х в Анголе люди вновь начали заражаться вирусом Марбург, и тогда, рассказал Чепурнов, эксперты выяснили, что летальность выросла до 80−90%. Таким образом, «по убойности» он практически ничем не отличается от вируса Эбола, пояснил специалист.

О симптомах у заболевших

Сначала, по словам Чепурнова, идет инкубационный период, который «практически не заметен», после чего резко поднимается температура до 39-40 градусов. Дальше может быть ощущение кома в горле, лихорадочное состояние, появление сыпи, ломота, тошнота, диарея.

«Примерно в половине случаев это, как правило, полиорганное поражение — когда поражаются все органы и в результате наступает смерть, либо коагуляционное. Поэтому эти болезни, одним из ярких представителей которых является Марбург, относятся к геморрагическим лихорадкам», — пояснил эксперт.

Геморрагическая лихорадка — это инфекционное заболевание с тяжелым течением, при котором происходит токсичное поражение мелких сосудов организма на фоне общей интоксикации.

В определенный момент, продолжил Чепурнов, развивается синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром), который характеризуется нарушением тромбообразования и обычно сопровождается тромбозами, а также кровотечением.

«С ним сталкиваются многие женщины, в родовых горячках такое часто случается. Это мощный выброс белка в результате разрушения техники органов, чаще всего — сосудистой стенки, когда в организм попадает много белка и различных компонентов. Они провоцируют резкий выброс факторов свертывания. Из-за этого начинаются тромбозы по всему телу», — рассказал ученый.

После этого наступает следующая фаза — несвертывание, добавил Чепурнов. Она приводит к кровотечениям даже через сосудистую стенку, в результате чего появляются синяки на лице, теле, местах надавливания и уколов. По его словам, это может случиться «из-за любого пустяка».

«Кровь может выступать на слизистых, на глазах. Очень неприятная и тяжелая картина. В результате таких коагуляционных поражений прекращается доступ крови и, соответственно, кислорода ко многим органам. У животных классическое проявление — так называемая мраморная печень. Это из-за того, что у части печени возникает асептический некроз. Он возникает из-за того, что туда не поступает кислород, и печень отмирает», — уточнил собеседник RTVI.

О группах риска и лечении

В группу риска в первую очередь входят те, кто непосредственно контактирует с заболевшим, указал Чепурнов. Носителями вируса являются африканские рукокрылые, которым от Марбурга «ни тепло ни холодно».

«Но их используют в пищу, и, будучи неаккуратно приготовленными и съеденными, такие животные могут быть источником заболевания. Может быть более сложная цепочка — какая-то обезьяна поймала вот такого больного рукокрылого, который является носителем вируса Марбург, и заболела. Болеют приматы, в том числе и человек, а остальные животные либо выступают в качестве носителя, либо еще и не могут быть носителями», — уточнил эксперт.

Чепурнов подчеркнул, что лечения при заражении вирусом Марбург сейчас «никакого нет», как нет и подходящей вакцины. Профессор отметил, что подходящий препарат не будет создан, так как нет спроса. Он напомнил, что схожая ситуация была с вирусом Эбола — вопросом занялись, только когда возникла «вспышка на 20 тыс. человек», после чего была создана «крайне эффективная вакцина».

«Лечение только симптоматическое — удастся вытащить или нет. У нас был чудесный парнишка, его удалось вытащить с помощью плазмафереза. Вакцина которую мы разрабатывали и которой какое-то время вакцинировались, была ведомственная и, как мы потом поняли, особого эффекта не имела. Но вакцина — это всегда огромное вложение денег в ее аттестацию, а если нет спроса, то разрабатывать ее никто не будет», — поснил Чепурнов.

О риске новой пандемии

По мнению Чепурнова, сейчас сложно говорить о том, насколько масштабным будет распространение заболевания, потому что, к примеру, все вспышки лихорадки Эбола обычно касались не более 500 человек.

«Очень редко, раз в пять-десять лет, происходит что-то похожее. Как правило, раньше было еще реже. <…> Были и завозы в различные страны — в Европу, в США. К нам, слава богу, не привезли. Паника была очень большая, математики насчитывали какие-то страшные цифры. Поэтому здесь тоже не всё просто — важно, как сработают эпидемиологи и санитарные службы в Руанде, чтобы не выпустить всё это», — резюмировал вирусолог.