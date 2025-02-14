После того, как с «Русского дома» в Баку демонтировали табличку, стало очевидно, что конфликт между Азербайджаном и Россией из-за гибели гражданского самолета — это серьезно. Специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев в своей колонке для RTVI рассуждает, к чему все это может привести.

Саморазжигающийся конфликт

Кризис в отношениях между Баку и Москвой из-за гибели самолета авиакомпании AZAL длится уже полтора месяца и никакие намеки на его окончание не просматриваются. Азербайджанцы все так же непоколебимо требуют от России полного признания предполагаемой вины и выплаты компенсаций, а россияне не считают это обязательным. Пока ведь опубликован лишь предварительный, а не окончательный отчет о катастрофе, и экспертиза поражающих элементов не проводилась.

Разбираться в 53-страничном документе, который подготовило министерство транспорта Казахстана, желающих мало (хотя он написан понятным даже для неспециалиста языком). Это дает возможность СМИ с обеих сторон придумывать манипулятивные заголовки вроде «Диспетчеры объявляли план “Ковер” перед гибелью рейса Баку-Грозный» или «Экипаж AZAL отказался от предложения диспетчера сесть в Минводах».

На самом же деле, как отмечают опытные пилоты, такие как Андрей Литвинов из «Аэрофлота», решение лететь в Актау было совершенно верным — с неработающей гидравликой самолет, вероятнее всего, не смог бы лавировать между горами Кавказа. А план «Ковер», как бы это ни было неудобно признавать, действительно объявили уже после того, как возле борта азербайджанского самолета что-то взорвалось.

«Но ведь пилоты сами предполагали, что это птицы, мы это не придумали», — парируют все обвинения в Москве. «Какая разница, что говорили погибшие пилоты, если вы еще с вечера 25 декабря понимали, как все было на самом деле», — отвечают в Баку.

Война интерпретаций идет на разных уровнях: высшем политическом, парламентском и общественном. И это усложняет дело, потому что подобный процесс не так просто контролировать. Ильхам Алиев и Владимир Путин знакомы более двадцати лет и потому не делают резких выпадов в адрес друг друга. Это, разумеется, не мешает Алиеву весьма грубо высказываться об абстрактных российских чиновниках. Когда ваша цель — добиться признания чьей-то вины, сложно обойтись без повышения голоса. К тому же это часть образа Алиева: президент-победитель, который вернул Карабах и теперь не имеет права показывать слабину ни в чем.

Но совсем другое дело — депутаты, которые, конечно, осознают свою реальную роль в такой политической системе, но все же хотят привлечь к себе внимание. Поэтому Николай Валуев предлагает вести диалог с «восточными и азиатскими соседями» в духе товарища Сухова из «Красного солца пустыни», а Евгений Попов — ударить по интересам богатых азербайджанцев в России. И, разумеете, получают не менее резкий и грубый ответ от азербайджанских коллег.

Наконец, еще сложнее выглядит ситуация со СМИ. «Мы же знаем, как в России все работает. Ведомство Алексея Громова (первый зампред администрации президента РФ — RTVI) спускает тезисы, и если будет приказ — риторика может смениться в течение пары часов», — рассуждают представители Баку. Точно так же в Москве считают, что азербайджанские СМИ, особенно телевидение, полностью подконтрольны Алиеву. И все же одно дело делать по приказу то, к чему ты равнодушен, и совсем другое — когда начальник одобряет то, что ты с удовольствием делал бы и сам.

Весомая часть российских элит — особенно военные и Z-военкоры — совершенно искренне не доверяет как Турции, так и Азербайджану. Отсюда возникают разговоры о том, что «на Востоке понимают только силу» и оскорбительные выражения вроде «помидор с усами». Азербайджанские пропагандисты отвечают полной взаимностью — у них свой длинный список претензий к России начиная с убийства карабахского хана Ибрагима в 1806 году, продолжая территориальной политикой ранних большевиков и заканчивая действиями российских миротворцев до 2023 года.

Даже если на следующей неделе в Баку отправится солидный российский чиновник и уладит конфликт, ударить по тормозам сразу двум похожим пропагандистским машинам будет не так просто. Люди, которые давно хотели высказать друг другу наболевшее, будут ждать продолжения. А фейки, которые неизбежно возникнут или укрепятся во время нынешнего информационного противостояния, на долгие годы станут частью представлений россиян об азербайджанцах или азербайджанцев о россиянах и лишь усложнят без того неидеальный фон отношений.

Снова о наказаниях

Реагируя на резкую риторику из Азербайджана все вновь начинают гадать: какое же наказание может получить строптивый Алиев за свое поведение. И действительно ли он так осмелел только потому, что «за ним стоит Турция»? Вновь — потому что буквально только что такой же вопрос ставился относительно Армении и Абхазии. Сравнивать их с Азербайджаном напрямую нельзя — налицо совсем другой уровень экономической зависимости от Москвы. Однако легко построить другую логическую цепочку. Если добиться желаемого не получается даже от столь бедных стран, то чего можно ждать от регионального лидера, который никогда особенно не доверял Москве и использовал буквально любую возможность, чтобы от нее отгородиться?

Выбирая между моделями поведения условного Казахстана и условной Украины, Азербайджан за 30 лет независимости выработал свою.

Ее главные принципы — не раздражать Россию без веского повода, сближаясь с Западом или проводя неприятную для Москвы языковую политику, но при этом последовательно добиваться права действовать на своей территории по-восточному жестко.

Поэтому члены Русской общины Азербайджана немедленно поддержали решение о закрытии «Русского дома» в Баку, апеллируя к официальной (но не слишком логичной) версии о проблемах с регистрацией. А до этого священник РПЦ Алексий Никоноров, служивший в бакинском храме Жен Мироносиц (его посещал и Путин во время визита в Азербайджан в августе) всячески превозносил Ильхама Алиева и писал монографии о Кавказской Албании — древнем государстве, которое в Баку приводят как доказательство, что Карабах не был частью исторической Армении, а средневековые христианские храмы региона построены не армянами.

Упоминание о православных иерархах здесь не должно казаться преувеличением — независимость в понимании Ильхама Алиева действительно означает право влиять даже на этот вопрос. Поэтому когда главой Бакинской епархии в конце 2023 года назначили Филарета Тихонова, который не понравился Азербайджану, его быстро отправили в Томскую область. В Баку в итоге приехал другой епископ — родом из Ставрополя, который работал в Институте дружбы народов Кавказа.

Что же можно сделать с Азербайджаном в таких условиях? Отказаться принимать его фрукты и овощи? Оборвать собственные поставки? «Повнимательнее присмотреться к рынкам», как предлагают в Z-каналах? Если подобные механизмы были признаны неэффективными даже в случае с Арменией (результата не будет, зато отношения будут испорчены еще больше, а часть российского бизнеса потеряет деньги), то про Азербайджан и говорить нечего.

Поэтому именно он, а не Москва, идет в наступление, обрубая инструменты политического влияния «Севера» (так в азербайджанском истеблишменте принято называть Россию). Сейчас уже понятно, что вслед за «Русским домом» закроют и «Спутник Азербайджан». С очень простым обоснованием — в Москве работает один журналист азербайджанского государственного агентства. Почему же у «Спутника» в Баку 40 сотрудников?

Тут ставки даже выше, ведь именно через эту страну Россия так старательно выстраивает инфраструктуру для связи с Ираном. Пересмотреть эти планы нельзя — в условиях долгосрочного конфликта с Западом российской стороне действительно нужен выход к южным морям для торговли в обход санкций. И ничего удобнее иранских портов на Индийском океане тут попросту не придумаешь.

Уже сейчас можно сказать, что по непонятным причинам сорвалась встреча министров транспорта из России, Ирана и Азербайджана, запланированная на 28 января. Полноценный же саботаж российских проектов со стороны Баку может сильно усложнить то, что и без того не выглядит обреченным на успех.

Все эти события отлично ложатся в логику свежей публикации из Financial Times. Ссылаясь на оказавшийся в распоряжении редакции документ из Москвы, журналисты пишут: российские власти осознают сокращение своего влияния на постсоветское пространство и в частности Центральную Азию после 2022 года. Там же фигурирует и Организация тюркских государств (ОТГ) как коварный инструмент, с помощью которого Турция и другие внешние игроки пытаются разрушить «общую историческую память» России и ее соседей.

Но самое главно, судя по слитому документу, Россия так и не научилась видеть постсоветские государства не субъектами в чьих-то руках, а игроками с собственными интересами, которые будут отстаиваться в рамках имеющихся ресурсов.

Иногда совсем крохотных, как у Абхазии, а иногда и вполне весомых, как у Азербайджана. Эту же логику мы видим и в действиях российских властей, из-за чего источнику хочется верить еще больше.

Еще недавно у Москвы был сильный инструмент давления на Азербайджан — карабахское урегулирование. Но его, по понятным причинам, больше нет. Более того, идея разменять отношения с «неблагодарной» Арменией на «взаимовыгодный союз» с Азербайджаном казалась в Кремле хорошей.

«Алиев и Путин говорят на одном языке, они за суверенитет и сильное государство, они — “собиратели земель”, Запад — им не указ, заискивать перед Вашингтоном и Брюсселем, в отличие от Пашиняна, они не будут, их связывают экономические интересы. Наши страны связывает серьезный экономический интерес, это вам не собес для Армении».

Вот примерный набор популярных тезисов, описанный в телеграм-канале ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД России Сергея Маркедонова. Он, однако, отмечает один нюанс — забота о своем национальном суверенитете и своих государственных интересах далеко не всегда и не во всем конвертируется в пророссийский выбор. То же самое касается и «традиционных ценностей» и существования жесткой властной вертикали.

Поэтому любой разговор о наказании постсоветской страны неизбежно сводится к каким-то силовым механизмам. Это может быть открытая поддержка сепаратистов или даже военного переворота (такие идеи звучали относительно Армении) или раздувание давно угасшего лезгинского сепаратизма, как предлагают в одном известном телеграм-канале. В Баку это уже заметили и расценили как сигнал из Кремля. Справедливо или нет — сказать сложно.

Как утверждают в Азербайджане, его задача — доказать Москве, что способ решить возникший конфликт один: признать свою ответственность за случившееся, без отсылок к Украине и дронам. Сделать такой выбор Москве, конечно, будет очень сложно, и если это произойдет, то станет важным прецедентом.

А пока маховик взаимного отторжения с удовольствием раскручивается именно внутренними, а не внешними игроками как в Баку, и так и в Москве. Например, под шумок кто-то в азербайджанском истеблишменте решил назвать «агентами Москвы» ряд бывших высокопоставленных чиновников: главу МИДа Эльмара Мамедъярова, главу администрации президента Рамиза Мехтиева и других. Скорее всего, это внутренние разборки, но если они запущены, то восприятие Москвы как угрозы уже укореняется в Азербайджане.

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