По итогам обработки ЦИК 100%, Владимир Путин набрал 87,28% голосов на президентских выборах. Среди действующих лидеров СНГ он вошел в топ-5 — как по полученным процентам, так и по времени нахождения у власти. Впрочем, на мировом уровне это еще не рекорд. Конкуренцию Путину составляют также коллеги из стран Африки и Ближнего Востока. Действующие президенты — «долгожители» и «триумфаторы» — в инфографике RTVI.

В соседних странах больше Путина на последних выборах получали только президенты Таджикистана Эмомали Рахмон в 2020-м (90,92%) и Азербайджана Ильхам Алиев в 2024-м (92%). Успех Алиева был подкреплен «окончательным решением карабахского вопроса», как называют в Баку упразднение непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Чуть-чуть не дотянул до результата президента России его узбекский коллега Шавкат Мирзиёев — в 2023 году он набрал 87,05%.

Преемник Нурсултана Назарбаева Касым-Жомарт Токаев (кстати, выпускник МГИМО, как и Алиев) досрочно переизбрался в ноябре 2022 года с 81,31% голосов. Этому предшествовали январские массовые беспорядки — они вспыхнули из-за роста цен на бензин и были подавлены с помощью сил ОДКБ. После этого Токаев провел политическую реформу, по которой президент Казахстана может рассчитывать только один семилетний срок. Кстати, в январе 2024 года он подтвердил, что не собирается больше менять Конституцию и снова баллотироваться.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который в этом году собирается отметить 30-летие у власти, в 2020-м получил 80,1%. Это его шестой президентский срок, который ознаменовался массовыми протестами несогласных с итогами выборов и их жестким подавлением, после которого Минск попал под новые санкции. «Конечно, результат ошеломляющий», — так Лукашенко прокомментировал проценты Владимира Путина. СМИ обращают внимание, что сам белорусский глава столько никогда не получал.

Среди мировых рекордсменов-триумфаторов — лидер Руанды Поль Кагаме. В 2017 году ему посчитали 98,79%. У власти он находится с 2000 года.

Дольше Владимира Путина на постсоветском пространстве занимают президентские посты таджикский глава Эмомали Рахмон и их белорусский коллега Александр Лукашенко — по 29 лет. Но они уступают действующим африканским лидерам.

К примеру, 78-летний Исайяс Афеверки — первый и единственный президент Эритреи. Он возглавлял борьбу за ее независимость от Эфиопии и правит страной с 1993 года. А в 1997-м вообще отменил выборы в республике, поэтому ему теперь даже не нужно переизбираться.

Йовери Кагута Мусевени стоит во главе Уганды с 1986 года. Он участвовал в гражданской войне, разрабатывал конституцию, при этом запрещал многопартийность и в конце концов отменил лимит на количество президентских сроков. При этом Мусевени каждый раз переизбирается на всеобщих выборах. Так, в 2021-м он выиграл с результатом 58,64 %. Сейчас ему 79 лет.

Камеруном с 1982 года бессменно правит Поль Бийя и регулярно переизбирается. Сейчас ему 91, и с июля 2019 года он остается самым пожилым действующим президентом в мире. А с 8 сентября 2022 года — еще и самым пожилым действующим главой государства после кончины британской королевы Елизаветы II. Кстати, почтенный возраст не помешал ему прошлым летом прилететь в Санкт-Петербург на саммит Россия — Африка и встретиться с Владимиром Путиным.

Явный рекордсмен среди президентов — Теодоро Обианг Нгема Мбасого, который правит Экваториальной Гвинеей с 1979 года. Тогда он возглавил военный переворот и сверг пожизненного президента — своего родного дядю, заняв его место. Дядя был расстрелян. 25 февраля 1996 года в стране прошли президентские выборы, победу на которых одержал единственный кандидат в лице Мбасого — он набрал 97,85 % голосов.

В 2013 году Северная Корея наградила президента Экваториальной Гвинеи премией имени Ким Чен Ира. В 2016-м главный редактор либерийской газеты New Democrat был задержан за публикацию статьи, обвинявшей главу государства в каннибализме. Теодоро Обианг Нгема Мбасого был назначен на съезде своей партии кандидатом на шестой срок на выборах 2022 года.