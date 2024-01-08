Круглый стол в Госдуме о лицензировании магических практик, борьба с астрологией и новые проекты вечных двигателей — с этим в уходящем году пришлось иметь дело комиссии РАН по борьбе с лженаукой. В интервью RTVI ее председатель, академик Евгений Александров. рассказал о своем отношении к так называемым природоподобным технологиям, итогам противостояния с «изобретателем» Петриком и о том, кому намерен передать дела.

Токсичная должность

В 2022 году поменялось руководство Академии наук, как происходит взаимодействие вашей комиссии с президиумом РАН?

Никак. Нет никаких взаимодействий. После распоряжения 272 о том, что функции комиссии передаются экспертному совету РАН, было только разъяснение со стороны академика Калмыкова, что это не означает отмену комиссии, а просто у нее, так сказать, новый куратор. Фактически это сводится к тому, что нам запретили что-нибудь говорить в СМИ без специального разрешения. Поэтому время от времени мы засылаем какие-то наши рассуждения на разные темы руководству РАН.

Вы можете уже открыто сказать, что намерены уйти с поста председателя комиссии?

Да. Я договорился об этом с президентом РАН Геннадием Красниковым весной этого года, и он сказал — ищите преемника. И тут началось… Я разговаривал с разными людьми, предлагал членам комиссии, чтобы мне давали кандидатов. 13 кандидатов мне накидали, и они один за другим сразу же отказывались. Ведь кому это нужно? Как говорится, токсичная позиция — того и гляди в суд потянут или вообще убьют.

И поссоришься с Академией наук, потому что РАН отказывается поддерживать любые суды, говорит нам — это ваше личное мнение, сами разбирайтесь. И вот, 12 отказались, а 13-й согласился. Это Юрий Костицын, молодой академик. Он сказал, что это важное дело, и что он готов взять на себя его.

Активность комиссии упала или выросла за последний год?

Безусловно, упала.

С чем это связано?

Из-за общего зажима, вертикали власти: никому ни слова, пока не получим разрешения. Во всяком случае, никто из академиков, входящих в комиссию, инициативы не проявляет.

Бешеные изобретатели и указ президента

Какими темами вам приходилось заниматься в последние года три?

С моей стороны до недавнего времени больше всего активности было по теме ковида. Больше всего сейчас лженауки в медицине. Вообще объединение РАН с Медицинской академией наук привело к нам кучу совершенно темных людей. Например, эти специалисты по бесконечным разведениям лекарств — гомеопаты.

Мы с Н.Н Хромовым-Борисовым опубликовали резко-негативную статью, посвященную новой гомеопатии — «релиз-активным» препаратам, которыми занимается членкор Олег Эпштейн.

И с тех пор они как-то притихли, но не совсем. Нас победили производители аппаратов ТОР для электромагнитного уничтожения коронавируса. С ТОРом мы воевали, давали разгромные отзывы, но его производители успешно получили патенты и сейчас им торгуют. Хотя это абсолютно чушь собачья, но там такие силы, такие родственники, такие связи задействованы…

Некоторое время назад у меня были личные столкновения с авторами вечных двигателей. Истории эти шли одна за другой, но там ничего интересного — всем им только нужны были деньги на реализацию.

Бешеные изобретатели? Это же огромный неблагодарный труд, доказывать им что-то…

Конечно, особенно, когда речь идет о вечных двигателях второго рода, это всегда очень трудно. Чем интересны двигатели второго рода? Тем, что они не противоречат закону сохранения энергии. Но они противоречат второму началу термодинамики о возрастании энтропии системы. А оно, вообще говоря, не доказано.

И поэтому все сторонники нарушения второго начала апеллируют к «демону Максвелла». Против «демона Максвелла» в деталях возражал, пожалуй, один Фейнман в своих лекциях.

Как вам проект татарстанских чиновников по колонизации спутников Юпитера на триллионы рублей?

Я глубоко убежден, что совершенно нечего человеку делать нигде, кроме как на Земле, потому что эти колонизации бесконечно дорого стоят и это бесконечно менее эффективно, чем посылать автоматических разведчиков, тем более в эпоху искусственного интеллекта.

Ведь как замечательно у человечества с Марсом вышло — сколько сведений о нем мы получили с помощью роботов! Человек помрет по дороге от облучения. А защищать его — это же черт знает какие тяжелые средства защиты нужны.

Какое событие возглавляет ваш личный рейтинг лженаучных историй минувшего года?

Конечно, это октябрьский круглый стол в Госдуме, на тему защиты прав граждан при оказании оккультно-магических услуг.

Больше всех там выступала эффектная метафизическая женщина, которая по бумажке читала о том, что надо защитить отечественных колдунов и русский народ «с богатой корневой системой» от украинского кришнаита и австралийской целительницы, зомбирующих людей. По ее словам, отечественные колдуны «морально нравственны, поэтому в своем доме не гадят».

Я уже неоднократно высказывался по этому поводу, в том числе думцам, когда возникали идеи, что надо сертифицировать колдунов. Я от лица комиссии говорил, что мы против любой сертификации, потому что никаких паранормальных явлений вообще не существует. Прошедший круглый стол — это ужасно, ведь они там в том числе говорят об астрологии. Что есть настоящие и сильные астрологи, которые должны получать государственную поддержку!

Во времена СССР наша ядерная триада страдала от того, что наши подводные лодки великолепно отслеживались. Я этим занимался, поэтому и знаю. Приходит адмирал на совещание совета по гидрофизике и объясняет, что у нас ужасное положение — только наша лодка выходит на оперативный простор, за ней уже сразу же американцы пристраиваются, как привязанные. Почему? Потому что наши лодки были жутко шумными, пока мы не получили от японцев станки с программным управлением, которые позволяют так обрабатывать гребные валы, что они стали сильно меньше шуметь. Докладывать о том, что за нами следят, в Политбюро боялись. И в Политбюро проникали слухи, что американцы знают про наши лодки с помощью парапсихологов, которые ментально определяют, где все наши подводные лодки. Возникла идея — как мы можем им ответить? Решили — а мы заведем своих боевых экстрасенсов, которые будут делать то же самое, и об этом в «Российской газете» говорил генерал ФСО [Борис] Ратников. Он рассказывал, как наши военные бродили по мозгам их руководителей и в этих мозгах мы читали об их планах. В том числе читали мысли Мадлен Олбрайт.

И теперь о той же в Госдуме проводится круглый стол, и я не удивлюсь, что и государственные решения принимаются у нас в соответствии с гороскопами.

Как родился меморандум о борьбе с астрологией?

Вообще идею меморандумов принес научный журналист Александр Сергеев, которого я тщетно пытался утвердить секретарем комиссии с жалованием. Жалование не удалось выбить ни при одном президенте РАН. Мы с ним не совсем сходились во взгляде на то, что такое лженаука.

Поначалу я не хотел заниматься меморандумом об астрологии, считая это ерундой, мне казалось, что эти древние сказки не заслуживают нашего внимания. О чем тут говорить? Но когда на круглом столе в Думе сказали, что четверть населения принимает решения, основываясь на гороскопах, это убедило в его необходимости.

Одна из трудностей написания этого меморандума состояла в том, как доказать, что это лженаука. Ведь там и лженауки-то никакой нет, никакой попытки обосновать все это. Мы астрологам приписываем какие-то идеи и сами их опровергаем.

Разрешение на публикацию меморандума о вреде астрологии мы также получили от руководства РАН. Академик Калмыков, говоря про меморандум, выразил полное расположение, сказал, что это прекрасный меморандум.

Подробнее о меморандуме о вреде астрологии RTVI рассказывал здесь.

Вы читали указ президента про развитие природоподобных технологий, которые давно продвигает Михаил Ковальчук ?

Разговоры о том, что наука должна следовать природе, развивать природоподобные технологии, идут уже не первые сто лет. Надо ей — она и следует, как следуют за природой шелковые производства, в которых экструдируется нить.

По-моему, это мантры, лишенные какого-то наполнения. Игра в слова. Имитация научной деятельности. Как с нанотехнологиями — в СССР это называлось микропорошки, а теперь нано.

Мантры мантрами, но постановления правительства надо исполнять. Ученые уже опасаются, что Минобрнауки начнет спрашивать с ученых — сколько природоподобных технологий вы развили за отчетный период? Или придут в МАИ, скажут — хватит играть в самолеты-вертолеты, развивайте машущий полет?

Кстати, машущий полет — хорошая идея, например для дронов.

Опровержение гипотезы Хаббла и бесполезный термояд

Оставляет ли вам лженаука время на науку?

Нет, конечно. Да и какое научное творчество после 80 лет? Но, как говорится, I am still kicking — все еще брыкаюсь. Недавно я предложил проект отправки зонда за пределы Солнечной системы. Я предложил проект типа «Вояджера», но совсем с другой целью — с целью проверки закона Хаббла. Ведь откуда у нас существует представление об ускоренном разбегании Вселенной? Только благодаря знанию о том, что чем дальше от нас находятся источники света, тем они быстрее от нас удаляются, потому что фотоны, достигшие Земли, кажутся от них краснее.

Изначальная идея Хаббла состояла в том, что мир взорвался, и галактики, которые летели быстрее всех, улетели дальше и тормозятся весьма слабо за счет общей гравитации.

Сегодня мы знаем, что они не только не тормозятся, но и ускоряются, за счет таинственной темной энергии…

Да, но во времена Хаббла никто этого тогда не знал. Я в эти идеи темной энергии, честно говоря, не верю по очень простой причине. Потому что за время существования гипотезы Хаббла константа Хаббла изменилась примерно в 10 раз. То есть она очень плохо измеряется, а гипотеза темной энергии основана на измерении изменения этой величины, а это уже совсем плохо.

То есть гипотеза нанизывается на желание что-то увидеть. С моей точки зрения, как физика-экспериментатора, надежность этих сведений низкая. И, естественно, чем недоступнее объект для проверки, тем с ним легче обращаются теоретики.

Когда-то была выдвинута такая дурацкая гипотеза — а вдруг нет никакого ускоренного расширения Вселенной да и вообще расширения? Что если фотоны далеких галактик прилетают к нам покрасневшими вообще не из-за эффекта Доплера, а это просто старение фотонов?

Предположим, что фотон— частица, которая распадается со временем, ее период полураспада составляет примерно 15 млрд лет. Причем распад выражается не в исчезновении частицы, а в монотонном снижении ее энергии, то есть частоты. Моя идея — запустить аппарат поперек плоскости эклиптики. Тогда фотоны от нашего аппарата будут прилетать на Землю перпендикулярно вектору ее движения по орбите. Если к тому же приемную антенну поместить на полюсе Земли, то мы сможем убрать линейные эффекты Доплера и следить за частотой излучения, которое приходит от аппарата.

Радиоволны?

Нет, лучше все-таки лазер. Расчеты показывают, что при удалении аппарата от нас на расстояние одного светового часа мы должны заметить изменение частоты. Сегодня точность лазерных стандартов частоты составляют 10-16. Мы, конечно, будем наблюдать монотонный ход частоты в связи с тем, что улетающий от Солнца аппарат немножко будет замедляться, но можно абсолютно точно предсказать, как сильно. И на этом фоне мы сможем заметить изменения, связанные со «старением света». «Вояджеры», несмотря на то, что они до сих пор передают сигналы, не могут выполнять эту функцию, так как на их борту нет стандарта частоты.

Вы делились с кем-то идеей проекта?

Академик Лев Зеленый (научный руководитель Института космических исследований РАН) счел это интересной идей, но отметил, при создании аппарата могут возникнуть проблемы с его энергетикой и живучестью.

Да, я не первый раз слышу, что отсутствие хорошей радиационно-стойкой электроники для космоса — большая проблема нашей промышленности.

И при этом «проклятые» американцы посылают за пределы Солнечной системы свои аппараты, которые работают по 40 лет.

Как вы относитесь к попыткам в разных странах создавать установки управляемого термоядерного синтеза?

В свое время я в рамках комиссии собирался подвергать сомнению всю программу термоядерного синтеза, как российскую, так и мировую.

Но как раз год назад в США был впервые достигнут положительный выход реакции лазерного термоядерного синтеза, чем восхитился весь мир…

На мой взгляд — лазерный термоядерный синтез в качестве рентабельного источника энергии — дело бесперспективное. Такие чудовищные вложения делаются в то, чтобы обеспечить этот микровзрыв, что никогда на какую-нибудь рентабельность это не выйдет. А кроме того, это чудовищная машина, которую надо все время поддерживать.

То есть вы, как физик, абсолютно уверены, что по-настоящему честного положительного выхода энергии в термояде не случится ни в ближайшие 50 ни 100 лет?

Главное, что это не нужно.

Но это разные вопросы, согласитесь?

Нет, это все идет в одной увязке. Дело в том, что сейчас стоит проблема перегрева Земли. А тут мы производим дополнительную энергию из новых ресурсов помимо Солнца — это очень плохо.

Почему вы не боитесь, что ошибетесь с этим прогнозом?

Не боюсь, потому что этому делу уже 60 лет. Оно длится с 1956 года и мы не видим ничего, кроме все больших и больших трудностей, которые выстраиваются на пути. Понимаете, у нас есть термоядерный источник, Солнце, с него и нужно брать энергию, и больше не нужно на Земле ничего сжигать.

Возможны ли новые Петрики

Мы помним, что комиссия впервые громко заявила о себе, борясь с фильтрами Виктора Петрика и его поделками, это было лет 15 назад, когда вам удалось сохранить миллиарды государственных денег. Как считаете, с тех пор таким «изобретателям» стало легче или сложнее не просто заявлять о своих лженаучных идеях, но и выбивать под них государственные деньги?

Думаю, что мы достигли определенных успехов, они стали аккуратнее, а власти стали с оглядкой принимать такие обещания. Ведь что произошло с Петриком? Странное дело. Он с самого начала мне хвастался, что при Собчаке его кабинет был рядом с Путиным. Еще до скандала с фильтрами я провел с ним подряд часов 10, когда он возил меня в свою резиденцию во Всеволожске. Под вечер он пригласил меня в ресторан, где предложил работать на него, повышать его имидж, представляя академию. Это был 2008 год, и вскоре Грызлов потребовал от президента РАН Осипова, чтобы к Петрику направили делегацию РАН.

И ведь направили…

Направили, во главе с вице-президентом РАН Сергеем Алдошиным. Участники визита ознакомились с замечательными открытиями Петрика и красочно расхвалили их на камеры НТВ, сопровождавшего делегацию. Все это пошло на федеральное телевидение, создавшего необычайную рекламу Петрику как гениальному народному академику (аж семи «самопальных» академий!). Специально созданная комиссия РАН работала несколько месяцев, анализируя «одиннадцать инновационных открытий» Петрика и вынесла очень мягкий и сдержанный вердикт о том, что это, собственно, не открытия, а, скорей, изобретения, причем иногда ошибочные, и не слишком оригинальные.

Не хотела комиссия ссориться с Грызловым, да и в составе комиссии присутствовали люди, восхвалявшие до того Петрика. Петрик, разумеется, был взбешен и подал в суд на трех академиков и на директора филиала ГОИ им. Вавилова, обвинив их в диффамации с чудовищным денежным начетом. Суд изначально склонился в сторону нашего осуждения. Он был таким до конца 2010 года, когда вдруг судья стала прислушиваться к нашим ответам. И тут вдруг мне сообщили, что депутат Владимир Мединский посоветовал однопартийцам в Думе позабыть фамилию Петрика. И я примерно знаю, от кого этот сигнал прошел — дистанцироваться от Петрика.

В «Собачьем сердце» Бортко хорошо показана атмосфера начала 20-х годов. «Суровые годы уходят», вера населения во что угодно — спиритические сеансы, «Земля налетит на небесную ось». Вам не кажется, что нынешние суровые годы — лучшее время для всякого рода сомнительных проектов, когда под лозунгами импортозамещения, патриотизма будут рождаться новые грандиозные лженаучные прожекты по отмыванию денег?

Я надеюсь, что полученный властями опыт управления их чему-то научил. Понимаете, когда говорят, что вот мы победили Петрика… Мы не победили его, они его сами убрали со сцены.