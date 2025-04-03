Масштабные американские тарифы на импорт увеличат вероятность рецессии в США, а эскалация торговой войны ухудшит перспективы мировой экономики, полагают эксперты. Что именно про решение Дональда Трампа ввести «взаимные пошлины» говорят экономисты и аналитики из России, США и Европы — в подборке RTVI.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая (комментарий для RTVI):

Пошлины оказались более жесткими, чем ожидали многие аналитики. Хотя США будут применять минимальный базовый тариф в размере 10% на весь импорт в США (обсуждались значения 20% и даже 25%), но тарифы для многих крупнейших стран намного превысят этот показатель.

Возможно, окончательный размер индивидуальных тарифов станет предметом торга. Полномасштабная торговая война с эскалацией ответных пошлин между США и другими странами может нарушить цепочки поставок, вновь разжечь инфляцию и ухудшить экономические перспективы как американской, так и мировой экономики.

Главный экономист Moody’s Analytics Марк Занди (на своей странице в X):

Я повышаю вероятность того, что рецессия начнется в этом году — до 40%, по сравнению с 15% в начале года. Экономические данные прошлой недели были обескураживающими, включая падение потребительского доверия, сокращение потребительских расходов и сохраняющуюся высокую инфляцию.

За всем этим стоят усиливающаяся торговая война и сокращения от Департамента эффективности правительства (DOGE), а с объявлением на прошлой неделе о крупных повышениях тарифов на импорт транспортных средств и предстоящими ответными тарифами ситуация наверняка ухудшится.

Главный экономический консультант Allianz Мохаммед Эль-Эриан (на своей странице в X):

На что следует обратить внимание после вчерашнего объявления США о введении тарифов:

Широкий спектр реакций стран: некоторые принимают ответные меры, некоторые стремятся к деэскалации, а некоторые пока парализованы.

Серьезный раунд пересмотра прогнозов роста и инфляции в США при поддержке ведущих экономистов и аналитиков Уолл-стрит.

Столь же заметный пересмотр прогнозов для других стран, причем более открытые экономики сильнее всего пострадают от стагфляционного влияния.

Руководители компаний прорабатывают множество сценариев в попытке понять и сориентироваться в новом и все еще меняющемся комплексе тарифных и нетарифных барьеров.

<…> Представьте себе: ОПЕК+ только что объявила о более значительном увеличении добычи в тот день, когда цены на нефть упали почти на 6%.

Директор Центр федерального бюджета при исследовательском институте Heritage Foundation Ричард Стерн (цитата по CNN):

Трамп говорит об использовании этих пошлин не как самих пошлин, а как государственного переговорного инструмента, чтобы сломать эти барьеры и фактически прийти к действительно свободной и открытой мировой торговле. В этом и заключается цель.

Управляющий директор по макроэкономике и обслуживанию инвесторов Oxford Economics Иннес Макфи (цитата по Financial Times):

Тарифы — не лучший способ сокращения торгового дефицита любой страны. Единственное, что это даст, — это шок реального дохода американских потребителей.

Глава Центра европейских экономических исследований (ZEW) Ахим Вамбах (цитата по Spiegel online):

Экономические последствия серьезны, особенно для американцев. Цены и инфляция вырастут, что сделает рецессию более вероятной. Компании не хотят инвестировать в США из-за высокого уровня политической неопределенности. Экономика США будет ослаблена этими тарифами.

Евросоюз не должен ввязываться в широкомасштабную торговую войну, но должен принять целенаправленные контрмеры в своих интересах. Это может быть введение тарифов на товары и услуги, которые легко заменяемы и где маржа компаний особенно высока.

Ведущий экономист немецкого банковского концерна Commerzbank Йорг Кремер (цитата по Spiegel online):

Это плохой день для Германии как страны-экспортера. Тарифы на немецкий экспорт в США, вероятно, вырастут в среднем почти на 20 процентных пунктов по сравнению с периодом до второго президентского срока Трампа. Это приведет к сокращению валового внутреннего продукта Германии примерно на полпроцента за два года.

Однако мы ожидаем, что в конечном итоге рост тарифов будет снижен в рамках переговоров с ЕС. В связи с повышением тарифов мы уже понизили три недели назад наш экономический прогноз для Германии на 2025 год с 0,2% до 0,0%.