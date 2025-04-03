«Дрожь на мировых рынках», «беспрецедентное протекционистское наступление», «конец свободной торговли»: ведущие западные СМИ громко отреагировали на масштабное введение президентом США Дональдом Трампом «взаимных пошлин» на товары зарубежного производства. Так, базовая пошлина на весь импорт достигла 10%, тарифы для Евросоюза составили 20%, а для Китая — 34%. Что про историческое решение Белого дома пишут в западной прессе — в подборке RTVI.

Американские фондовые фьючерсы упали после заявления Трампа о введении новых тарифов на импорт, передает телеканал CNBC. Так, привязанные к промышленному индексу Доу Джонса фьючерсы потеряли 2,5%, фьючерсы на индекс S&P 500 упали на 3,1%, а фьючерсы на Nasdaq-100 — 3,4%.

На предварительных торгах упали и акции транснациональных компаний: Apple и Nike потеряли 7% и 9% соответственно. Просели и акции американских технологических компаний: Nvidia — на 3,5%, Tesla — на 4,1%.

Сильнее других пострадали крупные продавцы импортных товаров: сети магазинов Dollar Tree и Five Below потеряли 10,7% и 11% соответственно, а крупнейший американский ритейлер одежды Gap — почти 9%.

«Это [решение Трампа ввести пошлины] повысило риск глобальной торговой войны, которая ударит по и без того слаборазвитой американской экономике», — говорится в материале CNBC.

Торговые меры Трампа приведут к росту средних тарифов в США до самого высокого уровня за последние десятилетия, пишет Financial Times со ссылкой на подсчеты банков с Уолл-стрит. Газета также подчеркнула, что на фоне введения торговых пошлин обновило свою рекордную стоимость золото — до $3150 за тройскую унцию.

Эскалация торговой войны ударила и по репутации Трампа. Как пишет Reuters со ссылкой на исследовательскую компанию Ipsos, рейтинг одобрения деятельности президента США упал до 43%, так как американцы недовольны его тарифными мерами и утечкой информации о военной операции против йеменских хуситов. Этот показатель — самый низкий с момента возвращения Трампа в Овальный кабинет.

Инвестиционный банк Goldman Sachs во вторник, 1 апреля, повысил риск спада экономики США в ближайшие 12 месяцев до 35%, обращает внимание немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

«Это действие равнозначно историческому повышению налогов, которое может подтолкнуть мировой порядок к критической точке. Это может стать началом болезненного переходного периода для многих американцев, так как ожидается, что основные товары для среднего класса, такие как жилье, автомобили и одежда, станут более дорогими, и при этом будут разрушены альянсы, созданные для обеспечения мира и экономической стабильности», — пишет Associated Press.

В The New York Times уже предупредили о возможном росте цен на технику Apple, так как тарифы Трампа могут ударить по глобальной цепочке поставок корпорации.

Ранее, чтобы избежать пошлин на продукты китайского производства, Apple начала выпускать iPad и AirPods во Вьетнаме, а iPhone — в Индии. Однако теперь и эти страны столкнутся с американскими тарифами: Белый дом установил налог для товаров из Индии в размере 26%, а из Вьетнама — 46%.

При этом, как отмечает газета, Apple продолжает производить iPhone в Китае, на который приходится около 90% смартфонов. Теперь корпорации также предстоит решить, что делать с новой пошлиной на товары из КНР.

«Президент Дональд Трамп усиливает масштабную глобальную торговую войну, что, несомненно, ударит по кошелькам американцев и может привести экономику США к болезненной рецессии», — предупреждает CNN.

Телеканал обратил внимание на то, что со 2 мая посылки стоимостью до $800, отправленные в США из Китая и Гонконга, будут облагаться тарифной ставкой в размере 54%. Эта сумма ляжет на плечи американцев, которые, например, заказывают товары на китайском маркетплейсе AliExpress, считает CNN.

Среднее значение импортных пошлин в США при Трампе взлетит с 2,5 до 22%, подсчитал экономист рейтингового агентства Fitch Олу Сонола. По его словам, это самый высокий показатель с 1910 года.

«Это меняет правила игры не только для экономики США, но и для мировой экономики. Многие страны, скорее всего, окажутся в рецессии. Можно выбросить большинство прогнозов, если эти пошлины останутся в силе в течение длительного времени», — сказал эксперт в беседе с Reuters.

Газета The Hill привела в параллель новым пошлинам Трампа закон Смута-Хоули о тарифах 1930 года. Тогда этим протекционистским решением Вашингтон повысил тарифы на десятки тысяч импортируемых товаров, но, по мнению экономистов, только «спровоцировал волну ответных действий из-за рубежа, которая погрузила мир глубже в Великую депрессию», пишет издание.

Опрошенные Financial Times аналитики считают, что у американских торговых партнеров не будет другого выбора, кроме как принять ответные меры в отношении США. Это только повысит вероятность разрушительной для мировой экономики торговой войны, подчеркивает газета.