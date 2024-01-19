В январе Госдума рассмотрит законопроект о запрете наливаек — так называют питейные заведения, открытые в жилых домах. Парламентский корреспондент RTVI Дарья Баева поговорила с автором инициативы депутатом Бийсултаном Хамзаевым о методах борьбы с зависимостями и о том, как это связано с национальной безопасностью.

Бийсултан Хамзаев — депутат Госдумы от партии «Единая Россия», член комитета по безопасности и противодействию коррупции. До этого работал в Общественной палате. Основатель общественного движения «Трезвая Россия». Также занимает должности проректора в Московском институте психоанализа и Московском экономическом институте. Хамзаев инициировал большое количество законопроектов, направленных на борьбу с пьянством и курением. В частности, он предлагал запретить посещать бары до достижения 21 года, продавать детское шампанское и настаивал на увеличении отпусков для некурящих работников.

О самогоноварении, рейтинге трезвости и наливайках

Недавно Росстат опубликовал отчет, в котором был зафиксирован рост числа людей с алкогольной зависимостью. При этом мы с вами понимаем, что до врача россияне доходят в самых крайних случаях, а в одиночку справиться с этой проблемой достаточно сложно. Как можно стимулировать людей обращаться за медицинской помощью?

У нас в стране довольно низкая культура обращения за медицинской помощью в принципе. Люди, как правило, обращаются к специалистам, тем же врачам-наркологам, уже на критической стадии этой болезни. По существу излечиться от алкогольной зависимости нельзя, ее можно только довести до уровня пожизненной ремиссии. Государство и общество должны работать сообща, чтобы привить людям более бережное отношение к собственному телу.

Нужно, чтобы культура здорового образа жизни прививалась еще в детском саду, в школах. Защита здоровья населения от алкоголя, табака, наркотиков — для государства задача номер один. Потому что, к сожалению, статистика смертности такова, что эти три направления ежегодно уносят сотни тысяч жизней наших граждан. А с учетом сегодняшнего демографического кризиса это вопрос принципиальный.

Складывается такое ощущение, что депутаты пытаются смоделировать новую реальность, в основе которой лежат только запреты.

Запреты, которые обсуждают в Госдуме последние годы, достаточно резонансные. Но если брать алкоголь и табак, то здесь запреты — позитивное явление. У нас на 146 миллионов населения потребление составляет 19 миллиардов литров спиртных напитков в год. Мы обязаны сокращать его, потому что есть международные стандарты.

Взять, например, ВОЗ. Там считают, что потребление чистого этилового спирта 6-7 литров в год на душу населения — это критическая отметка. У нас по разным оценкам этот показатель составляет от 12 до 17 литров.

Тенденция последних лет — люди стали чаще варить самогон. Это дешевле, чем водка в магазине. Самогоноварение в СССР было запрещено. Сейчас разрешено для личного пользования. Считаете ли вы, что нужно ли как- то регулировать эту сферу?

Здесь надо понимать следующее: люди гонят самогон, потому считают, что это безопаснее. Все мы читали про случаи, когда люди покупают какое-то пойло в магазине, а потом они умирают или слепнут, от того что в составе вместо этилового был метиловый спирт. Ежегодно фиксируется по 30-70 таких смертей в стране. Поэтому у людей возникает вполне резонное убеждение, что раз они сами это сварили, знают, что в составе, значит, это безопаснее. Есть и вторая категория людей, которая не только производит, но и продает самогон. Это уже преступление экономического характера.

Проблемы самогоноварения сегодня в России нет. Его объем в общем объеме потребления алкоголя мизерный. Это больше мифология.

В СССР невозможно было алкоголь в магазинах купить, был сухой закон. А у нас сегодня другая проблема — избыток точек продаж алкоголя в стране. Я провожу на протяжении последних восьми лет национальный рейтинг трезвости среди субъектов Российской Федерации, анализируя различные статистические данные и получаю общую картину по больнице. Я могу вам смело сказать: проблема в некоторых регионах действительно есть, особенно там, где региональные власти недорабатывают.

Самыми трезвыми, очевидно, оказались республики Северного Кавказа. А какие самые «нетрезвые» субъекты? Где хуже всего ситуация обстоит?

На первом месте рейтинга трезвых регионов исторически находится Чечня. Один раз Ингушетия вырывалась вперед. Чечня у нас качественно выделяется на фоне остальных, но понятно, что чеченский опыт нельзя перенести на другие регионы, там своя специфика. Замыкают рейтинг Бурятия, Чукотский автономный округ, Курганская область, Алтайский край.

В весеннюю сессию Госдума в приоритетном порядке рассмотрит закон, запрещающий наливайки (рюмочные, расположенные в многоквартирных домах — прим. RTVI)

Это народная инициатива. Этот запрос в обществе существовал давно, нам, депутатам люди писали обращения, что боятся выходить на улицу по вечерам, выпускать детей гулять, потому что люди собираются в питейных заведениях, вокруг алкомаркетов. А в доме бывает и по несколько таких точек. Росстат зафиксировал не только рост числа людей с алкогольной зависимостью, если вы внимательно смотрели, но и рост алкогольных психозов, то, что в народе называется белая горячка. А почему это произошло? Из-за высокой доступности алкоголя. Здесь простая арифметика: чем больше этих заведений, тем будет хуже ситуация в стране.

О детском кокаине, запрете «недружественного» пива и госмонополии на табак

Вы предлагали запретить иностранцам заниматься продажей алкоголя и табака в розницу. Почему? И не кажется ли вам это дискриминацией, с учетом того, что отношение к мигрантам по-прежнему остается чувствительной темой для России.

Я не считаю это дискриминацией.

Иностранцы понимают, что приезжают в Россию, чтобы заниматься продажей контрафактного алкоголя. Они понимают, что когда их поймают, максимум что им грозит — это депортация.

У меня есть опыт в рамках общественного контроля, я проводил огромное количество мероприятий по всей стране по выявлению нелегальных точек продаж. Таким образом владельцы магазинов снимают ответственность с себя. Сидит у него за кассой сотрудник-мигрант на птичьих правах и продает суррогатный алкоголь да еще и в неположенное время. Ты его спрашиваешь, как так получилось, а он отвечает, что первый день на работе и ничего не знает. Часто это люди из Средней Азии и других наших братских государств, приехавшие в Россию на заработки. Из десяти случаев таких восемь будет.

В силу того, что алкоголь и табак являются социально острой проблемой для нашей страны, их продажа должна сильнее регламентироваться. Я, например, считаю, что должны быть специализированные магазины или отдельные зоны в магазинах, кассы для этого.

Зачем это нужно?

Чтобы избегать пропаганды этих товаров среди детей и подростков. Зайдите в любой магазин и вы увидите, что все полки на стеллажах, все ликвидные места будут заняты бутылками с алкоголем. Так работает маркетинг, но он работает против нас. Это надо понимать. Из-за этого у ребенка складывается ложное впечатление, что это нормально, что алкоголь — естественная часть жизни. Так формируется уже с детства культура потребления.

Существование детского шампанского вас тоже смущает?

Детское шампанское, как детский кокаин, сделанный из сахарной пудры. Или жевательная резинка в виде сигареты. Все это способствует формированию опасного, ложного мнения, что это все безопасно. У нас в стране процветает детский алкоголизм. Дети-алкоголики — это очень печальная история, потому что алкоголизм — это болезнь. Статистика показывает, что более 80% этих детей впервые попробовали алкоголь дома. То есть родители сами им налили первую рюмку. Ну как у нас это обычно бывает? Шампанское, Новый год, по праздникам можно. Некоторые родители говорят: лучше дома с нами, чем непонятно с кем в подъезде. Это ненормально. Родители должны объяснять ребенку, что нужно держаться подальше от этого опасного явления.

А как вы относитесь к движению «Лев против»? Не кажется ли вам, что это слишком агрессивный способ вести диалог с обществом?

Помните, как выглядит Фемида? Женщина с завязанными глазами, у которой в одной руке весы, а в другой — меч. Это визуальный образ того, как люди понимают справедливость. Если ты борец за здоровый образ жизни, но ты создаешь контент, который хочешь монетизировать каким-то образом дальше, то ты больше увлечен темой монетизации, чем праведным делом. При этом я понимаю, что для любого общественного движения финансирование является необходимой составляющей. Михаил Лазутин (основатель проекта «Лев против» — прим. RTVI) по своей натуре неплохой человек. Я уверен, что он искренне верил в то, что делал. Делал ли он все правильно? Нет, конечно. Имело ли это местами обратный эффект? Да, имело. Я считаю, что он занимался правильным делом. Но методика была выбрана неподходящая.

Ваш коллега, депутат Алексей Диденко предложил запретить поставки пива из недружественных стран. Как вы относитесь к этой инициативе? Не лишит ли это российских потребителей диапазона выбора? У кого-то есть свои любимые бренды, к которым они привыкли.

Пиво — самый продаваемый алкогольный напиток в России. В год продается 19 миллиардов литров в нашей стране — целый океан пива. Я считаю, что это нормальная инициатива. Никак не пострадает от этого массовый потребитель. Эксклюзивный потребитель, наверное, может пострадать от такого закона. Надо ли нам это делать? Вопрос дискуссионный.

Я вообще считаю, что проблем с потреблением, с приобретением товаров у нас в стране нет. Есть проблема другая — чрезмерного потребления.

Надо посмотреть, как иностранцы себя вели в отношении России. Был такой период, когда 97% пивного рынка в России принадлежали иностранцам. Сейчас больше отечественных марок. «Балтика» уже национализирована.

Я бы национализировал и все табачные корпорации в России. Сделал бы по примеру Китая. У них там есть China National Tobacco Corporation. Система должна быть в руках государства, а не частных корпораций. А то получается, что зарабатывают они, а нагрузка увеличивается на государство, на здравоохранение, социалку.

Вы предлагали ввести пожизненный запрет на употребление табака с подросткового возраста. Как вы знаете, в Новой Зеландии попытались что-то такое сделать, но быстро сдали назад.

Они попытались, и я считаю, что их, говоря на живом сленге, прогнули. Такие инициативы обсуждаются еще по меньшей мере в четырех странах. Но вообще первыми публично мы об этом заявили еще семь лет назад. Мы для ООН готовили доклад и в нем писали, что такого рода действия обязательно надо делать.

Антитабачное законодательство напоминает белку в колесе. Мы все бежим куда-то по кругу. Мы ввели ограничения по местам курения — появились электронные сигареты, снюсы, насваи, айкосы, джулы и прочее. Каждый раз, когда мы говорим, что надо ограничить оборот табака, нам в пример приводят курильщиков. В России их 57 миллионов человек. Это люди зависимые. Нам говорят: такие жесткие меры будут ограничением их прав, это вызовет у них возмущение.

Если мы знаем, что никотин — это смерть, онкология, инфаркты. Зачем нам это продавать детям, которые никогда это не пробовали? Зачем нам это легализовывать? Логика заключается в следующем: надо отрубить все головы этой гидре. Для тех, кто никогда не имел такой формы зависимости, это не будет потерей. А те, у кого есть зависимость, ну пусть продолжают гробить свое здоровье.

Но запреты разве вообще работают? Депутаты недавно запретили продавать несовершеннолетним вейпы. Я все равно каждый день вижу подростков, которые парят на улице. Очень сомневаюсь, что им родители покупают эти девайсы.

Вы сказки в детстве читали? Даже эффект от волшебной палочки длится определенное время, как у Золушки карета через некоторое время превращается в тыкву…

То есть вы думаете, что это переходный такой период, поэтому мы еще не видим эффекта от запрета?

А как вы хотели? Это процесс. Правоприменительная практика — это глубокая наука. Надо быть терпеливыми. Я в курсе, что сейчас во многих торговых центрах стоят островки с электронными сигаретами. Формально они нарушают закон. И я в курсе, что они стоят в нарушение закона. Но мы им дадим возможность самостоятельно свернуться и уйти. А если нет, то начнем штрафовать.

А как вы думаете, сколько этот переходный период займет времени?

Долго ждать мы не будем. Надо дать возможность людям поступить правильно.

Шарлот как пример показательной порки

Давайте теперь поговорим немного по профилю вашего комитета. Вы в своем телеграмм-канале поддерживали жесткие меры в отношении певца Шарлота. Писали даже, что «певец» не подходящее для него слово. При этом он раскаялся в суде, попросил прощения у Путина, Рамзан Ахматовича, патриарха Кирилла, Шамана. Вам не кажется, что наша судебная система должна проявлять как-то больше милосердия к оступившимся, что ли? Должны ли быть такие суровые наказания за глупость, наивность? Надо ли портить жизнь молодому парню?

Ну, давайте начнем с того, что 25 лет — это уже не мальчик, а мужчина, как Карлсон, в самом расцвете сил. Второе, я не считаю его глупым и наивным. Я считаю его циничным артистом, который прекрасно понимал общественный запрос. Он работал в основном на детскую аудиторию и прививал ей инфантилизм через свое творчество. Вы слушали его песни?

Чуть-чуть…

Вы можете назвать это творчеством?

Лично мне его творчество не близко, но раз он нашел своего слушателя, то почему нет?

Я считаю, что сложно назвать это творчеством. Это песни для детишек, которые находятся на самом раннем этапе физического развития. Закос под дурачка, как у нас в народе говорят. В 2022 году после известных событий он, как и многие другие, двинулся в сторону границы, Верхнего Ларса. Потом попал в Армению, оттуда дальше двинул в Европу. Чтобы продвигать себя на Западе, ему потребовалось строить из себя жертву. Это хорошо сейчас монетизируется. Он публично сжег российский паспорт — это высказывание. Это делалось для того, чтобы угодить той русофобской публике, которая существует сегодня на Западе. Далее ничего не вышло у него. Он попытался заигрывать с украинской властью и попал в сети через видеоролик пранкеров Вована и Лексуса.

Вам не показалось, что он на этом видео очень растерянно себя ведет?

Это же артист, человек, играющий на камеру! Конечно, не научный деятель, не шахматист. Он на все был готов. На этом видео мы видим загнанного в угол человека. Никто его в Армению не отправлял. Он туда добровольно поехал, добровольно хотел в Украину. Украина — это воюющая с нами сейчас страна. И с учетом времени, с учетом происходящих событий все, что произошло дальше с ним, справедливо. Является ли его раскаяние искренним? Ну, мы же все с вами взрослые ребята…

Я вот не умею по внешнему виду определять, искренне ли раскаивается человек или нет. Все религии учат нас прощению, милосердию…

У нас светское государство, вы в курсе же, да?

Я понимаю, но при этом мы все чаще слышим дискурс про традиционные ценности, РПЦ озвучивает свое мнение по широкому спектру вопросов от абортов и разводов до участия в СВО.

В России в этом году (2023-м — прим. ред.) 400 с чем-то человек осудили за посты в социальных сетях.

За фейки и дискредитацию армии?

Все вместе. А вы знаете, сколько человек в Великобритании за такого же рода действия осуждают ежегодно? 3500. В Би-Би-Си об этом не напишут.

Проверить эту информацию не представляется возможным, поскольку британское и российское законодательство разительно отличаются друг от друга. Несмотря на наличие схожих составов преступлений, сравнивать напрямую эти данные нельзя. Вероятно, указанное число может быть отсылкой к статье в The Times за 2017 год, в которой говорится о том, что в Великобритании более 3300 человек были задержаны и допрошены в связи с троллингом в социальных сетях.

Я думаю, в этом все государства похожи, у них есть монополия на применение насилия, это не ново.

Давайте так. Российские законы не были приняты втихую. Законы были приняты публично, со всеми нормативными обязательствами. Люди должны понимать степень ответственности. На сегодняшний день этот закон [о дискредитации] соответствует норме морали происходящих событий.

Еще пять лет назад сложно было представить такой закон и такие суровые наказания.

Закон соответствует тем потребностям, которые есть сегодня с точки зрения нацбезопасности. Это тяжелая материя. Пример приведу. У нас в стране введен мораторий на смертную казнь, а американцы несколько недель назад ввели новую форму сметной казни через азот. То, что этого парня [Шарлота] судят за его выходку, в этом нет ничего, что нарушало бы нормативно-правовую базу. Все в рамках закона. Эти законы нам могут нравиться или не нравиться, но это те законы, которые приняты. Это надо понимать и принимать.

Является ли Шарлот злостным врагом государства? Нет, конечно. Возможно ли искреннее раскаяние с его стороны? Конечно, да. У нас существует условно-досрочное освобождение, и многих людей досрочно освобождают. Это действующий механизм. Я бы из него не делал жертву, потому что он таковой не является. И из системы не делал бы какого-то злодея, она тоже таковым не является. Возможно ли в его случае снисхождение? Я считаю, что это будет аморально. Значит, ему можно, а другим нет? Несправедливо получается.

По статистике Судебного департамента при Верховном суде, количество удовлетворенных ходатайств об УДО за последние годы существенно сократилось. Десять лет назад раньше срока выходило более 80% заключенных. В 2021 году было удовлетворено чуть более 40% ходатайств об УДО, по болезни были освобождены только 27%.

Правильно ли я понимаю, это все какие-то показательные разборки, как и в случае с «голой вечеринкой»?

Есть такое понятие — показательная порка. Никто не отменял необходимость показательной порки. Потому что когда ты устраиваешь пир во время чумы, нужно понимать, что ты за это будешь отвечать. Молодые ребята, у которых тоже в жизни были разные планы, сейчас вынуждены ценой собственной жизни защищать суверенитет всех нас. А в это время отдельная когорта людей, которые считают, что им все дозволено, вешают на пятую точку украшения стоимостью 25 миллионов рублей и подают это нам как эстетику какую-то. Люди не понимают, в какое время они живут и что вокруг происходит. И вся трагичность ситуации даже не в том, что наши звезды такие отлетевшие от реальности, а в том, что они не способны на раскаяние.

А что такое раскаяться, в вашем понимании? Они же приносили извинения.

Это по-человечески выйти и сказать: да, я дурак, неправильно поступил, извините, люди. А они оправдываются, не туда зашли, случайно оказались. Все это действия морально-уродливого характера. Это не значит, что мы все резко стали моралистами, просто это расстановка приоритетов. Надо было показать зарвавшимся, что в приоритете сегодня ребята на передовой. И их мы будем защищать.

О конфискации имущества за фейки

Недавно стало известно, что правительство России одобрило инициативу, разрешающую конфискацию имущества за публикацию фейков об армии из корыстных соображений. Будете ли вы поддерживать этот законопроект, когда он будет внесен в Госдуму? И как вы считаете, на кого он направлен в первую очередь?

Я тремя руками за. Я об этом говорил с первого дня. Есть такой человек, моральный урод просто по своей натуре, Александр Невзоров*. Долгое время он корчил невесть что. Был заказным журналистом, медиакиллером, за чужие деньги уничтожал репутацию людей. Потом он влился в тусовку в Петербурге и благодаря ей начал зарабатывать большие деньги, накупил себе недвижимости. Он был даже депутатом Госдумы, вы в курсе? Он практически не ходил на заседания и просто просиживал штаны за бюджетные деньги. Это его же слова. Потом он начал кусать всех тех, кому до этого руку целовал да еще с причмокиванием, с удовольствием. В 2022 году он выехал из страны и начал вести информационную войну против России. Он перешел из категории мелкого вредителя в категорию врага нашей страны. Сейчас он находится в другой юрисдикции, но недвижимость его находится в России. Я считаю, что нужно конфисковать ее и отдать в пользу государства.

Аналогично стоит поступить и с Борисом Гребенщиковым*. Он проводил концерт благотворительный и отдал деньги в поддержку ВСУ. Большие деньги, около миллиона долларов. Человек говорит публично, что финансирует наших врагов. Конечно, мы должны конфисковывать имущество. Я считаю, что мы обязаны это делать.

В сообщении Минюста России о признании Гребенщикова иноагентом указано, что он “осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине”. В марте 2022 он года участвовал в концерте Sound of Peace в Берлине, где были собраны €12 млн для помощи Украине. По словам Гребенщикова, эти средства не предназначались для приобретения оружия, а были переданы организациям, которые занимаются гуманитарной и медицинской помощью.

Будет ли закон распространяться на обычных смертных, которые также осуждены за статью о фейках?

Да, если такой закон будет принят, он будет распространяться на всех.

Последний вопрос про ваш родной Дагестан. Как вы знаете, там последние полгода проходят протесты против строительства мусорного полигона вблизи бархана Сарыкум. Я знаю, что мусорная проблема в принципе достаточно остро стоит в республике. Как вы считаете, насколько опасения экоактивистов обоснованы? Естественно, они переживают за свою родную землю.

В Дагестане никаких экоактивистов нет. Это обычные люди. Кто-то живет, а кто-то пытается на их проблемах заработать. Мусорный кризис для республики тема острая. За десять лет не было построено ни одного завода по переработке. Мусор долгое время просто сжигали незаконно. А это чревато выбросами тяжелых металлов в атмосферу.

Строительство заводов и полигонов — это стратегически необходимые действия для региона. Нынешнему руководству удалось добиться для республики строительства шести таких объектов. И вот с одним таким объектом возникли проблемы. Место это было выбрано из логистических соображений, потому что это в первую очередь коммерческий проект. Почему не учли мнение жителей близлежащих домов? Потому что на картах их практически нет, потому что это неофициальные постройки, которые де-юре не существуют.

В политике действует принцип айкидо, присутствует механизм реваншизма. Отдельные политические силы, конечно, эту ситуацию используют для того, чтобы дискредитировать действующую власть. Это классический прием. Может быть, власти не провели разъяснительных работ с местными жителями или их усилий было недостаточно. Нельзя решить эту проблему так, чтобы все стороны остались довольны.

* внесены в реестр иноагентов