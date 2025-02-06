5 февраля в Самаре была арестована внучка почетного нефтехимика СССР, одного из топ-менеджеров НК «Юкос», бывшего мэра Самары Виктора Тархова — Екатерина Тархова (Бельская). Она подозревается в убийстве своего деда и бабушки, попытках распродать их имущество и завладеть бизнесом. Бельская стала третьей заключенной в семье — ранее за попытку отравления сотрудника ФСБ был осужден ее отец, а мать отправилась на зону за шантаж с использованием порнороликов. О том, как жила и чем занималась семья покойного мэра — в авторском материале Дмитрия Солнцева.

В ночь с 22 на 23 октября 2006 года в квартире одной из элитных новостроек собралась группа мужчин. Все они смотрели на лежащий на столе сотовый телефон и считали минуты. Телефон зазвонил и его взял Виктор Тархов, пока еще находившийся в статусе кандидата в мэры Самары. «Да, победили, взяли город, спасибо!», — бросал в трубку теперь уже мэр Самары. Это был его момент славы — человеком, который разговаривал с Тарховым, был глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Для «Справедливой России» Тархов и его победа на выборах в городе-миллионнике была важной вехой и публичной «пощечиной» «Единой России». Вокруг Тархова стояли и сидели представители бизнес-элиты Самары, которые вырвали город из-под контроля федерального центра. Сам Тархов, в недавнем прошлом топ-менеджер «Юкоса» и группы «Альянс» Зии Бажаева был миллионером и владел десятком предприятий в разных сферах — от нефтетрейдинга и нефтехимии до производства молока и хлеба.

С этого момента прошло 18 с небольшим лет. Федеральный центр «вернул» себе Самару, «Справедливая Россия» осталась на обочине политической жизни. А дела Виктора Тархова сложилась еще печальнее: он вылетел из политики, потерял почти все капиталы, его дочь села в тюрьму. Бывший мэр едва не умер от Covid-19 и уехал жить в Финляндию, а когда вернулся в Самару «погостить», его убила собственная внучка. Проклятье или же закономерный финал?

Покойный Тархов был по жизни анархистом, плевавшим на условности и «пиджаки». Он поднялся и вырос в среде новокуйбышевских нефтяников. Даже в советское время эта социальная группа стояла заметно выше по качеству жизни и влияния. Именно отсюда шагнул в большой бизнес создатель «Новатэка» Леонид Михельсон, именно здесь Михаил Ходорковский* нашел большую часть своих «топов».

В Новокуйбышевске, где стоял и стоит знаменитый НПЗ и ряд смежных заводов, в начале 90-х сформировался свой слой миллиардеров. Каждый директор НПЗ, главный инженер и финансовое руководство вовлекалось в самые разные виды «предпринимательской активности», связанные с нефтью. Уже в начале 90-х зарабатывались миллионы и десятки миллионов долларов, покупались виллы за границей и частные самолеты.

Периодически директоров убивали. Тархов сел в кресло директора НПЗ сразу после убийства своего предшественника — Ивана Дика. В декабре 1991 года киллер встретил Дика у дверей его квартиры и убил выстрелом в голову. Убийцу не нашли, но тут же нашелся новый директор — Виктор Тархов.

Тархову тоже угрожали и пытались убить: стреляли в него, взрывали автомобили. Он в этой борьбе сделал ставку на «чеченцев» — его «кошельком» стал предприниматель Нурид Косумов, которого убили в Москве четыре года спустя. Позднее, после появления «Юкоса» и приватизации, Виктор Тархов стал топ-менеджером «Юкоса». Он был очень богатым человеком, даже по нынешним меркам. Но в «Юкосе» не задержался и стал кочевать по разным проектам, работая то с теми же чеченцами (группа «Альянс» Зии Бажаева), то в проекте по созданию химического концерна на базе новочебоксарского «Химпрома» (за ним стоял один из создателей «Новатэка», ныне депутат Государственной Думы Леонид Симановский).

Единственная дочь Тархова Людмила вышла замуж за Сергея Логинова — жителя Новокуйбышевска, известного в криминальных кругах как «Лорд». Дочь самого влиятельного в городе человека и мелкий авторитет — союз выглядел странно. 24 марта 1995 года у Тарховой и Логинова родилась дочь Екатерина. О том, как сам Тархов воспринимал такого зятя, он не говорил, но брак через некоторое время распался. Развод, как и воспитание дочери, пришлись на годы активности Тархова в бизнесе и постоянного перемещения по стране.

В бой за Самару Тархов вступил исключительно из анархистских побуждений и никак иначе. Четкого плана у него не было, в него никто не верил и изначально вокруг него собралась так называемая «еврейская» группа самарских предпринимателей.

Но как только первый тур выборов показал, что Тархов набрал столько же, сколько и действовавший на тот момент мэр Самары, к нему в лагерь перешла вся деловая элита города. И Тархов победил.

Он был опытным и успешным директором завода, но с городом у него все пошло совсем не по плану. Соратники устроили массовую распродажу муниципального имущества по бросовым ценам, что привело к скандалам. В какой-то момент серым кардиналом стали называть его дочь — Людмилу Тархову. Ей в 2006 году исполнился 31 год.

Ее появление в роли куратора части рабочих процессов отца совпало по времени с появлением в окружении Тархова соратника криминального толка — авторитета Сергея Яшина, известного как «Дохлый». Криминалитет забрал под себя кладбища, часть потребительского рынка, ряд подрядов. Существует масса рассказов о том, как новая «королева мэрии» решала вопросы якобы в чаду и угаре, принимая решения разными, в том числе и «тактильными» способами.

Но времена поменялись. «Справедливую Россию» как конкурента «ЕР» списала, в области появился новый губернатор, а спонсировавшие его элиты либо разорились после кризиса 2008 года, либо были разгромлены силовиками (группа «Сок»), либо присягнули новой областной власти и сами стали бороться с Тарховым. А он, вместе с дочерью, стал искать новых, порой весьма экзотических союзников. Например, «Дохлый» к тому времени женился на кубинке и переехал на Кубу, и Тархов немедленно начал проекты, предполагавшие контакты Самары с Островом Свободы. А из-под мэра, пока он занимался поиском помещения под кубинские танцы, уплывала власть.

К началу мэрских выборов 2010 года за его компанию стал отвечать Сергей Шатохин, до этого момента курировавший в мэрии кладбища. Все остальные союзники бежали, распродав напоследок большое количество муниципальной недвижимости и выделив себе солидные «наделы» земли. Криминальные бригады, катавшиеся по городу и собиравшие деньги, не помогли — первый и единственный в Самаре мэр-анархист проиграл выборы.

Для Тархова это был серьезный удар, точнее контрольный выстрел после которого он уже не поднялся. Последующие несколько лет он отбивался от уголовных дел и спасал выведенную с баланса города недвижимость от судов. Но куда более серьезные процессы происходили в Новокуйбышевске. «Юкос» был уничтожен, а его место заняла «Роснефть». Все потоки были консолидированы, бизнес «нефтяных» генералов, основанный на старых связях и ресурсах «Юкоса» прекратился. Остались только откровенно криминальные промыслы и накопленная собственность.

Начиная с 2010 года Виктор Тархов только и занимался тем, что распродавал доли в бизнесах. Вскоре у него не осталось почти ничего, кроме ряда производственных площадок в Новокуйбышевске. При этом, как сообщают осведомленные источники, Тархов еще и неудачно инвестировал в целый ряд проектов, потеряв большую часть своих капиталов на неких проектах в Северной Африке. Публично обанкротился и его проект, связанный со строительством самолетов. Часть денег была роздана в долг и не вернулась. Позднее на суде над дочерью всплывет фраза о том, что Тархов часто давал деньги под проценты и не брал расписок. Один из таких займов в размере $2,5 млн, а точнее попытка его вернуть привела в тюрьму Людмилу Тархову.

В 2011 году в тюрьму отправился бывший муж Людмилы и отец Екатерины Сергей Логинов. «Лорда» осудили сначала за кражу нефти, а затем за покушение на убийство сотрудника ФСБ. Тархов исчез с публичного горизонта, а его дочь и внучка спустя несколько лет стали всплывать во все более странных историях. Людмила Тархова, как следовало из решений судов, стала занимать деньги под залог квартир. В 2016 году она и дочь проиграли суд, и кредиторы забрали у дочери экс-мэра квартиру площадью 130 квадратных метров. Получается, что никакого состояния у Тархова уже либо не было, либо он просто не давал денег дочери?

Не похожа на красивую жизнь была и история взрослеющей внучки. Она зарабатывала блогерством и визажом, числилась безработной. В декабре 2019 году она написала заявление в полицию о том, что ее мать нанесла ей травму и отобрала iPhone. Для того, чтобы подтвердить заявление, дочь сняла побои. В 2020 году грянул Covid-19, и Виктор Тархов спустя какое-то время не миновал заражение, чудом уцелел и улетел на реабилитацию в Скандинавию. Тархов любил рыбалку на севере, перемещался между Норвегией и Финляндией и имел там недвижимость.

Его дочь тем временем испытывала нужду в деньгах. Косвенным проявлением проблемы стали сообщения о продаже неких активов Тархова представителями чеченской диаспоры. Точнее предложение их кому-то купить от их имени, распространявшееся по России в районе 2020-2021 года. А в 2022 году Людмилу Тархову осудили на семь лет за вымогательство у депутата Самарской губернской Думы Александра Милеева. С 2020 года она требовала от Милеева вернуть долг отцу в размере $2,5 млн, выданный по ее версии в 2010 году. В качестве компромата использовались в том числе и порноролики, на которых фигурировали совокупляющиеся мужчины.

Внучка, которой исполнилось 27 лет, осталась одна и похоже денег ей не хватало. Согласно данным базы ФССП, в 2023 году и 2024 году в отношении нее были выданы несколько исполнительных листов в связи с невозвратом кредитов на сумму 165 тысяч, 361 тыс., 367 тыс рублей и даже на 10 тыс. рублей. Непохоже, что у Екатерины Тарховой были деньги.

До того, чтобы стать последним осужденным членом семьи Тархова ей осталось всего три года. Генетика не подвела. В январе 2025 года ее дед, бывший миллионер, некогда состоятельный человек пропал, а вчера стало известно об аресте внучки, подозреваемой в убийстве и расчленении деда и бабушки. Круг замкнулся. Шальные нефтяные миллионы, кладбищенские откаты, заводы и самолеты пропали, остались порноролики, приговоры и расчлененка.

Виктор Тархов и его семья прожили жизнь так, как будто снимали лихой криминальный сериал-драму. Возможно создателям «Лихих» стоит присмотреться к сюжету — глядишь и пригодится.

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов