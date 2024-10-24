Госдума единогласно ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей (КНДР), передает корреспондент RTVI. Ратификацию поддержали 397 депутатов.

Договор подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года и был внесен в Госдуму на ратификацию президентом Россией Владимиром Путиным.

«Отношения вышли на качественно новый уровень в соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам переговоров президента Российской Федерации Путина с председателем КНДР, когда они встречались на высшем уровне на космодроме «Восточный» 15 сентября 2023 года», — сказал замглавы МИД России Андрей Руденко, отметив, что отношения выводятся на «уровень союзничества».

Дипломат сообщил, что заключение договора является «отражением переосмысления Москвой и Пхеньяном подходов к обеспечению собственной безопасности на фоне тревожных военно-политических тенденций в региональном и глобальном измерении».

«Обновление правовой базы и приведение ее в соответствие с требованиями времени является законной мерой, призванной купировать множащиеся глобальные региональные угрозы со стороны коллективного Запада во главе США, которые последовательно проводит курс на сохранение своей гегемонии, формирование в регионе закрытых военно-политических альянсов, наращивание там военного присутствия, размещения своих стратегических наступательных систем в том числе с ядерным компонентом», — сказал Руденко.

В соответствии с документом, стороны на постоянной основе поддерживают и развивают с учетом законодательства своих государств и их международных обязательств отношения всеобщего стратегического партнерства, базирующиеся на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, равенства и других принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, следует из материалов к договору.

Стороны в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства будут развивать на стабильной и долговременной основе равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в области политики, обороны, безопасности, экономики, торговли, финансов и инвестиций, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций, информационных технологий, гуманитарных отношений, культуры, образования, здравоохранения, спорта, туризма, охраны окружающей среды и в других сферах, представляющих взаимный интерес.

Стремясь к установлению глобальной стратегической стабильности и нового справедливого равноправного международного порядка, стороны поддерживают тесную коммуникацию друг с другом и укрепляют тактическое и стратегическое взаимодействие, путем диалога и переговоров обмениваются мнениями по вопросам двусторонних отношений и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес, а также укрепляют совместную координацию и взаимодействие на международных площадках.

Договор, в частности, предусматривает оказание взаимной военной помощи в случае, если на одну из стран нападет одно или несколько государств и начнется война. Россия и Северная Корея в этом случае будут опираться на статью 51 Устава ООН и законодательство.

«Содержание упомянутой статьи свидетельствует о том, что договор носит оборонительный характер, не направлен против безопасности третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии», — сказал Руденко.

Он отметил, что «договаривающиеся стороны берут на себя обязательства не участвовать в каких-либо союзах, направленных против любой из них, а также не предоставлять свою территорию третьим государствам в целях нарушения суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности другой страны».

Представитель МИД России отметил, что КНДР признает вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей в состав Российской Федерации и солидарна с Россией по большинству ключевых международных проблем.

«Причем делает это публично. Так же, как и мы, рассматривает договор как исключительно миролюбивый и оборонительный», — сообщил Руденко.

«В целом Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народной Демократической Республикой призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии, внесет позитивный вклад в поддержание баланса сил в регионе на основе принципа неделимости, безопасности, снижение риска войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерных средств и в целом закладывает основу для построения новой евразийской системы безопасности», — заявил Руденко.

Он уточнил, что договор заключается бессрочно, подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами.

«Данный договор станет новой вехой в добрососедском и дружественном взаимодействии, которое насчитывает более семи десятков лет, наполнено славными историческими традициями, отражает боевое братство и готовность к взаимопомощи, характеризующие отношения между народами и вооруженными силами наших стран», — отмечает комитет Госдумы по международным делам.

Договор с КНДР носит открытый характер и не содержит и никаких закрытых статей, заявил накануне RTVI глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя публикацию The Wall Street Journal о якобы «секретных пунктах» договора между Москвой и Пхеньяном, которые позволяют Северной Корее отправить своих военных на Украину.

«Его положения официально опубликованы. «Секретные пункты» — выдумки западной прессы для нагнетания и манипуляций общественным мнением», — сказал Слуцкий.

Отсутствие «секретных приложений» подтвердил и замглавы МИД Руденко в беседе с журналистами.