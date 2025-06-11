Как туристам обезопасить себя в условиях постоянных задержек рейсов, можно ли отдыхать на Черном море после разлива мазута, нет ли массовых отказов от поездок в Крым, какие у россиян самые популярные направления за границей и внутри страны и из каких стран иностранные туристы едут в Россию — об этом в специальном интервью RTVI рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Как атаки дронов повлияли на туристическую отрасль

Это объективные транспортно-логистические проблемы. И тот факт, что выполняются посадки на запасных аэродромах либо рейсы просто задерживаются, — это все-таки лучше, чем более тяжкие последствия.

При этом люди не стали меньше путешествовать. Внутри страны бронирования и продажи на летний сезон увеличились на 24% с небольшим. За рубеж стали больше летать, показатели увеличились почти на четверть, да и к нам стали больше прилетать. Сегодня у нас более 40 прямых авианазначений. В доковидный период и перед февралем 2022 года их было чуть больше 60-ти, а сейчас эта логистика практически восстановилась.

Разрешать [проблемы с авиасообщением] сложно. Выигрывают, как правило, организованные туристы, то есть те, кто путешествует от туроператора: он полностью берет на себя все проблемы и с размещением, если эта возникает необходимость, и с питанием, и с перебронированием отелей, и со стыковкой рейсов, ведь зачастую приходится приобретать новые авиабилеты.

Мы, Российский союз туриндустрии, сейчас обратились в правительство, чтобы компенсировать туроператорам затраты из фонда, потому что они все это берут на себя.

Ну а тем, кто путешествует самостоятельно, к сожалению, сложнее. [В случае переносов или отмены рейсов] они должны обращаться к авиаперевозчику — это его ответственность, либо к принимающей стороне, либо в консульство, если это происходит за рубежом.

Кто компенсирует туристам издержки из-за переносов рейсов

На выездном рынке у каждого туроператора есть фонд персональной ответственности. В пандемию было соответствующее постановление, где ущерб возмещался из этих фондов. Сейчас этого нет, его можно использовать только в случае банкротства. Это средства самих туроператоров, которые аккумулируются на специальных счетах.

Но мы предлагаем их использовать вот в такие кризисные моменты, которые сейчас реально существуют. Это деньги туроператоров — своеобразная кубышка, и их можно использовать, причем туроператоры с этим согласны. Однако сейчас туроператорам приходится платить из оборотных средств. Но они платят за услуги: за размещение, за питание, за приобретение новых билетов.

Впрочем, эти проблемы не сломали начало высокого летнего сезона, потому что сумели подстраховаться. К примеру, если одни авиакомпании отказывались вылетать, есть другие. Такая диверсификация по авиакомпаниям, по бортам, все-таки разрешает эту проблему.

Как можно подстраховаться туристам

Во-первых, сейчас есть очень разнообразные и широкие линейки страховок от невылета или невыезда, они охватывают подобные случаи. Они стоят всего несколько евро за день, так что в это время нужно активнее ими пользоваться.

Во-вторых, нужно пользоваться услугами туроператоров, турагентов, то есть тех, кто организует вам путешествие, либо быть таким уже устойчивым пользователем, который берет на себя всю ответственность. Но лучше подстраховаться и пользоваться услугами организаторов путешествий.

Самостоятельный турист менее защищен, поэтому на выездном рынке более 70% — это организованные туристы. Помимо транспортных казусов есть и другие риски, вопросы, которые находятся в другом правовом поле.

В другой стране это решать сложнее, а иногда и вообще невозможно, а нашим консульствам и другим институтам, которые осуществляют правовую защиту, охватить эту многомиллионную «армию» очень сложно.

На выездном рынке становится все больше организованных туристов, потому что это решает вопросы такого рода и потому что это дешевле где-то на 15-20%. Думаю, этот сегмент будет расти.

Стали ли туристы отказываться от путешествий на самолетах

Туристы, конечно, выбирают и железнодорожные перевозки. Тем более что с прошлого года для детей и школьников введена льгота, так что родителям с детьми таим способом отправляться на курорты даже дешевле. Есть целый перечень льгот на железнодорожное сообщение.

Но сказать, что туристы отказались от авиаперевозок и стали пользоваться железной дорогой, нельзя. Это где-то по одной трети от общих потоков.

Больше всего развиваются автомобильные перевозки: либо своя машина, либо автобусы — сейчас организуются такие чартеры. Они наиболее дешевые, потому что поезд по цене сегодня сравним с авиаперевозками. При этом появились новые отличные поезда, а по стране [налажено] более 80 туристических маршрутов.

Если говорить не просто о железнодорожных перевозках, а о туристических поездах, то разнообразие большое: от часовой поездки на ретропоезде до 12-дневного маршрута, когда едешь ночью, а днем осматриваешь города. Это очень востребовано и интересно, такого рода железнодорожный туризм кратно растет. И хорошо, что эта тема пользуется поддержкой государства.

Автотуристов у нас в прошлом году было 26 миллионов, а сегодня их становится еще больше. Это, прежде всего, оптимизация расходов — в 1,5-2 раза дешевле так отправиться на Черноморское побережье, чем поездом или самолетом. К тому же неизвестно, сможешь ли долететь. Кроме того, по дороге уже есть туристическая навигация — можно остановиться и разместиться. У нас более 36 общефедеральных маршрутов доступны онлайн, их можно изучить заранее. Это не только объекты интереса, это возможность заправки автомобиля, это возможность размещения по дороге. Так что этот сегмент будет активно развиваться.

Когда стоит покупать билеты

Существует понятие «динамическое ценообразование»: чем больше потребность и востребованность, тем выше цена. Сейчас, в летний в сезон, покупать билеты на поезда уже поздно. Надо либо во второй половине мая (после майских праздников идет спад), либо их еще можно приобрести в первой половине июня.

Конечно, лучше бронировать и выкупать раньше. Кстати, у нас почти в два раза увеличился объем бронирований и на выездном рынке по наиболее горячим направлениям, и внутри страны. Сейчас глубина бронирований увеличивается, россияне уже заранее планируют поездки и все бронируют. Так можно оптимизировать свои расходы на 20% и даже больше.

Повлияют ли теракты в Брянской и Курской областях на железнодорожные перевозки

Жизнь покажет, но объективно это никак не повлияет.

Сейчас спада нет.

К сожалению, такие трагические случаи были и раньше. И мы видим, что в центральной части России, где основные идут перевозки, более благоприятная ситуация. Но не хочу сглазить. А [подрывы мостов] все-таки произошли на приграничных территориях, где повышенные риски и опасность.

Об отдыхе на Черном море после разлива мазута

Это не первая катастрофа, и жизнь сложна и трудна. Важно преодолевать эти проблемы, [создавать] механизмы, которые бы устраняли их, и как можно оперативнее.

Что касается Черноморского побережья, мы постоянно в теме, идет мониторинг ситуации, мы в контакте и с Минэкономразвития, и с Роспотребнадзором.

150 пляжей, из которых 141 в основном в Анапе и девять в Темрюкском районе, пока закрыты. На остальных вдоль побережья — та же Анапа, Геленджик, Новороссийск, Туапсинский район, Сочи — никаких препятствий нет. Только в Сочи открылись 180 пляжей, все получили сертификаты, в Крыму введены в эксплуатацию более 300 пляжей.

Крым, кстати, очень неплохо подрос на майские (плюс 13%), и сейчас где-то до плюс 40% идут бронирования и продажи.

Но нельзя отрицать, что [разлив мазута] — это проблема. В Анапе в прошлом году побывало 5 миллионов человек, но такого, что все эти 5 миллионов разбежались или разъехались, нет. В Анапе есть отели премиум-класса, санаторно-курортные учреждения, те, которые предоставляют лечебно-оздоровительные услуги, те, у кого есть бассейны, — их около 50%. У них падение всего 2-3%.

Основной минус, конечно, для малых средств размещения, двух или трехзвездочные отели, у которых нет соответствующей инфраструктуры — только пляж и море. И полностью это не заменишь гастротуризмом, винным туризмом, культурно-познавательным туризмом. Это может быть дополнением, а основное летом — это все-таки пляжный туризм. Так что падение по Анапе будет, но оно нивелируется.

Интересно, что выросло Азовское побережье — от 15% до 30% и более. Азовское море быстрее прогревается, хотя там менее развитая инфраструктура. Где-то до 60% рост бронирований в поселках вдоль курортной этой полосы: между Новороссийском, Геленджиком плюс Туапсинский район.

В целом Краснодарский край уже не потеряет этим летом. На майские праздники потерь не было, потому что нельзя было купаться, в апреле было минус 2-3%, а сейчас по Краснодарскому краю в целом пошел рост, этим летом регион примет около 10 млн туристов. И доехать можно, и, что немаловажно, уехать тоже можно, к тому же в августе-сентябре бархатный сезон.

Поэтому в целом [разлив мазута], конечно, навредил, прежде всего, и турбизнесу, потому что нужно возвращать средства тем, кто не поедет, и детям, которым надо переориентировать отдых. Но радикально это не повлияло, общее число туристов будет примерно такое же.

Где в России отдыхают туристы

Помимо Черноморского побережья, Азовского моря у нас есть и Каспийское побережье. К 2027 году будет реализован национальный проект «Пять морей и озеро Байкал». Дагестан также получил проект, но уже и сейчас туда выезжают.

Проблема та же — в Дагестане мало средств размещения. Но в целом и Северная Осетия, Чеченская Республика, Кабардино-Балкария [пользуются спросом]. Там открыты все аэропорты, ходят поезда. Если в целом по России рост на 12%, то там рост от 15% до 30%.

Конечно же, нельзя забывать про Кавминводы — это круглогодичные курорты, в основном лечебно-оздоровительные, но не только. Кисловодский парк в прошлом году принял более 5 миллионов посетителей.

Люди стремятся и к активному отдыху, и к лечебно-оздоровительному. Если в целом по России там 12%, то по курортам рост более 15%. Наша лечебно-оздоровительная база бронируется заранее, сейчас бронь идет уже на октябрь.

По России в целом за это лето будет 48-50 млн туристов, причем это только россиян. Этот показатель где-то на 3,5 миллиона больше, чем в прошлом году.

Об отдыхе в Крыму в условиях военного конфликта с Украиной

К сожалению, это уже наша реальность, прилет может быть не только и не столько на пляже, а в любом месте. Но это не отпугнуло туристов. Статистика говорит: Крым до 40% идет.

Проблемы связаны и с транспортной логистикой: аэропорт закрыт, добраться можно только через мост. Хотя сделали объездную дорогу в Краснодарском крае, мимо Краснодара, так что стало проще. И в прошлом году до 12% путешествовали в объезд, минуя мост, по новым территориям. В этом году таких людей будет больше. Сейчас есть железнодорожное сообщение и автомобильный транспорт, причем диверсифицированный по направлениям, он обеспечивает Крым.

Крым примет столько туристов, сколько туда ввезут. Аэропорта нет, но, тем не менее, полуостров планирует принять больше 8 миллионов человек, но не будем загадывать. Что значит «принять»? Важно их обслужить, обеспечить безопасность, сделать все, чтобы этот отдых был интересным, полезным, незабываемым. И возвратность об этом говорит. В Крыму, на Черноморском побережье возврат более 72% — то есть те, кто приехал однажды, возвращаются вновь.

Закрытие границ действительно стимулировало внутренний туризм, но сейчас мы видим, что темпы восстановления выездного туризма почти в два раза больше, чем на внутреннем рынке. Хотя вот общий объем турпотока за прошлый год: 94 миллионов внутри страны и 11 с небольшим миллионов на выезд.

Об отдыхе в Донбассе и Запорожье

Говорить о том, чтобы ехать туда отдыхать, наверное, преждевременно. Хотя по Запорожской области реализуется один из крупнейших проектов в туристической сфере: на косе будут построены и реновированы более 100 гостиниц.

В перспективе 2035 года прием туристов составит порядка 15 миллионов туристов, но туда надо добавить всю Азово-Черноморскую агломерацию, они развиваются в комплексе, и Донецкая, и Луганская области тоже, всего девять субъектов. Это сравнимо с Краснодарским краем. А так, собственно, курорт будет принимать более 2 миллионов туристов.

Сейчас кто-то, наверное, и приезжает на новые территории, но организованного потока туда нет. Говорить о том, что туда генерируется турпоток, пока преждевременно, хотя отдельные выезды есть.

О самых популярных и новых российских направлениях

Нужно понимать, что все импровизации и в хорошем смысле «взрывы» в туристическом секторе должны быть подготовлены. Туда нужно доехать, должны быть [обустроены] дороги, аэропорты, гостиницы, средства размещения. Три-четыре года назад таким «взрывным направлением» стал Северный Кавказ, Дагестан. Он дал бурный рост, а чартерные программы обеспечивали этот подъем.

Сейчас можно посмотреть по национальному проекту — там у нас 11 курортов в 10 субъектах, и мы увидим, что это и Приморье, и Байкал.

Кстати, Байкал можно отнести если не к «взрывному», то к направлению с повышенным спросом. Туда возобновляются чартерные программы, групповые туры. Это оптимизирует расходы, потому что если все приобретать отдельно, то стоимость будет от 70 тысяч, а по чартерным программам можно уложиться и в 50 тысяч.

Калининградская область крайне перспективна и интересна несмотря на то, что туда добраться можно только самолетом.

Об отдыхе на Камчатке

Туда организовывали чартерные программы, сейчас есть программа, по которой реализуются вложения конкретно в Камчатку. Но необходимо соблюдать принципы устойчивого развития, есть экологическая безопасность и баланс, которые нужно соблюдать, есть пределы по посещениям тех или иных национальных парков, заповедников.

Могут быть проблемы с вылетами, они не всегда безопасны, потому что на Камчатке крайне сложные метеоусловия, они моментально меняются.

Есть проблема с кадрами — проводники и гиды должны пройти обязательную аттестацию, их всех надо подготовить. Среди экскурсоводов и обслуживающего персонала много тех, кто готов работать в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, а вот в отдаленных регионах их не такое количество. Так что через национальный проект эти проблемы пытаются решить.

На камчатском направлении взрывного роста не будет. Может, это и хорошо, потому что такой сценарий может даже навредить.

Основная [причина высоких цен на туры на Камчатку] — это транспортная логистика, поэтому нужно выбирать момент. Лучше всего, конечно, пользоваться услугами туроператоров, у которых есть блоки мест как на авиаперевозки, так и на размещение. Но в целом на цены на отдых на Камчатке влияет дефицит средств размещения и транспортных возможностей.

Стоит упомянут круизы, которые выполнялись на Камчатку и выполняются сейчас. Их количество надо увеличивать, так как ими могут воспользоваться и наши зарубежные гости. К тому же круизный лайнер — своеобразная плавучая гостиница, так что не надо думать о проживании.

Об отдыхе в Горном Алтае

Два года назад в Горно-Алтайск ставился чартер, так что стоимость туров была на треть меньше. Сейчас там только регулярное авиасообщение.

Мы предлагали правительству сделать так, чтобы крупные туроператоры, которые работают на выездном направлении, могли использовать средства, аккумулированные в фонде персональной ответственности для организации чартерных программ внутри страны: на Северный Кавказ, Камчатку, Алтай и другие направления. Думаю, это отчасти сможет решить проблему доступности отдыха.

Востребованность отдыха в Горном Алтае очень высокая. Там уже построены отели высокого уровня, но цены, прямо скажем, не для широкого спектра. Конечно, постепенно будет развиваться отдых и на три звезды, а не только премиального сегмента.

Там могут развиваться все виды отдыха и туризма, и чем больше будет возможностей попасть туда, тем шире будет спектр и предложений.

О всесезонных курортах

Сейчас наблюдается очень интересная трансформация: зимние курорты к лету и осени преобразовываются и оказывают рекреационные услуги — велодорожки, пешеходные маршруты, трассы. На Северном Кавказе проложено 60 км трасс для пешеходных туристских маршрутов.

Хорошая практика в Шерегеше — это горнолыжный курорт, однако весной у них хорошая событийная программа, различные фестивали. О них знают люди, они продвигаются. Там развита логистика, есть средства размещения. Там есть возможность отдыхать во все времена года.

О самых популярных направлениях в России

Более 40% — это Черноморское побережье, причем не только Краснодарский край, но и Крым. Но лидер там Сочи — 7 миллионов туристов.

В летний период 15-20% прибавляет Карелия, но и в межсезонье там интересно. Да и в принципе весь Северо-Запад России, в том числе и Санкт-Петербург, [очень популярен].

Также в топе Москва и Подмосковье. Тут есть все виды туризма: и культурно-познавательный, и спортивный, и деловой, лечебно-оздоровительный.

Татарстан, в частности — Казань. Регион оптимально и очень эффективно занимает место под туристическим солнцем: и логистика отличная, и направление привлекательное.

Северный Кавказ сегодня становится морским курортом наряду с этнокультурным, гастрономическим и винодельческим.

Екатеринбург, в целом Свердловская область, озеро Байкал, Приморье, «Золотое кольцо», «Серебряное ожерелье» и другие. Очень много направлений.

О туристах, которые приезжают в Россию из других стран

Что касается тех, кто к нам приезжает, — тут ожидается рост в 15%. Въездной туризм — самый сложно восстанавливающийся сегмент. За лето мы должны принять три с лишним миллиона гостей — плюс 25%.

Во многом сработала электронная виза, чья выдача была возобновлена 1 августа 2023 года. Туристы из более чем 60 стран ей пользуются, она гораздо дешевле, чем традиционная. Очень многие — как из «дружественных», так и из «недружественных» стран — по ней въезжают к нам, этот поток увеличивается.

Из «недружественных» вовсю едут из Германии, они и раньше у нас были на втором месте во въездном потоке, в основном это «русские немцы». Едут из Прибалтики, в общем-то, вся Европа едет к нам.

Самый большой генерируемый поток — из Юго-Восточной Азии. У России безвизовый групповой въезд с Китаем, и именно Китай будет определять основной рынок. Думаю, более миллиона человек приедет. Как и в прошлом году, поток будет расти.

С Ираном тоже групповой безвизовый режим, но оттуда [приезжают] в 10 раз меньше — 60 с лишним тысяч. Сейчас группа — это от 5 человек, но есть предложение сократить до 3 человек, хотя групповым режимом и так активно пользуются.

С Индией тоже планируется ввести групповой безвиз. Его должны ввести в этом году, но есть сомнения, что получится. Едут из Вьетнама. Это одно из растущих для нас направлений на лето.

Есть страны СНГ. Мы привыкли, что это трудовая миграция, но и с туристическими целями активно едут, к примеру из Казахстана.

С Беларусью взаимный поток 5,5 млн туристов в год. Летом в основном едут на Северо-Запад, в Санкт-Петербург, едут и в Москву. Есть прямой рейс из Беларуси в Сочи, есть прямой рейс в Уфу. Но и из России в Беларусь едут не меньше. Отличная логистика, ходят 26 пар поездов, к тому же можно въезжать по общегражданскому паспорту.

О турпотоке в Абхазию

Еще одно из популярных направлений — это Абхазия. Надеюсь, еще увеличат число рейсов, потому что сейчас их не очень много, а значит — и цена выше, чем, допустим, в Адлер прилететь.

Сейчас количество рейсов увеличивается, это несколько смягчит тему логистики, станет проще на переходах через границу.

Но основная масса туристов добирается до Абхазии на поездах и автомобилях. За сезон туда приедут и прилетят около 1,5 миллиона туристов. Цены будут чуть выше, наблюдается рост на 10-15%, так как средств размещения пока недостаточно, а востребованность высокая.

О популярных среди россиян зарубежных направлениях

Несмотря на проблемы с авиасообщением, которые были в мае, больше всего россиян поедут в Турцию, на лето прогнозируется рост около 15%, а за год туда отправятся свыше 5 миллионов российских туристов. Турция остается топ-1 среди направлений.

Сначала было резкое увеличение стоимости, в том числе из-за валютного курса, сейчас же увеличение незначительное: 2-5% роста. К тому же добавляются прямые рейсы в Турцию из регионов, минуя Москву и Санкт-Петербург, что позволяет оптимизировать расходы.

Свои преимущества начинает реализовывать Китай. Поставлены рейсы из регионов, ожидается, что туда поедут больше миллиона россиян — это показатель за год. Если говорить о летнем периоде, то это около 850-900 тысяч.

Среди популярных направлений — Арабские Эмираты, причем и зимой, и летом. Да, летом жарче, но зато цены ниже.

Есть интереснейшие чартерные программы по Вьетнаму, как по континентальному, так островному, они пользуются спросом. Тур в среднем стоит от 130 тыс. вместе с перелетом. Это то направление, где цены не выросли, а даже чуть снизились на выездном рынке. Таиланд тоже пытается [быть в топе] летом, поэтому цены там даже чуть снижаются. Есть и другие направления в Юго-Восточной Азии, к примеру, Индия и Шри-Ланка.

Надо сказать, что и у стран СНГ помимо Казахстана и Беларуси есть интереснейшие турпродукты, например, у Узбекистана и Таджикистана. Если решить все логистические и организационные вопросы, то можно сказать, что это удивительный растущий сегмент.

Никто не отменяет Кубу, Венесуэлу и другие направления. Африка становится ближе, постоянно организуются туры в Марокко, они достаточно востребованы.

Ну, и нельзя забывать про Египет. Он по праву входит тройку направлений и по цене, и по качеству.