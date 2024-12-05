Правительство Франции ушло в отставку после вотума недоверия — впервые с 1962 года. Это случилось вскоре после распада правящей коалиции в Германии и в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как пишет Reuters, политический хаос в Париже еще больше ослабит Европейский союз. В ближайшее время президент Франции Эмманюэль Макрон должен представить парламенту на утверждение имя преемника Мишеля Барнье, который был премьер-министром чуть менее трех месяцев.

Что ситуация во Франции значит для Украины

Вопреки обещаниям французского президента Эмманюэля Макрона помогать Украине «столько, сколько потребуется», крах правительства и неспособность принять бюджет на следующий год могут затруднить попытки Парижа усилить поддержку Киева, пишет Reuters.

Выступая перед голосованием о вотуме недоверия правительству в Национальной ассамблее, министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню предупреждал, что политический хаос во Франции может повлиять на помощь Украине.

«Значительная часть помощи Украине — это передача старой французской военной техники, которая затем заменяется новой именно благодаря новым бюджетным границам. По определению, если у нас замедлится рост заказов на новое оборудование, то замедлится и рост поставок Украине», — говорил Лекорню в недавнем интервью Le Parisien.

О том, что Франция не сможет оказать обещанную финансовую поддержку Украине, было известно еще 15 октября, когда французские власти предложили новый пакет бюджета, рассказала в беседе с RTVI старший научный сотрудник Отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН, кандидат политических наук Любовь Биссон.

«В связи с последними событиями Лекорню фактически подтвердил то, что было понятно уже в октябре, — что обещанный объем помощи [Украине] Франция ввиду бюджетного дефицита не сможет оказать», — отметила эксперт.

В октябре Лекорню, сторонник военной помощи Украине и один из кандидатов на пост премьер-министра Франции, заявлял, что Париж не сможет оказать обещанную на 2024-й год финансовую поддержку Киеву в размере €3 млрд. По словам министра, эта сумма составит чуть больше €2 млрд.

В ноябре Франция завершила обучение около 2 тысяч украинских военных, а также предоставила ВСУ оружие: бронетехнику для переброски войск и разведки, гаубицы Caesar, ракеты класса «земля-воздух», противотанковые ракетные установки и полевые радиолокационные станции. Кроме того, в первом квартале 2025 года Париж планирует поставить Киеву истребители Mirage.

Кто станет следующим премьером Франции

Кого президент Эмманюэль Макрон выберет в кандидаты в премьеры — это «загадка для всех французов», сказала Любовь Биссон. Французские эксперты называют имена из окружения Макрона: министр вооруженных сил Себастьян Лекорню, бывший министр юстиции Франсуа Байру или бывший премьер-министр Бернар Казнёв.

«Времени у Макрона совсем мало, он должен обратиться к нации вечером 5 декабря. Независимо от того, какое имя будет озвучено, вряд ли оно удовлетворит крайне левых — они ждут, что назначение должно принадлежать их представителю, потому что у них большинство [в Национальной ассамблее]», — подчеркнула Биссон.

По словам эксперта, именно назначение правительства Мишеля Барнье вызывало главное раздражение у большинства в нижней палате французского парламента. «[Правительство Барнье] — умеренное, а представители двух крупных блоков в Национальной ассамблее (Левые и крайне правые. — Прим. RTVI) представительства в нем не получили», — напомнила собеседница RTVI.

«У крайне левых более радикальные требования»

Маловероятно, что назначение Макроном нового премьер-министра разрешит политический кризис во Франции, считает Любовь Биссон. Крайне левые депутаты хотят видеть на этой должности одного из своих сторонников и в противном случае готовы автоматически объявлять вотум недоверия следующему правительству.

При этом крайне правые депутаты из «Национального объединения» Марин Ле Пен высказываются более аккуратно, ожидая, что следующий премьер будет «договороспособным», «готовым сесть за стол переговоров».

«[Крайне правые] также напрямую не говорят, что они требуют сейчас отставки Макрона. В то же время представители крайне левых открыто об этом заявляют. Это, в общем, их конечная цель. Они хотят видеть на посту президента Жана-Люка Меланшона (Основатель партии «Непокоренная Франция». — Прим. RTVI) — в 2027 году, а может быть и раньше. У крайне левых более радикальные требования», — сказала Биссон.

Эксперт отметила, что отставка французского правительства — это лишь звено одной цепи, которая началась в 2017 году с приходом к власти Макрона. Главная причина текущей ситуации — это голосование по бюджету, а корни кризиса кроются в росте государственного долга Франции после экономических реформ действующего президента страны.

«Если искать причины поближе, то это решение Макрона после евровыборов распустить парламент. Уже тогда было очевидно, что ничего хорошего это не сулит и это ввергает страну в череду вот таких кризисов», — заключила собеседница RTVI.