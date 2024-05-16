С 16 по 17 мая президент России Владимир Путин посетит Китай с государственным визитом. Это его первая зарубежная поездка после инаугурации. Поедет он туда в сопровождении огромной делегации — в нее вошли не только представители экономического и энергетического блоков, но и военные. RTVI рассказывает, что входит в программу поездки, кто в ней сопровождает российского президента и что будут обсуждать лидеры России и Китая.

Как пройдет визит

Владимир Путин посетит в Китае два города — столицу Пекин и Харбин, рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Китай впервые за пять сроков был выбран для первого зарубежного визита Путина после заступления на новый президентский срок — до этого такими он посещал Узбекистан (2009 год), Украину (2004), Беларусь (2012) и Австрию (2018).

По поводу нынешнего выбора страны первого визита Ушаков напомнил, что и Россия в 2023 году стала первой страной, которую посетил председатель КНР Си Цзиньпин после начала своего третьего срока. Такая традиция, по словам Ушакова, не только подтверждает высокий уровень отношений двух стран, но и «отражает личную химию между двумя лидерами государств».

В марте 2023 года Путин и Си впервые с 24 февраля 2022 года провели двухстороннюю встречу, которая проводилась не «на полях» других саммитов, а в ходе отдельной поездки в очном формате. Тогда же Си впервые встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Подробнее о той поездке читайте в материале RTVI.

16 мая Путин планирует провести официальные переговоры с Си Цзиньпином в узком и расширенном составе. Также пройдет встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, которого ожидают в России летом.

Вечером пройдут неформальные переговоры один на один. Их Ушаков назвал самыми важными. «Лидеры один на один побеседуют, они прогуляются по парку рядом с дворцом, попьют чай», — сказал помощник президента.

Затем Путин и Си примут участие в еще одних закрытых «сверхузких» переговорах, которые пройдут в формате «1+4». С российской стороны, помимо президента, в них будут участвовать Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров, секретарь совета безопасности Сергей Шойгу и новый министр обороны Андрей Белоусов. «Весьма существенно, что мы пригласили поучаствовать в программе, вполне естественно, нового министра обороны — Белоусова, который вместе с Лавровым и мной будет участвовать в этой сверхузкой встрече вечером 16 мая», — объяснил Ушаков.

Подробнее о карьерном пути и взглядах Андрея Белоусова читайте в материале RTVI.

По итогам переговоров планируется подписать совместное заявление лидеров об «углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху», которое приурочат к 75-летию установления дипломатических отношений между СССР и КНР. Ожидается, что объем документа превысит 30 страниц. Вдобавок к заявлению, подпишут как минимум 11 межправительственных соглашений.

Помимо прочего, российский президент пригласит Си Цзиньпина приехать в Россию в 2024 году, чтобы принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани. По словам Ушакова, глава КНР уже предварительно согласился.

17 мая делегация направится в Харбин, самый «русский» город КНР. Это столица провинции Хэйлунцзян, что находится на границе с Россией. Там Путин примет участие в церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого форума регионального сотрудничества двух стран. Помимо правительственной делегации российского президента будут сопровождать порядка двух десятков российских губернаторов, которые подпишут соглашения о сотрудничестве между регионами.

В Харбине Путина и делегацию будет сопровождать зампредседателя КНР Хань Чжэн. По словам источника RTVI, близкого к группе подготовки визита, помимо Хань Чжэна, с китайской стороны будут министр коммерции КНР Ван Вэньтао, замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун и секретарь парткома провинции Хэйлунцзян. Также в Харбине пройдут переговоры по развитию экономики дальневосточных регионов России, сказал собеседник RTVI.

Харбин основали в 1898 году русские поселенцы, строящие Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД). Изначально он был станцией и поселением строителей дороги. К 1899 году в городе проживало 14 тыс. выходцев из Российской империи. После революции и гражданской войны в России Харбин стал центром белой эмиграции — там осели более 100 тыс. бежавших от советской власти. После основания Китайской Народной Республики в 1949 году Харбин стал одним из центров китайской промышленности и перевалочным пунктом в торговле с Советским Союзом.

Кто вошел в состав делегации

В поездке Путина будет сопровождать одна из самых больших делегаций за всю историю двухсторонних встреч двух лидеров. Помимо участников беседы в формате «1+4» в делегацию войдут:

первый вице-премьер Денис Мантуров , председатель российской части межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Комиссия курирует 83 инвестиционных проекта общим объемом около $200 млрд, проекты реализуются в 24 регионах России и 5 регионах Китая;

, председатель российской части межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Комиссия курирует 83 инвестиционных проекта общим объемом около $200 млрд, проекты реализуются в 24 регионах России и 5 регионах Китая; вице-премьер Александр Новак (курирует вопросы энергетики), председатель российской части межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству;

(курирует вопросы энергетики), председатель российской части межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству; вице-премьер Юрий Трутнев (курирует вопросы развития регионов), председатель российской части межправительственной комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России;

(курирует вопросы развития регионов), председатель российской части межправительственной комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России; вице-премьер Дмитрий Чернышенко (курирует вопросы цифрового и научного развития), председатель российской части межправительственной комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств;

(курирует вопросы цифрового и научного развития), председатель российской части межправительственной комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств; вице-премьеры Татьяна Голикова (курирует вопросы культуры, демографии, здравоохранения и образования) и Виталий Савельев (курирует транспортные вопросы);

(курирует вопросы культуры, демографии, здравоохранения и образования) и (курирует транспортные вопросы); глава Центробанка Эльвира Набиуллина ;

; главы федеральных ведомств и служб: министр экономразвития Максим Решетников (также является председателем российской части подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству), министр финансов Антон Силуанов , министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов , директор федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин , директор федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев ;

(также является председателем российской части подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству), министр финансов , министр природных ресурсов и экологии , директор федеральной службы по финансовому мониторингу , директор федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству ; руководители госкомпаний: гендиректор РЖД Олег Белозеров, гендиректор Росатома Алексей Лихачев и глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Все они примут участие в переговорах в расширенном формате. Кроме Юрия Ушакова в поездку отправляются и другие представители администрации президента: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замглавы АП Максим Орешкин.

Также широко представлен бизнес, в составе делегации в Китай поедут:

председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов ;

; председатель Российско-Китайского делового совета Геннадий Тимченко ;

; президент и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф ;

; основатель группы компаний «Базовый элемент» и ГК «Русал» Олег Дерипаска ;

; Президент-председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин ;

; Главный исполнительный директор ПАО НК «Роснефть» Игорь Сечин ;

; Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ;

; Председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон ;

; Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов ;

; Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«В этот раз президента России Владимира Путина сопровождает полноценный «флеш-рояль»: если традиционно его сопровождают представители экономического и энергетического блоков, то в эту поездку отправились и представители силовых ведомств», — сказал в беседе с RTVI источник, близкий к группе подготовки визита.

В преддверии поездки Путин дал интервью китайскому правительственному информационному агентству «Синьхуа». Главное из интервью можно почитать тут.

Что будут обсуждать

Торговые взаиморасчеты

Судя по многостороннему составу российской делегации, в ходе визита планируется сделать особый упор на экономическую проблематику, сказал в беседе с RTVI директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Среди заглавных тем скорее всего будет сотрудничество в высокотехнологичных отраслях, отметил эксперт. «Особое внимание, возможно, уделят и проблеме проведения взаимных расчетов в торговле между Россией и Китаем», — добавил Кашин.

В феврале 2024 года СМИ сообщили, что расчеты с Россией приостановил Chouzhou Commercial Bank. По мнению опрошенных RTVI экспертов, роль этого банка в российско-китайских отношениях сильно преувеличена. Позже «Известия» сообщали о возникновении проблем и с другими китайскими региональными банками. В апреле ограничения также ввел Bank of China и другие крупные финансово-кредитные организации КНР, отказавшись принимать юани из России. Китайские финансовые структуры опасаются вторичных санкций, которые могут ввести США и ЕС.

Конфликт на Украине

Что касается форматов, в которых примут участие российские дипломаты и представители военных структур — Лавров, Шойгу, Белоусов и Ушаков — то скорее всего будет плотно обсуждаться украинский кризис. «Но дело не в том, что китайцы якобы планируют кого-то убеждать как-то изменять подход, это не так. Вокруг Украины пошла серьезная политическая и военная динамика», — объяснил Кашин.

В связи с этим в ближайшем будущем стоит ожидать активизацию китайской дипломатии. «Китай всерьез намерен сыграть свою роль в завершении кризиса на Украине. Но для этого двум странам нужно усилить координацию и наладить обмен данными. В любом случае, после визита российского президента в Китай стоит ожидать новые политические инициативы по урегулированию конфликта на Украине», — заключил Кашин.