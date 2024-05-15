16 мая президент России Владимир Путин отправится в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Для российского лидера это станет первой зарубежной поездкой после инаугурации. В преддверии этого визита Путин дал письменное интервью китайскому агентству «Синьхуа», в котором рассказал о возможности проведения переговоров с Украиной, попытках Запада ослабить Россию и о торгово-экономических отношениях с Китаем. Главные заявления российского президента — в материале RTVI.

Об урегулировании конфликта на Украине

Киев и его «западные покровители» не готовы к «равноправному, честному и открытому диалогу», считает Путин. По его словам, они не готовы обсуждать «истоки сегодняшнего кризиса на планете, одним из драматических проявлений которого и стала ситуация вокруг Украины», поскольку «именно их политика в предыдущие годы и десятилетия и привела к нынешним глобальным потрясениям».

Путин считает, что вместо урегулирования российско-украинского конфликта западные элиты пытаются изолировать и ослабить Россию. По словам главы государства, страны Запада выделили Киеву деньги, ввели против Москвы «почти 16 тыс. односторонних нелегитимных санкций», незаконно пытаются присвоить российские зарубежные активы, а также «угрожают расчленить» Россию.

«Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы», — подчеркнул Путин.

Президент заверил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной и уже проводила их в 2022 году в Стамбуле, однако «вместо подписания мирного соглашения украинская сторона неожиданно объявила о прекращении переговоров».

«Как позднее заявили украинские официальные лица, в том числе и потому, что их западные союзники рекомендовали им продолжать боевые действия и совместно с ними добиваться стратегического поражения России. Мы от переговоров никогда не отказывались», — заключил Путин.

Также российский лидер заявил, что поддерживает план Китая по мирному урегулированию украинского кризиса.

«Мы положительно оцениваем подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. В Пекине прекрасно понимают его первопричины и глобальное геополитическое значение», — приводятся слова Путина в стенограмме интервью, опубликованной на сайте Кремля.

Еще четыре принципа мирного урегулирования, которые Си Цзиньпин озвучил на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в апреле, «органично дополняют» китайский мирный план, считает Путин. Он назвал их «реалистичными и конструктивными шагами» по достижению мира, которые «развивают идеи о необходимости преодоления менталитета холодной войны».

О строительстве «новой России»

По словам Путина, Россия нацелена войти в четверку крупнейших экономик мира. Он уточнил, что для реализации этой задачи планируется наращивать производительность труда и готовить «грамотных, современно мыслящих специалистов», в первую очередь для сферы государственного и муниципального управления.

«Здесь мы открыты для работы с партнерами во всем мире, среди которых и наш добрый сосед и надежный друг — Китай», — отметил Путин.

О достижении наивысшего в истории уровня отношений России и Китая

Путин отметил, что в основе российско-китайских отношений лежат принципы «равноправия и доверия, взаимного уважения суверенитета и учета интересов друг друга». Не менее важную роль, по словам российского лидера, играют «дальновидные политики» и государственные деятели, в числе которых президент назвал Си Цзиньпина.

По состоянию на 2024 год отношения между Россией и КНР достигли «наивысшего за всю историю уровня» и «продолжают укрепляться», убежден Путин. По его словам, современные связи между странами «независимы от идеологии и политической конъюнктуры».

«Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность Президента Российской Федерации», — добавил глава государства.

Первой зарубежной поездкой Путина после вступления в должность президента станет визит в Китай 16-17 мая. В рамках переговоров он обсудит с Си Цзиньпином ситуацию вокруг Украины, на Ближнем Востоке и в азиатском регионе. Главы государств подпишут совместное заявление и несколько двусторонних документов, рассказали в Кремле. В состав российской делегации войдут члены обновленного правительства, в том числе глава Минобороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и другие.

О торгово-экономических отношениях России и КНР

Путин подчеркнул, что торгово-экономические отношения между Россией и КНР стремительно развиваются. В частности, за последние пять лет страны удвоили товарооборот: со $111 млрд в 2019 году до $227,8 млрд в 2023 году. Более 90% расчетов между российскими и китайскими компаниями производится в национальных валютах, добавил президент.

По словам российского лидера, страны развивают сотрудничество в энергетике, инвестиционной, производственной и транспортно-логистической сферах. Помимо этого, «хорошая динамика» наблюдается в поставках российской сельхозпродукции на рынок КНР.

«Будем стараться налаживать более тесное взаимодействие в области промышленности и высоких технологий, космоса и мирного атома, искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии и в других инновационных отраслях. <…> Уверен в больших перспективах российско-китайских экономических связей», — заявил президент.

Об интересе к китайской культуре

Путин напомнил, что 2024 и 2025 годы объявлены Годами культуры России и Китая. «Китайский язык в нашей стране изучают около 90 тыс. студентов и школьников. <…> Знаю, что и в Китае стремятся ближе познакомиться с русской литературой, искусством и традициями», — отметил глава государства.

По словам Путина, Россия намерена поощрять развитие новых форматов сотрудничества с Китаем, среди которых выделяется Международный конкурс популярной музыки «Интервидение».

Владимир Путин предлагал перезапустить «Интервидение» еще в 2009 году. Предполагалось, что в число участников войдут Россия, Китай и другие страны Центральной Азии. В 2023-м к этой идее вернулась министр культуры Ольга Любимова, которая предложила создать аналог «Евровидения» и выйти с ним на международный уровень. Она объяснила, что такой «формат сотрудничества» необходим для «продвижения разнообразия культур в многополярном мире». Идею Любимовой поддержал генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. По его словам, «Интервидение» может стать «свободной трибуной», на которой все страны смогут представить свою музыку «без политических ограничений и влияний». Ожидается, что первое «Интервидение» пройдет в 2024 году в Москве и впоследствии станет ежегодным мероприятием.

О БРИКС и ШОС

По словам Путина, БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — «убедительные» примеры взаимовыгодного сотрудничества стран, которые «прочно утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного миропорядка».

«[БРИКС и ШОС] стали авторитетными, динамично развивающимися международными площадками, в рамках которых их участники выстраивают конструктивное взаимодействие в политике, безопасности, экономике, а также в гуманитарной сфере», — подчеркнул российский президент.

Путин добавил, что у России и Китая «схожие или совпадающие» позиции по ключевым вопросам международной повестки. В частности, страны выступают за верховенство международного права, безопасность на глобальном и региональном уровнях «при центральной координирующей роли ООН», а также отвергают «попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии, на неизвестно кем придуманных мифических правилах».