Первой зарубежной поездкой президента России Владимира Путина после вступления в должность станет визит в Китай 16-17 мая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин посетит страну по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Главы государств посетят торжественный вечер по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая, рассказали в Кремле.

Они «подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества, а также обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам», говорится в сообщении.

По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин подпишут совместное заявление и несколько двусторонних документов.

Кроме того, российский лидер встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Путин также примет участие в церемонии открытия VIII российско-китайского ЭКСПО и IV российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству в Харбине, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Президент России и председатель КНР дважды встречались в 2023 году: во время мартовского визита Си Цзиньпина в Москву, а также в октябре, когда Путин приезжал в Пекин на открытие международного форума «Один пояс, один путь».

О том, что после инаугурации российский президент в первую очередь может посетить Китай, в середине марта сообщили источники Reuters. В Кремле тогда заявили, что у Путина готовится несколько визитов и контактов на высшем уровне, но подробности не раскрыли.

В конце апреля глава государства подтвердил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что собирается посетить Китай в мае.

Источник Bloomberg предположил, что на переговорах с Си Путин может поднять вопрос о необходимости увеличения объемов торговли между двумя странами.

С 5 по 10 мая Си Цзиньпин совершил первое после пандемии европейское турне, посетив Францию, Сербию и Венгрию. Как писала The New York Times (NYT), во время трехсторонней встречи президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытались надавить на китайского лидера, чтобы тот «использовал свое влияние на Москву» ради завершения конфликта на Украине.

Си Цзиньпин в свою очередь выступил против того, чтобы российско-украинский кризис «использовался для перекладывания ответственности на третью страну, очернения ее имиджа и разжигания новой холодной войны».