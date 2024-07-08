7 июля прошел второй тур досрочных парламентских выборов во Франции. Лидировавшее после первого этапа ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен оказалось лишь на третьем месте, а победителем стала коалиция левых «Новый народный фронт». «Вместе за Республику» президента Эммануэля Макрона заняла промежуточную строку. Однако никто из них не смог набрать абсолютного большинства, так что в ближайшее время предстоит наблюдать за тем, как формируются новые коалиции, и что будет с правительством Пятой республики.

Падение после победы

30 июня, когда состоялся первый тур, многие прочили победу «Национальному объединению» (бывшему «Национальному фронту» Марин Ле Пен), которое сейчас возглавляет 28-летний Жордан Барделла. Впечатляющие результаты ультраправой партии стали естественным результатом выборов в Европарламент, когда «Нацобъединение» получило большинство.

После первого этапа голосования казалось, что следующее правительство во Франции станет ультраправым, а главой кабмина — Жордан Барделла. Впрочем, накануне выборов сам молодой политик заявил, что не станет премьер-министром, если не получить большинство.

В итоге он оказался прав: «Национальное объединение» получило лишь 88 мест во втором туре, заняв третью строчку, сообщило МВД страны. Всего у правой коалиции теперь 143 депутатских мандата из 577.

А вот коалиция «Вместе за Республику», куда входит партия президента Макрона «Возрождение», после разгрома на евровыборах и на первом этапе, все же смогла заполучить «серебро». В итоге у них 168 мест в Национальном собрании (нижней палате парламента).

Лидером же досрочных выборов стала коалиция левых «Новый народный фронт», получившая 182 кресла. Союзу левых досталось 146 мест, а лидер «Непокоренной Франции», которая входит в коалицию, Жан-Люк Меланшон призвал президента допустить «Новый народный фронт» к управлению страной.

«Наш народ явно исключил худшее для себя решение, сегодня вечером «Национальное объединение» далеко от абсолютного большинства. Премьер-министр должен уйти, президент имеет власть и обязан призвать к власти «Новый народный фронт», — заявил он вскоре после оглашения результатов 7 июля.

Однако ни одна из коалиций не смогла добиться абсолютного большинства в 289 мест, так что теперь Франции придется пережить этап длительных переговоров и формирования правительства.

Габриэль Атталь не уходит?

После того, как коалиция Макрона не смогла одержать победу на досрочных выборах, 34-летний премьер-министр Габриэль Атталь объявил, что намерен подать в отставку.

«Сегодня вечером политическая группа, которую я представлял в этой кампании, не имеет большинства, я подам заявление об отставке президенту республики завтра утром», — сказал он.

Но президент решил так просто не отпускать самого молодого главу правительства. 8 июля Эммануэль Макрон не принял прошение об отставке. Президент попросил Атталя остаться «на время», чтобы «обеспечить стабильность страны». Также глава государства поблагодарил своего премьера за европейские и парламентские избирательные кампании.

Дело в том, что уже 26 июля в Париже стартуют летние Олимпийские игры, так что в Елисейском дворце не хотят серьезных потрясений во время самых важных спортивных соревнований. Да и сам Атталь, видимо, не против того, чтобы поработать еще немного. 7 июля он говорил, что готов оставаться на посту «столько, сколько потребует долг».

Эммануэль Макрон уже заявил, что предпочитает «подождать, пока будет сформирована новое Национальное собрание, прежде чем принимать необходимые решения», пишет Le Monde.

Формально у президента нет четкого дедлайна, когда он должен отправить правительство в отставку, однако кабмин, сформированный парламентский меньшинством, может столкнуться с вотумом недоверия. Это может произойти уже 18 июля, когда пройдет первая сессия нового парламента в соответствии с конституцией, отмечает издание. Теоретически глава государства может назначить на пост премьер-министра кого захочет, но, если кандидатура будет выбрана вразрез с волей парламента, правительство ждет вотум недоверия.

«Поэтому от него ждут, что он выберет кандидата, который, скорее всего, получит поддержку большинства, или, по крайней мере, кого большинство вряд ли отвергнет», — добавляет Le Monde.

Каким может быть новое правительство?

Из-за того, что ни одна коалиция не заполучила абсолютное большинство, Франция может столкнуться с конституционным тупиком. Сроков формирования правительства нет, однако без кабмина ни один законодательный или нормативный документ не может быть принят. Так что Пятую республику, скорее всего, ждет один из трех сценариев: