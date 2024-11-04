Раз в несколько лет в России случаются цыганские погромы. В конце октября массовые беспорядки произошли в Коркино Челябинской области, где есть так называемый цыганский квартал. Убийство таксистки, спровоцировавшее погромы, вновь привлекло внимание к проблемам жизни ромского населения в России. RTVI поговорил с экспертами, почему в российском обществе до сих пор существует антицыганизм и сегрегация и причем тут цыганские классы в школах.

В городе Коркино Челябинской области 24 и 25 октября произошли погромы: в цыганском квартале, там били окна, подожгли два дома и несколько машин. Один из жителей квартала начал отстреливаться от погромщиков, двое человек были ранены, а стрелявшего арестовали. По факту поджогов возбудили уголовное дело, но о подозреваемых не сообщалось.

Поводом для беспорядков стало убийство местной таксистки Елены Манжосовой (Сарафановой), по подозрению в совершении которого арестовали глухонемого 17-летнего цыгана (сами представители этого народа предпочитают наименование ромá).

По версии следствия, между таксисткой и ее пассажиром случился конфликт, в результате которого юноша нанес женщине четыре колото-резаных ранения. Суд арестовал подозреваемого на два месяца. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести рейды по местам компактного проживания цыган.

Конфликты с ромским населением в России возникают периодически — где-то жалуются на незаконный захват домов и самострой, где-то — на конфликты в школах, где-то — на поведение цыган. Иногда дело доходит до открытых столкновений. Например, в 2019 году в селе Чемодановка Пензенской области в результате драки с цыганами пострадал 21 человек, один из них позднее умер в больнице. По факту беспорядков возбудили уголовное дело, и 25 человек получили сроки от двух до 10 лет.

На плохое отношение и нарушение прав жалуются и сами цыгане. Так, в 2019 году 78 ромских детей исключили из самарской школы № 33, и больше двух лет табор безуспешно боролся за их право на образование.

Порочный круг, из которого нельзя вырваться самому

В 2021 году, по данным переписи населения, в России проживало 173,4 тыс. цыган, перепись 2010 года насчитала чуть меньше 205 тыс. представителей этого народа. Согласно данным последней переписи, больше всего цыган проживает на территории Ставропольского края (38 тыс.), Ростовской области (14,6 тыс.), Краснодарского края (11,5 тыс.), а также Воронежской (5,2 тыс.) и Ростовской (5,1 тыс.) областей.

История цыган на территории России во многом уникальна, считает министр культуры международного союза Цыган IRU, президент Московского союза цыган, народный артист России Роман Грохольский. «Если мы говорим о России, исторически наша страна, пожалуй, единственная, где по большому счету не было гонений на цыган», — говорит он.

В Советском Союзе, по словам Грохольского, предпринимались серьезные шаги для лучшей интеграции цыган в общество: создавались цыганские артели, на цыганском языке издавалась литература, много внимания уделялось образованию, например, каждый должен был окончить как минимум восемь классов, а в 1931 году был создан единственный в мире профессиональный цыганский театр «Ромэн». «Но в 90-е годы произошел слом, государство ослабило свое внимание, все было пущено на самотек. И такая ситуация сегодня и существует. Проблема именно в отсутствии диалога цыганского общества и власти, и неважно российской, европейской, американской — проблемы везде одинаковые, просто где-то больше, где-то меньше, но становление этих проблем и истоки этих проблем идентичны», — объясняет Грохольский.

Сегодня в России в отношении ромского меньшинства существует структурная дискриминация, считает эксперт Антидискриминационного центра «Мемориал» (АДЦ «Мемориал») Ольга Абраменко. «Это такой порочный круг, когда одно несчастное обстоятельство тянет за собой другое», — объясняет она.

Нынешнее положение ромов в России во многом определяется запретом кочевого образа жизни советской властью в 1956 году. Переход на оседлость не был подготовлен должным образом: многие кочующие общины остановились на тех местах, где находились на тот момент — так возникли компактные поселки, но никто тогда не думал о том, что их население будет расти, что нужно заботиться об их инфраструктуре, объясняет Абраменко. «Уже в постсоветские годы выяснилось, что собственность на землю и строения в компактных поселениях никак не закреплена, то есть на карте это пустое место или из десятков домов зарегистрирован один, а другие — это так называемый самострой», — говорит она.

Большая проблема таких поселений, зачастую почти полностью состоящих из самостроя, в невозможности легального подведения ресурсов — газа, воды, электричества, говорит Абраменко. Это нередко приводит к конфликтам, но менять ситуацию структурно власти не торопятся. Из таких поселений цыган просто выселяют, а дома сносят. Эту же проблему отмечает в разговоре с RTVI и председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин.

«Много столетий цыгане в целом интегрированы в российское общество, но в последние годы возникло много проблем, которые связаны не столько с вопросами этнокультурных различий, сколько с социально-экономическими обоснованиями. Это вопросы того, что в советский период, когда собственности на землю не было, цыгане спокойно где-то селились, создавали населенные пункты, обустраивались, а потом, когда повсеместно начали наводить порядок с собственностью, землей, застройкой, оказалось, что многое не оформлено. В связи с этим иногда возникают серьезные проблемы, связанные, например, с газификацией территории. Службы доходят до поселка, выясняется, что он незаконно застроен, дома не оформлены, встает вопрос оформления. Если застройка незаконная, то государство не берет на себя расходы, то есть берут с населения», — объясняет он.

Самый громкий такой случай был в селе Плеханово Тульской области в 2016 году: когда местные коммунальщики пришли устранять незаконные врезки в газораспределительную систему, завязалась драка с цыганами, в результате на место вызвали даже ОМОН и внутренние войска МВД. Тем не менее местные власти планировали не сносить цыганские дома, а дать владельцам возможность их узаконить, писала «Газета.ру». В действительности, по данным издания, за год снесли более 100 домов, а владельцам выдали земельные участки, которые нужно поставить на кадастровый учет и строиться уже по закону. Правда, средств на это у ромов зачастую нет.

Следующая проблема, которую тянет за собой недостаточная легализованность жилья, это сложности с регистрацией, из-за них могут возникать трудности с получением общего образования и медицинской помощи, объясняет Ольга Абраменко.

Помимо того, что ромских детей часто не хотят принимать в школу, а у некоторых семей из-за бедности нет возможности собрать ребенка в школу, купить ему одежду и принадлежности, существует и другая широко распространенная проблема — сегрегация ромских детей по национальному признаку, говорит Ольга Абраменко. По ее данным, детей цыган зачастую учат отдельно от всех остальных — в так называемых цыганских классах.

«Нередко это классы коррекционного типа, если по-простому говорить. То есть образовательный стандарт там ниже, чем в стандартном классе. Учителя вынуждены как-то объяснять эту ситуацию — и тогда, например, проводят комиссию и ставят всем детям какой-то, так сказать, диагноз — что у них социальная депривация и билингвизм, что считается недостатком, и по этой причине детей определяют в специальный класс. А иногда это никак не оформляется, просто сажают их отдельно, и все», — говорит Абраменко.

По ее словам, во многих случаях цыганские классы отличаются не только качеством образовательного процесса, но и условиями, в которых учат детей: вместо классов могут использовать бывшие мастерские, бывшие теплицы и другие не приспособленные для уроков помещения.

«В некоторых случаях мы даже фиксировали, что детей не пускают в туалет. Говорят: „у них такая традиция, они туалетом пользоваться не умеют“. В общем, дети были вынуждены бегать на улицу с этой целью», — рассказывает Абраменко.

Подобное отношение нередко отражается на желании детей и родителей ходить в школу, считает Абраменко: очень часто ромские дети в лучшем случае оканчивают только начальную школу, а в пятый класс они либо не идут сами, не видя в этом смысла, либо их не берут, так как уровень полученных знаний в цыганском классе не соответствует необходимому.

«И здесь снова нет должной реакции властей. Если русский ребенок перестанет ходить в школу, немедленно прибудет опека, оштрафуют родителей и так далее. А здесь, поскольку расистские предрассудки очень широко распространены, школе просто не нужны эти проблемы, а вышестоящие органы управления образованием этому потворствуют», — говорит Абраменко.

Роман Грохольский соглашается с тем, что отсутствие образования, без которого невозможна интеграция в общество, является одной из ключевых проблем ромского населения. «Нужно начинать с дошкольного образования, чтобы молодой человек, приходя в школу, уже хорошо говорил на русском языке, знал алфавит и так далее, чтобы дальше он ничем не отличался, чтобы над ним не насмехались. То есть он должен вливаться в современное общество с самого начала», — говорит он.

Владимир Зорин считает, что хотя проблема образования цыган действительно существует, власти прикладывают усилия, чтобы решить ее. «Это действительно застарелая проблема, особенно в отношении девочек. Этой проблемой занимаются, есть позитивный опыт, например, в Самарской области есть классы, есть учительницы, которые с ними занимаются, но это серьезная проблема. Здесь очень много зависит от органов местного самоуправления», — говорит он.

Такими вопросами, по словам Зорина, занимается Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). RTVI не удалось получить оперативный комментарий от этого ведомства.

«Есть некоторые традиции, которые существуют веками, они очень сложно преодолеваются, но эту задачу все видят и с разным уровнем ответственности и успеха в разных регионах решают. Сейчас идет совершенствование документов стратегического планирования в области национальной политики, и я думаю, что там тоже будет конкретно обозначена эта задача и еще раз подчеркнуты пути ее решения. Но это не решить ни за месяц, ни за год, это надо понимать. Но в целом тенденция здесь в сторону улучшения, социализация возрастает», — считает Зорин.

Низкий уровень образования способствует маргинализации ромского населения — это одна из ключевых частей «порочного круга». «Нет хорошего образования — нет хорошей работы, значит, это бедность, выдавливание в серые зоны заработков, проблемы с законом и так далее. Из этого порочного круга без внешней поддержки не вырваться. Поэтому государственная политика должна учитывать все эти особенности и быть направленной на решение этих проблем. Потому что если люди вытеснены в какие-то маргинальные поселения без должного доступа к образованию, ресурсам, медицинской помощи и социальной поддержке, то совершенно очевидно, что там возникнут проблемы. И мы видим, что в случае совершенных преступлений ответственность возлагается не на конкретных преступников, а преследуется ромское население в целом, что, конечно, недопустимо», — считает Ольга Абраменко.

Другая большая проблема, которая возникает из-за невозможности получить хотя бы общее образование, это ранние браки, которые приняты у многих консервативных ромских групп. «Это действительно распространенная вредная и незаконная практика. Но единственный метод борьбы с этой практикой — это получение образования, потому что, когда дети заняты в школе, они не женятся рано. И такие примеры есть, когда школа настаивала, был хороший контакт с родителями, дети доучивались, и тогда и возраст брачный отодвигался», — отмечает эксперт.

Замыкает «порочный круг» невозможность трудоустроиться официально — из-за отсутствия образования или документов о его получении многие не могут официально устроиться на работу.

«За всем этим кругом проблем ромского населения стоит расизм — это главная проблема», — добавляет Абраменко.

Сломать систему мешает ксенофобия, возведенная в абсолют

Цыганские общественники стараются переломить сложившуюся ситуацию и преодолеть стереотипы. Один из важнейших шагов на этом пути, по мнению Романа Грохольского, это создание Международного евразийского ромского союза, который должен стать той структурой, которая будет признана мировым сообществом и сможет вести диалог от имени цыганской нации со всеми мировыми институциями в решении проблем.

«Необходимо наладить диалог цыганского общества и государственной власти, в России должна быть создана федеральная программа поддержки цыганского населения, тогда мы через 10−15 лет получим абсолютно другое современное цыганское общество. Другого пути просто нет», — уверен Грохольский.

По мнению Грохольского, Международный евразийский ромский союз должен будет не только взаимодействовать с властными структурами, но и помогать самим цыганам интегрироваться в общество, получать образование, трудоустраиваться и отказываться от тех пережитков прошлого в их традициях, которые мешают полноценной интеграции.

«Пора немножко менять мировоззрение, сохраняя при этом свою идентичность, свои традиции, обычаи. Но опять же, многие традиции, которые насчитывают века, нужно пересмотреть, потому что время движется вперед, и какие-то традиции могут мешать развитию молодого человека», — уверен он.

Пока же власть идет на поводу у цыганофобов, не препятствует разжиганию вражды в отношении ромского населения, считает Ольга Абраменко.

«Нет должной реакции со стороны силовиков, потому что по всем признакам погромы в Коркино — это не мелкое хулиганство, а настоящее массовые беспорядки. Но погромщиков отпустили, и это та реакция дает ксенофобно настроенным людям ощущение безнаказанности», — уверена Ольга Абраменко.

Причем опосредованная поддержка властью ксенофобных настроений существует не только применительно к цыганам, говорит Абраменко.