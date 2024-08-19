Как долго Япония будет оставаться «недружественной» страной для Москвы, нужен ли двум странам мирный договор, решится ли Токио на поставки Киеву летального оружия и сохранит ли участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» — об этом в интервью RTVI рассказал посол России в Японии Николай Ноздрев.

«Остается немало здравомыслящих людей»

— Япония была внесена правительством России в список «недружественных стран». Не было ли ответных действий с японский стороны и может ли Москва пересмотреть это решение?

— Главная причина внесения Японии в список недружественных государств очевидна — это предпринятые ею незаконные и провокационные антироссийские шаги. Своими действиями администрация Фумио Кисиды сознательно разрушила фундамент двусторонних связей, создававшийся кропотливыми и, что важно, обоюдными усилиями в течение десятилетий.

В числе таких мер — отказ от выполнения достигнутых на высшем уровне договоренностей и двусторонних международно-правовых документов, многочисленные «пакеты» нелегитимных санкций, нагнетание антироссийской истерии в японском обществе, запугивание работающего в нашей стране японского бизнеса, наращивание совместной с США и другими натовцами военной активности у наших дальневосточных рубежей. Что это, если не откровенная демонстрация враждебности?

Перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц утверждён распоряжением правительства Российской Федерации. Соответственно, только правительство может принять решение о его изменении, если, конечно, появятся для этого основания. В отношении Японии их пока не просматривается.

— На саммите по Украине, которой прошел 15-16 июня в Швейцарии, Японию представлял непосредственно премьер-министр Кисида. Кроме того, Япония участвует в «формате Рамштайн» (консультациях по военной помощи Украине министров обороны НАТО и других стран. — Прим.RTVI). В чем заключается интерес Японии по украинскому вопросу? Вызвана ли позиция Японии только союзническими отношениями с США или, помимо этого, у Токио есть и другой интерес? И как к конфликту на Украине относятся простые японцы — есть ли опросы на эту тему?

— Очевидно, что опрометчивое решение Токио ввязаться в гибридную войну против России выгодно, прежде всего, его главному союзнику — Вашингтону. Самой Японии этот шаг не принёс ничего хорошего. Разрыв нормальных торгово-экономических отношений с нашей страной, многочисленные препоны для деятельности бизнеса и даже простых людских контактов мешают взаимовыгодному сотрудничеству, которое естественно для стран-соседей. Всё это порождает дополнительные вызовы для японской экономики, которая и так испытывает серьёзные структурные проблемы.

Отчетливо просматриваются личные амбиции премьер-министра Фумио Кисиды, который, закрепив страну в антироссийском авангарде «Группы семи», явно стремился заработать очки на международной деятельности и поднять собственные низкие рейтинги.

Антироссийский нарратив активно используется и для навязывания японской общественности установки на милитаризацию страны.

Массированное внедрение в сознание населения искаженного представления о России не может не сказываться на негативном восприятии нашей страны. В то же время здесь остается немало здравомыслящих, благожелательно настроенных к нам людей, которые уверены в необходимости ориентироваться на собственные национальные интересы, а не порочную политику безоглядного подчинения США.

«Цель договоренности — пополнить арсеналы Пентагона»

— 13 июня на саммите «семерки» в Италии лидеры США и Японии Джо Байден и Фумио Кисида встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и заключили с ним соглашения о гарантиях безопасности на 10 лет. К чему это обязывает Японию? Как этот шаг Токио оценивают в МИД России?

— Подписанное Токио и Киевом «Соглашение о помощи и сотрудничестве на 10 лет» — это, по сути, декларация поддержки киевского режима в политическом и финансовом плане. Документ также содержит отдельные положения о помощи в военной области, которые японская сторона пытается прикрыть заявлениями о якобы «нелетальном» характере содействия.

Таким образом, соглашение, наряду с аналогичными договорённостями Киева с другими странами «коллективного Запада», является де-факто подтверждением их нацеленности на долгосрочную конфронтацию с нашей страной. Вместо того, чтобы договариваться по гарантиям безопасности, Запад предпочитает разворачивать против России гибридную войну, натравливая на неё националистические и нацистские режимы.

— Япония поставляет Украине нелетальное военное снаряжение и направляет денежные транши. Какой будет реакция России, если Япония поставит Украине летальное оружие? И почему Япония не перешла к такому типу поддержки Киева?

— Формально японское законодательство всё еще запрещает экспорт летального вооружения в страны, в которых ведутся боевые действия. Тем не менее, в июле Токио дал «зеленый свет» на поставки в США произведенных в Японии по лицензии противоракет для ЗРК «Пэтриот». Не скрывается, что главная цель этой договоренности — пополнить арсеналы Пентагона, сократившиеся в связи с передачей вооружений киевскому режиму. Имеются серьезные опасения, что эти боеприпасы в конечном счете окажутся на Украине.

Неоднократно предупреждали официальные японские власти, что в случае попадания в руки ВСУ произведенной в Японии ПВН будем рассматривать такие действия как однозначно враждебные, на которые последуют болезненные ответные меры, в том числе в контексте двусторонних отношений.

— У Японии сохраняются территориальные споры почти со всеми странами Северо-Восточной Азии — с Республикой Корея, Китаем и Россией. При этом вопрос принадлежности Южных Курильских островов для России закрыт. Несмотря на споры с КНР и Южной Кореей (к чему добавляется историческая память китайцев и корейцев о жестокостях еще имперской Японии), Японии удается развивать с ними отношения. Почему же территориальные притязания Японии к России остаются настолько принципиальными, что не позволяют развивать дальнейшее сотрудничество?

— Отсутствие мирного договора отнюдь не мешало нам в послевоенный период выстраивать связи с Японией по широкому спектру направлений. Этот процесс далеко не всегда был линейным и быстрым, но обеспечивал общее поступательное движение вперед. Тотальный демонтаж связей начался именно при Фумио Кисиде, который еще до назначения на пост министра иностранных дел создал себе репутацию проамериканского политика. Соответственно, действовал сугубо в русле пресловутой «коалиционной солидарности» — часто, кстати, не только на российском направлении.

Сейчас на фоне серьезных внутренних проблем политического, экономического и социального характера Фумио Кисида объявил о предстоящем уходе со своего поста. Но, к сожалению, за годы пребывания у власти он успел нанести двусторонним отношениям масштабный ущерб.

— В предыдущем интервью RTVI в августе 2023 года вы, будучи директором Третьего департамента Азии МИД России, рассказывали, что до начала конфликта на Украине с Японией велись переговоры не просто о возможном заключении мирного договора, но о подписании «более комплексного общего документа о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве». Готова ли будет Москва вернуться к таким переговорам после урегулирования кризиса на Украине? И что нужно, чтобы отношения двух стран сдвинулись с мертвой точки?

— Действительно, мы неоднократно подчеркивали, что Россия вела переговоры с Японией не о мирном договоре, а об отвечающем современным реалиям полноценном всеобъемлющем документе о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, призванном заложить фундамент для ускоренного развития всего комплекса двусторонних связей. Вести речь о «мирном договоре» спустя 80 лет после окончания войны — значит игнорировать изменившийся исторический контекст.

Однако для обсуждения такого документа требуются как минимум доверие к партнеру и нормальная атмосфера в двусторонних отношениях. Ни о чем подобном, как вы понимаете, сейчас говорить не приходится. Даже для восстановления политического диалога на высоком уровне Токио придется проделать большую «домашнюю работу» и, прежде всего, на деле отказаться от недружественной политики.

Проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» — не в абсолютной безопасности

— Япония вкладывается в трастовый фонд для Украины, который создала НАТО, а еще в Японии могут открыть офис Североатлантического альянса. Год назад в беседе с RTVI вы сказали, что «страна крайне заинтересована в вовлечении именно военного потенциала альянса в регион, и не исключено, что японское руководство очень лоббирует эту тему». Продолжает ли Токио придерживаться таких позиций? Япония до сих пор заинтересована в развитии натовской инфраструктуры в регионе и почему?

— Администрация Фумио Кисиды продолжает активно поддерживать и напористо продвигать инициативы, направленные на вовлечение НАТО в дела Азиатско-Тихоокеанского региона. Развивая нарратив о якобы генерируемых Китаем, КНДР и нашей страной «вызовах», открыто призывает государства альянса наращивать военное присутствие в Азии, интенсифицирует совместные с западниками учения и тренировки. В подоплеке усматривается неуверенность Токио в том, что Соединённые Штаты способны в одиночку гарантировать островному государству безопасность.

В июле этого года премьер-министр Японии в третий раз принял участие в саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне. На встрече вновь звучали пропагандистские лозунги о «неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона», которыми в Брюсселе пытаются оправдать планы по внедрению инфраструктуры альянса в АТР. Не может не беспокоить ускоренное сближение Токио с натовскими структурами, особенно по линии разведывательного взаимодействия и организации совместных учений.

Считаем гегемонистские претензии блока, нацеленные на подрыв сложившейся в АТР архитектуры безопасности, а также попытки нагнетания напряженности в регионе, крайне опасными и абсолютно неприемлемыми. Там, куда альянс протягивает свои руки, всегда возникает нестабильность. С повышенным вниманием следим за этим сюжетом.

— Вы сказали, что фундамент отношений России и Японии разрушен. Вы имели в виду отношения с Японией как таковой при любых администрациях или же конкретно отношения с кабинетом Кисиды.

— В настоящий момент мы имеем дело с режимом Фумио Кисиды, поэтому целесообразно вести разговор об отношениях именно с ним. Об «успехах» в деле сведения на нет многолетних обоюдных усилий по выстраиванию связей я подробно говорил ранее. Как будут вести себя по отношению к России последующие японские руководители, не знает никто. Впрочем, уже сейчас очевидно, что от Фумио Кисиды им достанется тяжелое «наследие».

— В «Синей книге по дипломатии» 2023 года, которую МИД Японии готовит каждый год, говорится, что Япония стремится «свести на нет» зависимость от России в сфере энергетики. Но в той же книге утверждается, что Япония хочет сохранить свои интересы в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как они важны для энергетической безопасности страны. Как бы вы объяснили это расхождение? Если ли какие-то предпосылки для введения санкций против сахалинских проектов? Насколько они выгодны японской стороне и будет ли она противодействовать попыткам США ввести против них санкции?

— Отказ от российских энергоресурсов является долгосрочной задачей «Группы семи», включая Японию. Такая политически мотивированная линия противоречит интересам японского бизнеса, для которого наша страна является географически самым близким и надежным партнером на данном направлении. В частности, транспортировка энергоносителей до столичного региона Канто занимает не более двух суток.

Решение Токио сохранить присутствие в отечественных СПГ-проектах, видимо, обусловлено сугубо тактическими соображениями, а именно стремлением поддержать в среднесрочной перспективе стабильность на национальном энергетическом рынке.

Важно понимать, что данные проекты не находятся в абсолютно безопасной зоне. Достаточно привести пример с «Арктик СПГ-2», в отношении которого американцы ввели санкции в ноябре 2023 года, проигнорировав многочисленные просьбы Токио.

— В каких еще экономических отраслях Япония хотела бы развивать отношения с Россией?

— Официальные представители Токио заявляют о готовности сотрудничать в сфере рыболовства. Деловые круги также сигнализируют о заинтересованности в налаживании импорта из России различных видов сельхозпродукции, включая зерновые.