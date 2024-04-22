Во вторник, 30 апреля, сенат США планирует вынести на голосование пакет иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму $95 млрд. Из них почти $61 млрд предназначен Киеву. Ранее он преодолел многомесячное сопротивление республиканцев в палате представителей. За демократическим большинством в сенате дело, очевидно, не станет. Велика вероятность, что уже до конца недели документ подпишет президент США Джо Байден, и спустя несколько дней «начнется перемещение вооружений и оборудования в сторону Украины», сообщает Reuters. Как разблокировка застрявшей в конгрессе помощи может повлиять на дальнейший ход боевых действий — в материале RTVI.

Что и как быстро может получить Украина

«Американские официальные лица не говорят явно, какое именно оружие США будут отправлять в Киев в рамках пакета, однако майор Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона, уточнил в беседе с журналистами, что в него, вероятно, включат больше зенитно-ракетных комплексов и артиллерийских снарядов», — передает The New York Times.

Помощь Украине на $60,8 млрд включает: $23,2 млрд — на пополнение собственных запасов вооружения и боеприпасов США (взамен уже поставленных украинцам),»что потенциально приведет к военной помощи Украине в будущем»;

$14 млрд — на закупку Пентагоном передовых систем вооружения и другой военной техники у американских подрядчиков непосредственно для Украины;

$11 млрд — на «текущие военные операции США в регионе».

По словам директора ЦРУ Уильяма Бернса, поставки боеприпасов, перехватчиков для систем ПВО и оружия дальнего радиуса действия могут начаться «течение нескольких дней» после того, как законопроекты станут законом.

Как уверяет пресс-секретарь Пентагона, «логистическая сеть позволяет перемещать оборудование очень быстро, как это делалось в прошлом».

«Перевозки из Соединенных Штатов грузовыми самолетами и морскими судами обычно организуются штаб-квартирой Транспортного командования США в сельской местности штата Иллинойс, которая ведет обширные базы данных о грузовых портах, железных и шоссейных дорогах, которые могут использоваться военными и гражданскими транспортными судами по всему миру», — рассказывает NYT.

Но первым делом Украина может рассчитывать на американские боеприпасы, которые уже складированы в Европе. Как пишет NYT, эти склады Пентагона распложены на территории Германии, и военная продукция «будет быстро доставлена по железной дороге к украинской границе». При этом The Guardian полагает, что это все же может занять, по меньшей мере, пару недель.

«Оружие и боеприпасы, отправляемые на Украину, часто поступают из арсеналов Пентагона в Европе, сами поставки координируются организацией под названием «Группа содействия безопасности на Украине», созданной в 2022 году. Она базируется в ФРГ и действует в рамках Европейского командования минобороны США. Ее штат насчитывает около 300 человек», — поясняет NYT.

Поставят ли ATACMS

Председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил телеканалу CBS, что военная техника, включая системы дальнего радиуса действия ATACMS (самые дальнобойные управляемые ракеты наземного базирования Пентагона), должна быть «доставлена на место назначения к концу недели» — при условии, что сенат оперативно примет закон, а Байден его подпишет.

Впрочем, в отношении ATACMS, передача которых Украине является «необязательной мерой» в рамках законопроекта, пока не все очевидно. «Конечно, мы всегда говорили, что ничего не отменяется, но сегодня мне нечего объявить», — констатировал накануне Райдер.

«Про ATACMS написано, что они могут быть переданы, но если Белый дом сочтет, что это противоречит национальным интересам, то можно не передавать. То есть ситуация ровно та же, что в конце прошлого года, — все решает администрация», — пояснил RTVI директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Соединенные Штаты располагают ограниченным количеством этого оружия, и официальные лица заявили, что остальная часть их арсенала ATACMS зарезервирована для планов действий в чрезвычайных ситуациях на случай, если США вступят в войну с Россией, Северной Кореей или Китаем. Официальные лица также дали понять, что Украине могут быть поставлены дополнительные ATACMS, когда на вооружение Пентагона начнут поступать средства для замены этого оружия системами Precision Strike Missile», — уточняет NYT.

Как раз на днях представитель концерн Lockheed Martin объявил, что поставил первые четыре действующие высокоточные ударные ракеты армии США в прошлом году. Подписанный в марте контракт на $220 млн обеспечит американских военных дополнительными поставками, но их объемы не уточняются.

Как помощь США повлияет на военный конфликт

Наиболее оптимистично с точки зрения Украины высказался ее президент Владимир Зеленский. По его мнению, благодаря новой помощи США у страны «будет шанс на победу». Остальные политики, в том числе западные, а также военные и эксперты выражаются намного сдержаннее.

Так, директор ЦРУ дал понять, что за горизонт 2024 года заглядывать преждевременно.

«С военной помощью — как практической, так и психологической — украинцы вполне способны продержаться до конца 2024 года», — заявил Бернс на форуме в Буш-центре в Далласе.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, которого цитирует The Guardian, полагает, что «могут пройти недели, прежде чем будут видны значительные последствия на поле боя».

Другие эксперты издания вообще «не ожидают, что Украина изменит положение на поле боя в 2024 году». «Главное состоит в том, что новое финансирование, вероятно, может помочь стабилизировать позиции Украины только в этом году и начать подготовку к операциям в 2025-м», — считает Мэтью Сэвилл из Королевского объединенного института военных исследований (Rusi) в Британии.

Новая финансовая помощь США может повысить военные возможности Украины, но вряд ли повлияет на ход боевых действий. Таким мнением с RTVI поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

«Какое-то повышение оборонительного потенциала Украины возможно, да и наступательного тоже. Однако вряд ли произойдет качественное изменение ситуации. Конечно, на символическом уровне мы видим, скажем так, переподтверждение обязательств Вашингтона по поддержке Киева, что явно поднимет бодрость духа украинских вооруженных сил. Однако к перелому это не приведет, максимум, — будет отстрочен надлом», — считает Стефанович.

При этом с затягиванием конфликта увеличиваются и потери всех заинтересованных сторон, отмечает собеседник RTVI. Что касается потерь Украины, они являются «беспрецедентными со времен окончания холодной войны, особенно для европейских стран». «Даже для стран, некогда составлявших Югославию, не было такой катастрофической ситуации», — заключает Дмитрий Стефанович.

«Именно американские деньги идут главным образом на поддержание обороноспособности Украины. И большая часть американской помощи уходит на военные цели, о чем свидетельствуют данные проекта Ukraine Aid Tracker Кильского института мировой экономики. Но таких денег не хватит для того, чтобы переломить ход боевых действий», — предположил в разговоре с RTVI директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

При этом выделение средств приведет к росту человеческих и материальных потерь российских войск по сравнению с ситуацией, когда бы денег не выделили.

«У Украины появятся дополнительные высокоточные вооружения, которые она применит по нашим войскам и нашей территории. Возможно, будет отчасти восполнена нехватка средств ПВО, что вновь ограничит использование российской авиации. Насколько это затянет конфликт, пока сказать трудно, поскольку у Украины есть проблемы с главным ресурсом, который США восполнить не могут — с людьми», — объяснил RTVI Кашин.

Даже тот факт, что спустя месяцы долгих обсуждений пакет помощи все-таки будет принят, не позволяет предположить, какими будут новые денежные транши Украине. «Если на грядущих выборах победит Джо Байден, то деньги, вероятно, будут выделяться более ритмично. Если же выиграет Дональд Трамп, то ситуация совершенно непредсказуема — можно ожидать как и резкий рост поддержки Украины, так и новый внутриполитический кризис в США, когда любой процесс принятия решений будет парализован», — уверен Василий Кашин.

Также собеседник RTVI уточнил, что Киев может избежать необходимости предоставления каких-то выплат по долгам. Закон предполагает возможность списания украинской задолженности одним только решением администрации президента США. И, скорее всего, именно так и произойдет.

«Выделение помощи со стороны американцев, наверное, можно считать политическим сигналом в Москве, что Вашингтон пока что продолжает делать ставку на Украину. Это, наверное, сигнал, что завтра никто на Западе не собирается прекращать поддерживать Украину», — отметил в беседе с RTVI Программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов.

«Киев может подготовить новое контрнаступление»

Комментирует спецкор RTVI Алексей Сочнев:

— Никакого существенного изменения ситуации на фронте после одобрения очередного пакета помощи от США не будет. Сумма, которую выделят Штаты, внушительная, но никто из американских чиновников не скрывает, что большая ее часть останется в США и пойдет на финансирование американского ВПК. До Украины из этих средств дойдет, в худшем случае около $13 млрд, в лучшем — не больше $24 млрд. Ровно столько, сколько Украина получила от США, начиная с 2022 года.

Почему мы не увидим эффекта от этих вливаний? Потому что список необходимого для ВСУ огромен. Там не только снаряды, системы ПВО, самолеты, танки и бронетранспортеры — потребностей гораздо больше. Значит, все выделенные средства придется делить по многим направлениям. Проводя аналогию: это не трансплантация нового сердца взамен старого, а поддерживающая терапия.

Украина так и не запустила свое производство снарядов и ракет, европейские союзники также сорвали планы помощи по снарядам и прочей обещанной Киеву военной номенклатуре. В итоге — острый дефицит и зависимость от поставок США, который никуда не денется вне зависимости от размера помощи.

Кроме того, для сотен, пока гипотетических, самолетов и танков необходимы опытные военнослужащие, которых у ВСУ в необходимом объеме уже нет. Это уже сказалось на прекращении формирования новых, уже заявленных, механизированных бригад, а в ближайшее время приведет к сокращению уже имеющихся.

Сможет ли Киев, используя американские средства, подготовить новое контрнаступление? Да, может. Мы уже видели сражение за Артемовск (Бахмут), на фоне которого Киев копил технику и подготавливал контрнаступление. В этот раз может быть то же самое. Не стоит обращать внимание на заявления Зеленского и тон публикаций в западной прессе в духе «всё пропало» — это политтехнологии на экспорт. На самом деле ситуация для Украины далека от плачевной. Провала фронта не произошло, оставления крупных и даже не крупных городов нет, украинские военнослужащие массово в плен не сдаются и т.д.

При этом внушительное число украинских военных до сих пор не были на линии боевого соприкосновения, после подготовки фортификационных сооружений на границе с Белоруссией они высвободятся и вполне могут быть использованы для локального контрнаступления вкупе с мобилизованными по новому закону.

Пока неизвестно, что точно войдет в новый пакет военной помощи. Не исключено, что Зеленскому удастся под планы нового контрнаступления получить дальнобойные модификации ракет ATACMS и наносить удары вглубь по российским военным объектам.

Поражение Украины не выгодно в США ни демократам, ни республиканцам, выделение этого пакета помощи было неизбежно. Предполагается, что этой помощи должно хватить до конца 2024 года (не исключая поддержки со стороны стран ЕС, Австралии, Канады и Японии).