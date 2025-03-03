Сразу после начала СВО Запад обрушил на Россию санкции, которые сильно отразились и на частном бизнесе. Если в 2021-м в российском списке Forbes было 200 фигурантов, то через год их количество уменьшилось больше чем в два раза. Но затем число миллиардеров снова выросло, и теперь их 125. RTVI сравнил списки богатейших россиян за 2021 и 2024 годы, чтобы выяснить, кто сумел приумножить состояние, а кому пришлось подсчитывать убытки.

После 24 февраля 2022 года российские миллиардеры начали исчезать из публичного поля. Пытаясь спасти бизнес от санкций, они просто стирали упоминания о себе. Основатель Telegram Павел Дуров, сооснователь Mail.ru Юрий Мильнер и глава Millhouse Евгений Швидлер дистанцировались от России и попросили Forbes больше не называть их российскими миллиардерами. По данным издания “Верстка”*, еще как минимум 12 миллиардеров воспользовались законом о «праве на забвение» и удалили упоминания о себе из выдачи «Яндекса».

На этом фоне 2022 год стал самым провальным за всю историю наблюдений Forbes: число миллиардеров рухнуло до минимума с 2011 года. Если раньше рейтинги назывались одинаково — “200 богатейших бизнесменов России”, то с 2022 года привычная структура сломалась, а заголовки поменялись на «88 российских миллиардеров», «110 российских миллиардеров»… К 2024-му список пополнился новичками и достиг 125 человек. Впрочем, нашлись и миллиардеры, которые удержались на плаву — и почти все это время не исчезали из рейтингов.

Заработать во время кризиса

Рекордсменом по росту капитала стал бывший владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин. На фоне санкций и отказа от контроля над «Уралхимом» он сумел утроить капитал — с $800 млн в 2021 году до $2,4 млрд в 2024-м. Пик пришелся на 2023-й (+$2 млрд за год), но в 2024-м он потерял $400 млн. В этом же году бизнесмен, ушедший с поста главы «Уралхима», возглавил Федерацию водных видов спорта.

Второе место по темпам роста занял председатель совета директоров угольного холдинга «Эльга» Альберт Авдолян. За три года его капитал вырос на 190% — с $1 млрд до $2,9 млрд. Но вместе с этим пришло и внимание европейских регуляторов: в феврале 2024-го Авдолян попал под санкции ЕС. В санкционном обосновании говорится, что бизнесмен владеет значительными долями в российской энергетической инфраструктуре, особенно в угольной отрасли и СПГ.

Замыкает тройку лидеров по росту капитала основатель Gloria Jeans Владимир Мельников. За три года его состояние увеличилось с $700 млн до $1,7 млрд (+143%). По словам самого Мельникова, бизнес остаётся убыточным: компания вынуждена закрывать швейные фабрики в Шахтах и Новошахтинске Ростовской области. Основатель Gloria Jeans объясняет это нехваткой рабочих рук: «одни уходят на СВО, а другие — шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой».

Состояние удвоили:

Вячеслав Кантор ($9,8 млрд) — химический магнат, совладелец компании «Акрон».

($9,8 млрд) — химический магнат, совладелец компании «Акрон». Егор Кульков ($4,2 млрд) — инвестор в фармкомпании, новичок списка Forbes-2022.

($4,2 млрд) — инвестор в фармкомпании, новичок списка Forbes-2022. Захар Смушкин ($2,1 млрд) — владелец бумажного бизнеса, основатель ГК «Илим».

($2,1 млрд) — владелец бумажного бизнеса, основатель ГК «Илим». Александр Луценко и семья ($2,5 млрд) — председатель совета директоров группы «Содружество», крупнейший импортер соевых бобов.

($2,5 млрд) — председатель совета директоров группы «Содружество», крупнейший импортер соевых бобов. Виктор Харитонин ($6,9 млрд) — основатель «Фармстандарта», производителя «Спутника V».

($6,9 млрд) — основатель «Фармстандарта», производителя «Спутника V». Анатолий Седых ($2,6 млрд) — глава Объединенной металлургической компании.

($2,6 млрд) — глава Объединенной металлургической компании. Владимир Литвиненко и семья ($3 млрд) — владелец почти 21% акций компании «ФосАгро», ректор Санкт-Петербургского горного университета, научный руководитель диссертации Путина.

($3 млрд) — владелец почти 21% акций компании «ФосАгро», ректор Санкт-Петербургского горного университета, научный руководитель диссертации Путина. Денис Штенгелов ($1,3 млрд) — член набсовета банка «Долинск», владелец «Сладкой жизни» (поставщик снеков и газировки).

Потерять половину состояния

На другом конце рейтинга — бизнесмены, чьи капиталы существенно сократились. Как подсчитал RTVI, почти половина из тех, кто оставался в списке Forbes и в 2021-м и 2024-м (50 из 109 человек), за три года потеряли значительную часть состояния.

В абсолютных цифрах самые ощутимые потери понесли два металлургических магната: гендиректор «Северстали» Алексей Мордашов и владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. У Мордашова состояние сократилось с $29,1 млрд до $25,5 млрд (—12%), а у Потанина — с $27 млрд до $23,7 млрд (—12%). Самый тяжелый удар для них пришелся на 2022 год, когда из-за санкций капитал резко сократился.

Но если смотреть в процентном соотношении, то больше всех пострадал основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков: он лишился половины своего состояния ($3,4 млрд в 2021 году → $1,7 млрд в 2024-м). Его попытки дистанцироваться от корпорации не помогли: в санкционные списки ЕС попал не только он, но и его сын Феликс, дочь Татьяна и жена Наталья.

Капиталы других миллиардеров также заметно уменьшились. Александр Мамут (экс-владелец Rambler Group) и Артем Хачатрян (частный инвестор) потеряли по 48% . Состояние первого уменьшилось с $2,3 млрд до $1,2 млрд, второго — с $3,1 млрд до $1,6 млрд. Совладелец Fix Price Сергей Ломакин также лишился практически половины капитала (45%). Президент «Южуралзолото» Константин Струков и основательница Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) потеряли по 43%.

На треть сократились капиталы:

— Игоря Рыбакова (—30%, с $2 млрд до $1,4 млрд),

— Сергея Колесникова (—30%, с $2 млрд до $1,4 млрд),

— Андрея Козицына (—30%, с $6,3 млрд до $4,4 млрд),

— Александра Пономаренко (—31%, с $2,9 млрд до $2 млрд),

— Сулеймана Керимова и его семьи (—32%, с $15,8 млрд до $10,7 млрд),

— Романа Абрамовича и его семьи (—33%, с $14,5 млрд до $9,7 млрд),

— Романа Авдеева (—33%, с $1,8 млрд до $1,2 млрд),

— Сергея Попова (—33%, с $4,5 млрд до $3 млрд),

— Аркадия Воложа (—35%, с $2,3 млрд до $1,5 млрд),

— Юрия Шефлера (—38%, с $2,6 млрд до $1,6 млрд).

Кто исчез из списка Forbes

С начала 2022 года список богатейших россиян покинули 86 миллиардеров. Часть из них вышла из бизнеса, часть попала под санкции или добровольно отказалась от статуса российского миллиардера.

Среди них:

— Араз Агаларов (Crocus Group);

— Григорий Березкин (группа ЕСН);

— Давид Якобашвили (основатель «Вимм-Билль-Данн»);

— Давид Ян (ABBYY);

— Кирилл Шамалов (совладелец «Сибура»);

— Сергей Петров (автодилер «Рольф»);

— Олег Тиньков* (Tinkoff Bank);

— Юрий Мильнер (DST Global) и другие.

Что произошло со списками миллиардеров

Список Forbes — динамично существующее явление, которое подвержено влиянию экономических, политических и санкционных рисков, объясняет Владислав Варшавский, управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры»:

“Думаю, что реального снижения миллиардеров в количественном значении не произошло. Это своего рода искусственное уменьшение, связанное, на мой взгляд, с вопросами санкционного давления и следующих из этого рисков”.

Возможное снижение капитала может быть связано с тем, что какая-то часть активов вполне сознательно выводится из владения или ассоциирования бизнесменов, считает Варшавский. Эти активы юридически и (или) фактически передают иным владельцам.

СВО и последовавшие за ней санкции нанесли серьезный удар по капиталу российских олигархов, не соглашается Алексей Головченко, управляющий партнер юридической компании «ЭНСО». Это произошло сразу по нескольким причинам.

«Кто-то продал бизнес с огромным дисконтом — как, например, Олег Тиньков*. Кто-то лишился активов из-за санкций: их арестовали и фактически конфисковали. Кто-то столкнулся с деприватизацией, а кто-то просто обанкротился — как крупнейшая в мире золотодобывающая компания “Петропавловск”. Конфликт с Западом серьезно подорвал капиталы олигархов», — отметил Головченко.

Еще одна важная причина — падение фондового рынка.

«Даже сейчас индекс МосБиржи остается значительно ниже уровня февраля 2022 года — и это в рублях. Если учитывать девальвацию, российский фондовый рынок в долларах вернулся к уровню 2006 года. Основные капиталы — это, конечно, владение компаниями, акции которых котируются на бирже. Раз цены на бирже упали — упали и капиталы олигархов», — пояснил Головченко.

Но, по его мнению, скоро может начаться новый передел капитала:

«Сейчас возможен активный рост капиталов тех, кто не попал в санкционные жернова. И мы увидим новые лица в российском списке Forbes. Ведь кто-то же купил с большим дисконтом российский “Яндекс” и другие активы. При новой переоценке мы увидим абсолютно новые уровни стоимости компаний — и новых бенефициаров. Тех, кто получил контроль над российскими активами по очень низким ценам. Именно эти бизнесмены займут места ушедших миллиардеров».

Впрочем для них существует иной риск, который заключается в том, что западные страны могут наложить дополнительные или новые санкции на тех участников списка, у кого состояние значительно выросло, предупреждает Варшавский: «Объясняется это тем, что Запад может и будет связывать рост капитала с близостью таких лиц с российской властью».

* находится в реестре иноагентов Минюста России