В середине апреля в Москве взорвали машину экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Он считает, что это было местью украинских спецслужб за его переход на сторону России. В интервью RTVI Прозоров рассказал, как СБУ поставила диверсии на поток, как вербуют агентов, и как, по его мнению, можно снизить ее активность в России.

Активнее всего украинские спецслужбы действуют на новых территориях России, где их целью становятся бывшие украинские чиновники, полицейские и сотрудники спецслужб, которые перешли на сторону России, а также те, кто организовывал референдумы о вхождении этих регионов в состав России и последние выборы ее президента. Серия резонансных терактов, за которыми, по данным следствия, стояли украинские спецслужбы, произошла и на международно признанной территории России: были убиты экс-депутат Рады Илья Кива, популярный блогер Владлен Татарский и дочь философа Александра Дугина Дарья.

Василий Прозоров — бывший сотрудник Службы безопасности Украины, полковник. Служил в СБУ с 1999 по 2018 год, работал в Антитеррористическом центре центрального аппарата СБУ. Стал работать на Россию после Майдана. Получил известность в марте 2019 года накануне президентских выборов на Украине, когда дал в России пресс-конференцию с разоблачением деятельности СБУ на Украине в 2014—2018 годах. С того времени живет в России. 9 февраля 2023 года в Бердянске было предотвращено покушение на него. Год спустя произошло второе покушение — был взорван автомобиль Прозорова, он получил ранения ног. Автор антикоррупционного проекта «UkrLeaks».

Как СБУ готовит теракты и диверсии в России

Спецслужбы Украины, ГУР и СБУ, часто публично берут на себя ответственность за диверсии и убийства людей, которые перешли на сторону России. Иногда заявления обеих служб выходят практически одновременно. Однажды СБУ даже одергивала ГУР: “не вы, а мы”. Хотелось бы узнать, так кто же устраивает диверсии и теракты, ГУР или СБУ?



Начну с преамбулы. ГУР — это Главное управление разведки. Специфика военной разведки — это, в первую очередь, обеспечение информацией военного ведомства страны. До Майдана вся армейская структура на Украине долго и упорно разрушалась. ГУР существовало в неразвитом состоянии. У нее не было разветвленной агентурной сети, как у СБУ.

СБУ была на голову выше — в плане возможностей, в оперативном плане. У СБУ была и есть колоссальная агентурная сеть, доверенные лица, агенты влияния, резидентура. В этом плане СБУ гораздо сильнее ГУР. С другой стороны, в ГУР всегда существовал 10-й отряд спецназа — это военная часть А2245, элитное офицерское подразделение, дислоцированное на острове Рыбацком в Киеве. Единственное подразделение обладавшее боевым опытом до Майдана. Они бывали в горячих точках, участвовали в миссиях ООН. У них рядовой боец-пулеметчик — это капитан или майор. И это, конечно, спецназ, который изначально заточен на диверсии.

У СБУ был свой спецназ. Центр специальных операций “А” или в просторечии “Альфа”. Штаб в Киеве, международный центр специальной подготовки в Кировоградской области, в городе Светловодск, и большое управление было в Крыму (до Майдана) и в каждом областном центре, в СБУ был свой отдел ЦСО (центр специальных операций — прим.ред.).

Когда я служил в Запорожье, в отделе по борьбе с коррупцией и оргпреступностью, я много работал с “Альфой” по линии наркобизнеса — преступные группировки, торговля оружием. Такая общая криминальная линия. У них главная задача была — взять преступника, террориста живым. Плюс они занимались охраной участников уголовного судопроизводства — судей, следователей, прокуроров, свидетелей по серьезным делам. Они как раз антидиверсанты.

Произошел Майдан. С этого момента украинское руководство считает, что оно на войне, как бы это официально не называлось: АТО (Антитеррористическая операция — прим.ред.) или ООС (Операция объединенных сил — прим.ред.). ГУР стало активнейшим образом наращивать свои агентурные проникновения, а сбушный спецназ стал больше работать как диверсанты на линии фронта. Технически, разница между диверсией и терактом небольшая, они различаются в целях и в смысле. Диверсия — это подрыв экономической и военной мощи противника. А теракт — это насаждение страха и ужаса в умах людей.

А теперь отвечу на ваш вопрос — я считаю, что, большую часть терактов и диверсий на новых территориях и в старой России осуществила СБУ. Больше ни у кого таких возможностей нет. Ведь взрыв объекта, ликвидация какого-то человека — это вершина айсберга. Это конечное действие, а подготовка к нему идет месяцами, иногда даже годами. Тут подключены масса сил, средств, возможностей. Это и изучение, выявление объекта, установка его связей и маршрутов передвижения, его пробивают через базы данных. В Российской Федерации это все выполняет агентурная сеть СБУ.

Плюс я лично передавал в 2015 году в Москву документы, в которых зафиксировано развертывание программы СБУ по подготовке движения сопротивления, по-украински “Рух опору”, на территориях, которые, как они считали, отойдут Российской Федерации в случае прямой войны. То, что мы видим сейчас, например, в Херсонской, Запорожской и Луганской областях. Уже тогда, в 2015 году были мероприятия по шифровке этих людей и по подготовке этих людей, по закладке тайников с оружием, документами, деньгами и так далее. Насколько я знаю, в ГУР такой работы не вели.

Если внимательно посмотреть на количество покушений на новых территориях на местных депутатов, которые перешли на сторону России, и терактов против представителей российских спецслужб, складывается ощущение, что это поставленная на поток непрерывная машина убийств. Получается, что работает серьезное подполье. Можете описать его работу?

Например, Запорожская область, которая сейчас в составе Российской Федерации. За каждым районом этой области закреплен какой-нибудь оперативный сотрудник, скажем, департамента контрразведки. Она разбита кустовым методом: грубо говоря, за один район отвечает старший опер, условный майор Шевченко. Он составляет паспорта объектов по информационной линии, экономической, военной и социальной линии. В СБУ существует такое понятие как каталог заинтересованности, каталог целей.

База данных заполняется стекающейся в СБУ информацией. Например, пограничная разведка получила ценную информацию, что новым главой гаражного кооператива, который интересует СБУ, назначен такой-то гражданин. Это тут же вносится в базу данных.

В итоге майор Шевченко сидит, и у него вся картина района, и он знает, где кто живет и какие посты занимает. В отдельной папочке есть агентурные позиции, которые имеет департамент контрразведки в этом районе. За них тоже отвечает этот майор, у него может быть на связи пять агентов, а может быть 40 агентов.

И вот майор в очередном докладе за квартал о перспективах и планах работы сообщает, что в районе есть человек, который сливает хорошую информацию, и, допустим, есть боевая пятерка, которую в 2016-м году залегендировали и посадили на землю в этом районе. Они устроились на работу, живут нормально, ходят на митинги с георгиевскими ленточками за “Единую Россию”. Хорошо законспирированная боевая ячейка.

Майор отмечает, что есть возможности для острых акций, например, в районной больнице и на железнодорожной станции. Руководство оценивает предложения и уточняет у майора, например, насколько на железной дороге возможна диверсия. Тот в ответ рассказывает, что есть возможность задействовать начальника станции и двух агентов для подрыва резервуаров с топливом. После этого обсуждения предложение майора берется в работу.

Таких оперативников, которые следят каждый за своим районом, их десятки, если не сотни. Или это может быть не районом, а важным объектом (железнодорожной станцией, аэродромом, электростанцией и т.д.). У каждого условного майора своя папочка, и он постоянно ведет работу по агентурному проникновению, по улучшению агентурных позиций на своем участке. Поэтому каждый раз руководство СБУ имеет выбор для диверсии и составлению плана по диверсиям.

Если с новыми территориями понятно, а кто исполнителями в России занимается? ГУР или СБУ? Каким образом подбирают кандидатов? Иногда мы видим, как ФСБ задерживает подростков и даже психически нестабильных людей.

Тут уже возможны варианты. Но опять же, их подбирают из числа тех, кого завербовала украинская спецслужба. Повторюсь, у СБУ опыта агентурной оперативной работы в разы больше, чем у военной разведки. ГРУ была всегда в угнетенном состоянии. Отношения между СБУ и ГУР как между падчерицей и дочкой.

По поводу исполнителей, выскажу непопулярные вещи, но не стоит переоценивать среднестатистического человека. Вам кажется, что только сумасшедший готов за десять тысяч рублей поджечь релейный шкаф на железной дороге, рискуя сесть на 20 лет в тюрьму, а это не так. Да, со стороны он выглядит идиотом. С другой стороны, вас не удивляет, что люди миллионы рублей перечисляют после разговора с мошенником по телефону?

Вербовка диверсантов — это работа одних и тех же колл-центров. Разница только в финальном этапе развода. Среднестатистический человек подвержен влиянию. На том конце провода работают профессионалы, они знают все тонкости практической психологии и слабости жертвы.

Эта работа поставлена на поток. Они делают сотни-тысячи звонков в день, один клюнет — уже прекрасно. Кроме этого — постоянный мониторинг соцсетей, пабликов, где обсуждают протестные вопросы. Видят, что человек высказывает негативное мнение, изучают его, и налаживают контакт с ни к чему не обязывающей переписки. В курс дела его вводят постепенно, шаг за шагом склоняют к сотрудничеству. Это, будем говорить откровенно — одноразовые агенты. Хотя, если их удастся использовать еще раз, это прямо успех. Например, как группа, которая вертолет в Подмосковье сожгла недавно, они перед этим подожгли релейные шкафы и смогли уйти. Им куратор перечислил деньги и предложил более серьезное задание и больше денег. Фактически СБУ организовала террористический квест в России.

Как готовились покушения на Дарью Дугину и Владлена Татарского

Почему спецслужбы Украины решили убить Дарью Дугину? Она совершенно неизвестна на международном уровне, да и в России ее знали единицы. Почему был выбран такой странный исполнитель — женщина с ребенком?

Тут как раз не странно. Кто вызовет больше подозрений у оперативников на границе: крепкий мужчина около 40 лет или женщина с плачущим ребенком? Ответ очевиден.

Почему Дарью Дугину? Мое мнение — целились в отца. Санкции на такое громкое дело даются на самом верху. Это даже не председатель СБУ решает, это согласовывалось с президентом Зеленским. Почему я так думаю, да потому что разрешение на вербовку простого агента из числа иностранцев дает только руководство СБУ, а уж на ликвидацию иностранца, да еще и за рубежом, это уровень выше.

Я думаю, решение об убийстве бедной девушки принималось так: на финальной стадии исполнения был какой-нибудь майор, подполковник или полковник из СБУ. Над ним целая грядка руководителей, у них шли постоянные доклады, согласования по каждому этапу операции, до момента выхода на исполнение. И вся эта грядка замерла в ожидании доклада о выполненной акции. И тут Дугин выходит и садится в другую машину. Что этот офицер СБУ скажет? Что дает отбой, потому что в машину села только дочь Дугина? Это так не работает, в случае отмены операции этот офицер получил бы массу негатива и о карьере мог бы забыть.

Убийство Дугиной — это чисто исполнительский эффект. Не получилось отца, решили убить дочь.

А почему был выбран как цель Владлен Татарский?

А чья смерть сильнее повлияет на общество? Главы районного совета в Херсонской области или популярного блогера военнослужащего? Макс Фомин, земля ему пухом, хороший человек. Он был лидером общественного мнения, вел активную информационную и просветительскую деятельность. Он был очень популярен в России. Не забывайте, что именно он был первым, кто продвигал тему снабжения армии беспилотниками и дронами, еще до того, как всем стала понятна их ключевая роль в конфликте.

Каналы, которые он вел со своим другом Админом, смотрят на Украине до сих пор, они очень популярны. До СВО они даже устраивали телемосты, где с одной стороны были ополченцы ДНР, а с другой стороны — боевики ВСУ. К сожалению, Татарский умер, это был сильный удар, честно.

Дарью Трепову использовали втемную? Или она знала на что идет?



Я думаю она знала, знала и осознавала. Я допускаю, что ей сказали, что, там подслушивающее устройство, но она четко осознавала, что она делает и, что это принесет человеку вред.

Если покушения на Дугина и Татарского были в какой-то степени неожиданными, то покушение на бывшего депутата Рады Илью Киву было ожидаемо. Он сам говорил, что на него готовится покушение. Почему он был без охраны? Выходит это провал российских спецслужб?



Чтобы была государственная охрана, человек должен попасть под действие федерального закона “О госохране”. Подписать бумаги. Тогда его начинают охранять структуры МВД, ФСБ. Насколько я понимаю, он такого решения не принимал и бумаг не направлял. Это в первую очередь должно было быть его решение. Нанимать же свою охрану — недешево. Грамотные профессионалы — дорогостоящий, штучный товар.

Что касается провал ли это спецслужб. Понимаете, мы судим о работе спецслужб чаще по провалам. Но на один такой провал, приходится десяток, а то и больше предотвращенных терактов, о которых иногда говорят, а иногда ничего не сообщают, чтобы не раскачивать ситуацию в обществе, не нагнетать обстановку. Я знаю, что российские спецслужбы сейчас работают на очень высоком уровне.

Как снизить количество диверсий?

Повышением юридической грамотности, и не последнюю роль тут должны сыграть СМИ. Если журналисты будут больше и подробнее рассказывать о наказании исполнителей диверсий, СБУ будет сложнее вербовать агентов. Надо, чтобы все знали, вот человек поджег релейный шкаф — получил 20 лет строгого режима, а вот этот попытался взорвать военкомат или суд — получил пожизненное. Я уверен, что, очередной потенциальный агент СБУ задумается и скажет: “да не, ну нафиг, это сломанная жизнь”.

Думаете, они не знают?



Конечно! Специалисты из колл-центров уверяют их, что это максимум административка. Кроме того, я скажу то, что может быть не понравится многим. Необходимо показывать истинное лицо режима на Украине. Это не просто. Многие в обществе считают, что власть преувеличивает, что это пропаганда, поэтому мы хоть сто раз будем показывать, что на Украине нацизм, русофобия, многие так и не поверят. Но я жил и работал там. Я считаю, что общество в России не понимает, что за годы после Майдана на Украине выросло поколение, для которого любой гражданин России, будь он татарин, карачаевец или эвенк, за Путина он или за Навального, не важно — он враг, потому, что у него паспорт гражданина России.

«Меня спас непрофессионализм подрывника»

Недавно вас тоже пытались убить прямо в Москве

Меня спасла машина и непрофессионализм подрывника. Поставьте себя на место этого террориста, он знает, что в сумке или в кармане взрывчатка 300-400 грамм и он идет с ней по Москве. Это стресс. Ему хочется побыстрее от этого избавиться. Поэтому он быстро проходит и прикрепляет мину на магнит и идет дальше, не думая, куда он ее лепит. Ну, а дальше машина защитила, как мне сказали, мина была прямо под рамой. А машина у меня старая “Тойота Ленд Крузер”. Это лучшая машина с серьезной такой рамой.

Как вы думаете, за что вас хотят убить?

Думать особо нечего. Слишком большой ущерб я нанес во время своей работы на Россию, будучи в СБУ. Да и сейчас в нашем проекте Ukr Leaks мы делаем расследования, которые очень сильно бьют по украинской стороне. Особенно на международной арене и на Украине. Статистика показывает, что наш сайт и канал в телеграм там читают очень хорошо.

Я скажу честно, сразу после покушения нам с Украины людей написало больше, чем из России.

Что пишут?



Радуются, что остался жив. Здоровья желают и новых расследований ждут. На мою деятельность покушение никак не повлияло. Я не только не прекращу ее, я буду ее усиливать, чтобы, они не подумали, что они могут нас запугать.



Исполнителя задержали, это опять завербованный россиянин?



Иначе и быть не могло. В 2015 году, когда создавали пятое управление в департаменте контрразведки для активных контрразведывательных мероприятий, которые были заточены под диверсии, теракты и так далее, у них было указание, что они лично не имеют права выезжать за границу. Они использовали армейских диверсантов в своих целях или совершали акт руками завербованных агентов.

Например, в 2017 году СБУ ликвидировала начальника управления народной милиции ЛНР Олега Анащенко. Операцию готовило пятое управление СБУ, а исполнителями были кадровые бойцы 8-го полка спецназа ВСУ. Сотрудники спецслужб ЛНР и России задержали группу диверсантов, кого-то ликвидировали, а двоих взяли живьем — это были майор и старший лейтенант. Майор Сергей Иванчук был непосредственным исполнителем убийства.

Бывают, конечно, исключения, когда офицеры спецслужб рискуют и нарушают свои правила, например, во время операции в 2016 году, когда в Крыму высадился 10-й отряд спецназа. В этой операции принимал участие молодой Кирилл Буданов, будущий глава ГУР.

Это было сделано на показ. Да и сейчас у них перекос идет в медийку. Шоу превыше всего. Спасибо им за такой подход, что им надо флаг воткнуть, сфотографироваться несмотря на жертвы. Они регулярно на западном побережье Крыма, на Тендровской косе, в Крынках губят свои элитные части, подготовленных спецназовцев.

Ваш Ukr Leaks, это попытка показать украинцам степень коррупции государства?



Украинцы ее прекрасно знают. Наша основная целевая аудитория — это Запад. Как простые люди на Западе, так и политики. Наши материалы мы переводим на десять языков. Охват западной аудитории больше, чем охват русскоязычной. Мы выступаем, как новостной агрегатор, собираем новости о преступлениях украинской власти, терроре, выкладываем наши расследования, интервью. Для западной аудитории правдивая информация очень востребована, думающие люди не верят в образ идеальной демократической Украины, которую формируют западные псевдодемократические СМИ.

В двух словах, расскажите о последних расследованиях Ukr Leaks перед покушением.

Два года мы готовили расследование о том, как западное высокотехнологическое оружие (противотанковые ракетные комплексы, ПЗРК), которое поставляется на Украину, Украина продает на Ближний Восток исламским террористам. Это вызвало шок. Я знаю, что наше расследование изучили несколько конгрессменов США.

Во время расследования мы полностью задокументировали один канал поставки оружия. Кроме того Мухабарат (военная разведка Сирии) захватил одну такую партию оружия. Там были и джавелины, и британские Nlaw, которые предназначались ХАМАСу. Когда мы это вскрыли, это стало серьезным ударом по позициям Киева.

В прошлом году мы выкладывали резонансные расследования по преступлениям против детей. Мы выявили много фактов поставок украинских детей для съемок в порнографии и в лапы педофилов в Британии, Германии и США. Говорить об этом сложно, но тем не менее, факт есть факт. После нашего расследования британские журналисты начали свое.

Какую роль играет Запад в противостоянии России и Украины

Иностранные инструкторы и специалисты играют какую-то роль в сопровождении этих терактов и диверсий? Помогают ли информацией? Были официальные заявления со стороны США, что они против таких акций, как убийство Дарьи Дугиной.

Вы всерьез думаете, что, допустим, представитель ЦРУ выйдет и скажет: “Да, мы знали, что готовится, и мы даже помогали информацией, которая была использована для убийства гражданского человека”?. Абсурд, никто такое никогда не скажет. Но то, что они работают сейчас совместно с украинскими спецслужбами, что помогают информацией, и, скорее всего, даже своей агентурой на территории России — это точно. Абсолютно в этом уверен.

На Западе есть серьезные люди в государственных структурах, которые верят в то, что рано или поздно им придется воевать с Россией лицом к лицу. Верят, что Россия поглотит Украину, потом съест Прибалтику и потом будет вторгаться в Европу. Нынешний конфликт они расценивают как полигон, на котором обкатываются различные формы и методы ведения войны, в том числе диверсионной. Не секрет, что в Киеве есть иностранные специалисты и инструкторы, на полигонах и даже на ЛБС (линия боевого соприкосновения — прим.ред.).

Они не столько помогают, сколько перенимают опыт ведения войны в современных условиях. Сейчас, по моему мнению, самая сильная армия в мире — российская, а на втором месте — украинская. Потому что такого опыта ведения интенсивных боев с применением всех видов вооружения, РЭБ (радиоэлектронная борьба — прим.ред.), спутников, беспилотников, ни у кого в мире сейчас нет.

Помните, как в октябре были события в Газе, на Ближнем Востоке? И израильская армия разворачивала свои боевые порядки, чтобы нанести ответный удар. Сколько было комментариев, как с российской, так и украинской стороны: идиоты, кто же так технику выставляет, вас же сожгут. И их реально жгут, потому что опыта нет.

Есть ли у СБУ “красные линии”, через которые они не перейдут? Потому что есть опасение за АЭС, опять же возможен ли удар по Путину, Медведеву, другим первым лицам?

Руководство Украины на крючке у Запада, там безусловно их будут удерживать от ударов по атомным станциям, но желание по ним бить мы все видели. Потому что есть прослойка людей с ультра-националистическими взглядами, отмороженными, которые готовы на это идти.

Так что удары по атомным станциям, гидроэлектростанциям и первым лицам государства возможны. Более того, я всерьез опасаюсь, что разрабатывается план удара с помощью грязной бомбы. Сырья для этого на Украине хватает.

После теракта в “Крокусе” вышло интервью главы СБУ Малюка, где он напрямую не взял ответственность, но рассказал множество мелких деталей о диверсиях, терактах и убийствах. Крымский мост, Татарский, Захар Прилепин и т.д. Намекнул, откуда ноги растут. Сделано это было после “Крокуса”, это тоже намек на причастность?

Я видел это выступление. Это все последствия того, что к власти пришел шоумен Зеленский и все стали копировать его поведение, государственные структуры начинают работать в режиме шоу. Кирилл Буданов, глава военной разведки, глава спецслужбы, у него есть пресс-секретарь. Но Буданов появляется в эфире чаще, чем пресс-секретарь. То же самое председатель СБУ Василий Малюк. Он же глава спецслужбы. Его вообще не должны видеть лишний раз. У него есть пресс-служба, пусть она рассказывает. Но нет, им надо шоу показать, на эмоциях сыграть, поторговать лицом.

Сам выбор времени выхода его интервью не связан с терактом в “Крокусе”, оно было приурочено к 25 марта, это день СБУ.

Теракт в “Крокусе” связан с Украиной?



Прямые доказательства не опубликованы, но есть такое понятие тайна следствия. Вот когда следствие закончится и дело будет выведено в суд, тогда расскажут в полной мере. С моей точки зрения, Украина причастна, террористы уходили в сторону Украины, им там обеспечивали коридор для отхода. Другое дело, что, скорее всего, их бы там на месте и завалили, концы в воду.

В ежедневном режиме СБУ арестовывает на Украине якобы агентов России, или тех кто писал в соцсетях слова поддержки России, поставил лайк не тому посту или людей обвиняют в том, что они наводили ракеты на военные объекты. Возможно, что этих людей будут менять? Мы знаем, что есть обмены военнопленных, хоть он сейчас и на паузе, но обмен гражданских тоже стоит остро.



Пока шли обмены военнопленными, мы меняли гражданских, мы отдавали украинцам военнопленных, они отдавали нам наших военнопленных и чуть-чуть гражданских.

Сейчас обмены идут туго, а до 2020 года такие обмены гражданскими были в порядке вещей. Я больше скажу, к 2019 году Россия вытащила всех своих разоблаченных агентов, которые работали на Украине в силовых структурах, в органах власти. Это были агенты ФСБ, СВР, ГРУ. Вытащили всех.

Как по вашему дальше будет развиваться конфликт? Возможны ли переговоры?



Я не военный эксперт. Но у меня было много командировок на фронт, и я вижу, что наша армия сейчас это совсем не армия даже 2022 года. Наша армия наголову стала выше в военном плане. Безусловно Россия Украину додавит. Вопрос в том, как это произойдет. Понятно, будут мирные переговоры. Либо на пороге решительной победы России, либо, если Запад начнет нести убытки. Пока прибыль Запада превышает его убытки в этом конфликте — никаких переговоров не будет.

Я всерьез боюсь, что когда мы будем стоять на пороге решительной победы, давление Запада с предложением провести мирные переговоры достигнет невообразимого масштаба. Заявление нашего МВД, что должностные лица Украины объявлены в розыск, это четкий сигнал, что с ними никто переговоры вести не будет (спустя несколько дней карточки о розыске Зеленского и Порошенко пропали из базы МВД — прим.ред.) .