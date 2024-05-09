Из розыскной базы данных МВД России пропали карточки президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника на посту главы государства Петра Порошенко. О том, что они объявлены в розыск в России, стало известно несколько дней назад.

«По вашему запросу нет информации», — выдает теперь поиск данных Зеленского и Порошенко в базе МВД.

Карточки о роызыске нынешнего и бывшего президентов Украины были обнаружены в базе розыска на прошлой неделе, 4 мая. Из них следовало, что 46-летний Зеленский и 58-летний Порошенко разыскиваются «по статье УК» России.

«Медиазона»* уточнила, что обоих президентов Украины добавила в розыск дежурная часть МВД России в Донецкой области — ее номер был указан в контактной информации. Это произошло не позднее 22 февраля, но журналисты заметили карточки розыска только в начале мая.

В понедельник, 6 мая, в МВД разъяснили, что решение об объявлении в розыск и о его прекращении принимается Следственным комитетом и его территориальными подразделениями. Само МВД при объявлении Зеленского и Порошенко в розыск выступало лишь «техническим исполнителем», следует из комментария ведомства.

«Сообщаем, что МВД России является техническим исполнителем, который на своем интернет-ресурсе по инициативе различных следственных органов, органов дознания и судебных органов размещает и удаляет сведения о лицах, находящихся в розыске», — заявили в ведомстве.

В базе МВД 4 мая также были обнаружены карточки с именами командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка и бывшего и.о. министра обороны Украины, ректора украинского Национального университета обороны Михаила Коваля. Эти карточки и сейчас есть в базе МВД, в них сказано, что Павлюк и Коваль разыскиваются по уголовной статье.

Комментарии Кремля и Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Порошенко и Зеленского объявили в розыск в рамках расследований «преступлений киевского режима».

«Наши соответствующие ведомства делают то, что должны делать, существует большой массив информации, который наши следователи собирают, — о преступлениях киевского режима, о чем идет речь, вот в рамках этого ведется работа», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, комментируя объявление Зеленского в розыск, посоветовал МВД России «сначала поискать совесть и здравый смысл» (цитата по «РБК-Украина»).

Порошенко в своем телеграм-канале выражал надежду, что его разыскивают «за патриотизм и любовь к Украине».

«Это признание и почти боевая награда. В конце концов, все, что делал в последние годы, получило высокую оценку», — отмечал экс-президент Украины.

В МИД Украины объявление Зеленского в розыск назвали якобы «свидетельством отчаяния российской государственной машины и пропаганды, которые не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания».

В России не раз объявляли в розыск украинских чиновников и политиков. Среди разыскиваемых, в частности, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.

* внесено Минюстом в реестр иноагентов