Палестинский вопрос до сих пор остается одним из основных на повестке дня новой администрации Белого дома. Президент США Дональд Трамп 11 февраля встретится с королем Иордании Абдаллой II, чтобы обсудить свой план, который вызвал резонанс в арабском мире. Трамп настаивает на том, чтобы переместить палестинцев из сектора Газа в соседние страны, однако власти этих государств против, в частности Иордания. Впрочем, у президента США есть козырь в рукаве — финансовая помощь королевству. Подробнее — в материале RTVI.

«Ближневосточная Ривьера»

После того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом, урегулирование конфликта на Ближнем Востоке стало одним из центральных вопросов во внешней политике новой администрации. Это подтверждает и тот факт, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стал первым из иностранных лидеров, кто встретился с Трампом после инаугурации.

Тогда же 47-й президент США предложил свой план относительно будущего региона, где уже больше года бушует война между Израилем и радикальным движением ХАМАС. Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты готовы взять под контроль сектор Газа, начать его зачистку, а также «развивать его и создавать тысячи рабочих мест». Кроме того, Трамп допустил введение американских войск, если это будет необходимо.

«Разровняем территорию и избавимся от разрушенных зданий, выровняем ее, создадим экономическое развитие, которое обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья для жителей района», — сказал глава Белого дома.

По мнению Трампа, со временем Палестина может стать «Ближневосточной Ривьерой». Самих же палестинцев президент США вновь предложил переселить в соседние страны, в частности в Египет и Иорданию.

ЦАХАЛ готов к «любому возможному сценарию»

В Израиле сказали, что идея 47-го американского лидера заслуживает того, чтобы подробнее изучить ее. А вот арабский мир отреагировал не так радужно.

Все это происходит на фоне хрупкого режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС, которое действует с середины января. Однако сейчас оно трещит по швам. 10 февраля палестинское радикальное движение обвинило еврейское государство в нарушении условий прекращения огня. Также в ХАМАС объявили, что отложат новый раунд освобождения заложников, намеченный на 15 февраля.

На это сразу же отреагировали в Вашингтоне. Трамп, находясь в Белом доме, заявил, что если ХАМАС не освободит оставшихся заложников к «12 часам в субботу», то соглашение о прекращении огня следует отменить.

«Начнется настоящий ад», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. Вместе с тем он признал, что решение остается за израильской стороной.

В еврейском государстве, похоже, тоже рассматривают возможность, что бои возобновятся. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал позицию ХАМАС «прямым нарушением режима прекращения огня». Также он поручил Армии обороны страны (ЦАХАЛ) повысить боевую готовность для «любого возможного сценария в Газе».

Арабский мир против плана Трампа



Несмотря на нарастание напряженности в регионе, Трамп не оставляет попыток урегулировать конфликт, но по-своему, что представителям арабских стран явно не по душе.

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти во время встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне подтвердил, что арабские государства отвергают план Трампа по контролю над сектором Газа и перемещению палестинцев в другие страны. При этом Абдельатти подчеркнул, что важно ускорить восстановление Газы, пока там находятся палестинцы.

В пресс-релизе Госдепартамента напрямую не говорится о том, что стороны обсуждали план президента США, но намеки на это есть.

«Секретарь подтвердил важность тесного сотрудничества для продвижения постконфликтного планирования управления и безопасности Газы и подчеркнул, что ХАМАС никогда не сможет управлять Газой или снова угрожать Израилю», — отмечается на сайте ведомства.

Теперь же настала очередь Иордании. 11 февраля Дональд Трамп встретится с королем Абдаллой II. Лидеры уже обсуждали вопрос Газы и перемещения палестинцев во время телефонного разговора 25 января.

«Я сказал ему: хотелось бы, чтобы вы приняли больше, потому что я смотрю сейчас на сектор Газа, и там хаос, настоящий хаос», — рассказал американский лидер.

Финансовый кнут или финансовый пряник?

Поняв, что ближневосточные соседи Израиля и Палестины не горят желанием принимать у себя переселенцев из сектора Газа, Трамп перешел к другой тактике. В преддверии встречи с королем Иордании он рассказал о том, что у него есть рычаг давления.

«Если они не согласятся [на план по Газе], я, вероятно, прекращу оказывать помощь», — сказал Трамп.

Ежегодно королевство получает от Соединенных Штатов более $1,5 млрд. «В отличие от некоторых своих соседей на Ближнем Востоке, которые тонут в нефтяных богатствах, Иордания сильно зависит от американской помощи. Король Абдалла усердно работает над развитием тесных связей в правительстве США», — отмечает The New York Times.

Помимо упомянутой суммы Иордания на «протяжении десятилетий» получает от ЦРУ миллионы долларов на поддержку своих разведывательных служб, а также дает войскам США доступ к своим военным базам, подчеркивает газета.

В Иордании уже находится около 700 тыс. беженцев, преимущественно из Сирии. Кроме того, примерно у 12 млн подданных Абдаллы II палестинское происхождение.

На фоне предложений Трампа по Газе и наплыва беженцев, который может дестабилизировать Синайский регион, власти Египта объявили, что созовут саммит Лиги арабских государств. Встреча пройдет в Каире 28 февраля, на ней будут обсуждаться «новые и опасные события» в палестинском вопросе.