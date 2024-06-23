Ровно год назад основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин совершил беспрецедентную попытку военного мятежа в России. Спустя два месяца Пригожин вместе со своими ближайшими соратниками погиб в авиакатастрофе в Тверской области, после чего начался дележ огромной пригожинской бизнес-империи. Спецкор RTVI Денис Волин рассказывает, что с ней происходит сегодня, спустя год после военного мятежа.

23 июня 2023 года колонны частной военной компании «Вагнер» начали «Марш справедливости». Часть «вагнеровцев» въехала на танках в Ростов-на-Дону и в течение дня удерживала город, другая часть практически беспрепятственно прошла Воронежскую и Липецкую области и направилась в сторону Москвы. Мятеж был остановлен к концу дня 24 июня благодаря переговорам Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Незадолго до своей гибели Евгений Пригожин дал несколько больших интервью. В одном из них он признался: «Я последний раз работал в тюрьме на лесоповале. Все остальное время — занимался бизнесом».

Бизнес-империя Пригожина включала в себя компании самого разного спектра. Разделить их можно на пять блоков — строительство, ресторанный бизнес, кейтеринг (или организация питания), обслуживание военных городков и кинопроизводство. Отдельным блоком выделяется бизнес в Африке, он связан с добычей алмазов, золота и других полезных ископаемых. В 2023 году издание Financial Times писало, что доходы только «африканских компаний» Пригожина якобы могли составить порядка 250 млн долларов. Газета The New-York Times отмечала, что все личные активы Пригожина по данным на 2022 год составляли около 800 млн долларов (или более 71 млрд рублей).

Журналист Денис Коротков, много лет исследовавший бизнес Пригожина, в беседе с RTVI рассказал: «Не было у него на самом деле никакой империи. Основной смысл и актив [бизнеса Пригожина] был не в каких-то средствах производства, не в технологиях, не в сложных процессах. Весь смысл был в государственных деньгах».

Примерно об этом же говорил и президент России Владимир Путин в июне 2023 года. Тогда он сказал, что ЧВК «Вагнера» Пригожина полностью была на содержании у государства. Путин впервые озвучил и цифры — с мая 2022 года по май 2023-го из бюджета, по его словам, на денежное содержание и стимулирующие выплаты ЧВК государство потратило 86 млрд и 262 млн рублей соответственно. На страховые выплаты было потрачено 110 млрд рублей, сказал тогда Путин. А еще 80 млрд рублей получил холдинг Пригожина «Конкорд», деньги провели через АО «Военторг», которое занимается организацией питания военных.

«Содержание полностью взяло на себя государство, а часть вот этой всей группы, эта самая компания «Конкорд», в это же самое время заработали 80 млрд рублей», — заявил Путин публично на встрече с военными через три дня после мятежа Пригожина.

Что получил сын Пригожина

На момент гибели основателя ЧВК с ним лично или его семьей были связаны десятки, если не сотни компаний. Главными из них являются ООО «Конкорд кейтеринг» и ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» — это костяк той самой группы «Конкорд», которая много лет фигурировала в СМИ в качестве основного публичного бизнеса Пригожина. Прямо или опосредованно компании занимались ресторанной деятельностью и поставкой питания армии. С «Конкордом» была связана и получившая широкую известность «фабрика троллей», или, как это называлась официально — «Агентство интернет-исследований».

В нулевых «Конкорд менеджмент и консалтинг» успела отметиться и в качестве девелопера, построив в Петербурге малоэтажный жилой комплекс «Северный Версаль» (там же расположен и загородный особняк Пригожина). До своей гибели он лично возглавлял обе эти компании. При этом с 2017 по 2018 годы ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» успел поруководить командир ЧВК «Вагнер» под позывным «Девятый», Герой России Дмитрий Уткин, также погибший в авиакатастрофе вместе с Пригожиным. В декабре 2023 года генеральным директором обеих компаний был назначен Владислав Писаренок. За несколько лет до этого он работал частным детективом в питерском агентстве «Ваш Детектив». Тогда же, после гибели Евгения Пригожина, 100% долей в каждой из двух компаний перешли к 25-летнему сыну Пригожина Павлу.

В своем завещании, написанном в марте 2023 года, копия которого после смерти Пригожина была выложена в телеграм-каналах, глава ЧВК «Вагнер» все свое имущество отписывал именно Павлу, своему старшему сыну. Про него бизнесмен рассказывал, что тот в 18 лет отслужил в армии, а через месяц после демобилизации отправился в Сирию. «С тех пор он постоянно находился и находится в горячих точках в составе ЧВК «Вагнер», где и получил свой первый «Черный крест” (главная награда в частной военной компании — прим. RTVI)», — рассказывал сам Евгений Пригожин. Журналист Денис Коротков отмечает: «Нет никаких свидетельств того, что Павел каким-то образом занимал значимое место в бизнесе и структуре «Вагнера».

В конце 2020 года Павел Пригожин стал владельцем ООО «Лахта Парк Премиум», ООО «Лахта Парк» и ООО «Лахта Плаза» — эти компании контролируют одноименные жилые комплексы. В 2021 году он получил контроль над ООО «Бета», которая строит элитный ЖК «Лахтинский пассаж». Три из четырех этих компаний, как следует из данных базы СПАРК, закончили 2023 год с гигантскими убытками в совокупности на сумму свыше 1 млрд рублей. Еще одну принадлежащую Павлу Пригожину компанию, «РТГ Девелопмент», которая тщетно пыталась построить SPA-отель в Лисьем Носу (северный берег Финского залива), в марте 2024 года тот решил ликвидировать.

Также после гибели отца Павел избавился от еще одного актива. Речь идет об ООО «Турстатус», которое в ноябре 2021 года перешло к АО «Усадьба Марьина Роща». «Турстатус» был примечателен тем, что именно на него была записана вилла Пригожина на берегу Черного моря. Она оценивалась в 150 млн рублей. Теперь этот актив, как писала «Фонтанка», перешел к миллиардерам Андрею Бокареву, занимающему 47-ю строчку в списке Forbes, и Альберту Авдоляну. Именно они, включая еще нескольких бизнесменов, контролируют АО «Усадьба Марьина Роща».

Кроме того, 20 июня на сайте Циан было опубликовано объявление о продаже двух зданий общей площадью свыше 4 тыс. кв.метров в Ольгино, расположенных неподалеку от «Лахта центра». Цена продажи — 727 млн рублей. Здания выполнены в том же стиле, что компании Пригожина застраивали саму Лахту. Проект застройки был заявлен как медицинский центр «Лахта хутор» и в 2023 году даже был признан лучшим в номинации «проект общественного здания или сооружения» премии «Золотой Трезини». Однако после сдачи объекта в эксплуатацию, помещения в нем предоставляли в аренду бизнесу. Судя по всему, «Лахта хутор» стал продолжением коммерческой застройки Лахты пригожинскими структурами, которая тянется еще с нулевых годов, когда землю инвестор получил под строительство медицинского и реабилитационного центра, но на деле там появились апартаменты «Лахты Парка». На вопрос RTVI, принадлежат ли выставленные на продажу два здания в Ольгино ООО «Лахта парк», «Лахта Плаза» или «Лахта парк премиум», риэлтор ответил: «Продавцом выступает частное лицо». RTVI попробовал заказать выписку на объект, но, учитывая, что российские власти закрыли данные Росреестра о недвижимости, шансов узнать имя настоящего собственника мало

Еще один актив, который числился за Павлом Пригожиным — это АО «БизнесПроф». Судя по финансовой отчетности за последние пять лет, с деньгами у компании все в порядке. Только по итогам 2023 года ее чистая прибыль составила почти 142 млн рублей. Спустя два дня после мятежа Пригожина в компании сменился генеральный директор — ее возглавил некий 31-летний петербуржец Иван Котик. На «БизнесПроф» записан бизнес-центр Sinop на Синопской набережной Санкт-Петербурга. Вместе с Павлом Пригожиным «БизнесПрофом» владеет его мать — Людмила, которая после смерти супруга вернула девичью фамилию Кряжева. За ней тоже числится ряд активов покойного мужа.

Из пригожинских активов до сих пор можно купить Вертолет Robinson R44, на котором Евгений Пригожин налетал более тысячи часов, его стоимость составляет 25 млн рублей. Некоторое время назад продавалась яхта Пригожина Astondoa 122 glx (275,8 млн рублей), комбинат питания в Янино под Санкт-Петербургом и земельный участок на Рублевке.

Вдова, дочери и Музей шоколада

Еще до начала военных действий на Украине Пригожиной-Кряжевой отошел расположенный на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы памятник архитектуры раннего модерна — магазин купцов Елисеевых. После гибели Евгения Пригожина и смены фамилии его супругой, в состав учредителей ООО «Магазин купцов Елисеевых» были внесены изменения. Людмила Кряжева вступила во владение компанией под новой фамилией со 100% долей. Учредительный капитал составил 10 млн рублей.

Второй актив Пригожиной-Кряжиной — петербургский Музей шоколада. До смерти Евгения Пригожина почти четверть долей компании принадлежала партнерше по бизнесу Кряжевой — Ирине Полевиковой. В октябре 2023 года Кряжина стала полноправной владелицей музея.

Третий крупный актив вдовы Пригожина — компания «Агат-А». В октябре все того же 2023 года, как следует из налоговой выписки, Кряжева внесла изменения в ЕГРЮЛ, указав свою новую фамилию. Судя по ОКВЭД, компания занимается управлением недвижимости, а также торговлей. По итогам 2023 года чистая прибыль «Агат-А» составила 65,2 млн рублей.

Без наследства не остались и дочери основателя ЧВК «Вагнер». Старшая дочь Пригожина Полина в январе 2024 года стала субъектом малого и среднего предпринимательства. Она — залогодержатель долей в ООО «Отель сервис». Эта компания управляет той самой гостиницей Trezzini Palace в Петербурге, рядом с которой во время мятежа Пригожина была обнаружена «Газель», набитая коробками с деньгами на сумму 4 млрд рублей. Младшая дочь — Вероника, — через ООО «Редстарс» получила контроль над гостиницей Red Stars. Чистая прибыль ООО по итогам 2023 года составила 27,2 млн рублей.

“Конкорд” и кино

В ноябре 2022 года на Зольной улице в Питере, площадях бывшего общественно-делового комплекса «Морская столица», был открыт «ЧВК Вагнер Центр». Расположился он в здании, принадлежащем АО «Ритейл». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, с февраля 2024 года АО возглавляет Людмила Илюшечкина. Но до этого руководителем значился Евгений Пригожин. Состав акционеров компании не раскрывается. Но с большой долей вероятности можно предположить, что этот актив также остается в семье Пригожина.

Илюшечкина ранее возглавляла АО «СК-Д», которое в свою очередь было выделено из АО «Нева». Гендиректором последнего вплоть до декабря 2023 года значился Валерий Чекалов, погибший в одном самолете с Пригожиным в Тверской области и считавшийся главным топ-менеджером его бизнес-империи.

Также любопытна судьба ООО «Конкорд-М», которое как минимум до начала 2023 года (это следует из документов) полностью контролировалось Евгением Пригожиным. В отличие от большинства пригожинских активов, «Конкорд-М» зарегистрирован не в Петербурге, а в Москве. На эту компанию зарегистрированы сайты большинства ресторанных активов бизнесмена, включая плавающий ресторан «Ривер Палас», «Летний театр» в Сочи и сайт одного из первых бизнесов Пригожина — ресторана «Старая таможня». «Конкорд-М» 2023 год закончил с убытками в 54,1 млн рублей. Для сравнения, в 2019 году эта компания получила доход в сумме почти 572 млн рублей.

ООО «Аурум» — это, если так можно выразиться, культурный актив Евгения Пригожина. В этой компании ему принадлежали 49% долей, а занималась она — кинопроизводством. Именно «Аурум» выпускал продюсируемые Пригожиным киноленты, такие как «Солнцепек», «Турист» и «Лучшие в аду», посвященные ЧВК «Вагнера», а также комедию «16-й», рассказывающую о том, как «фабрика троллей» из Ольгино вмешалась в выборы президента США. Саундтреки к фильмам написал фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров. Также «Аурум» выпустила три части фильма «Шугалей», посвященного питерскому социологу Максиму Шугалею, который полтора года провел в ливийской тюрьме «Митига» в Триполи. Сам Шугалей зимой 2023 года попал под санкции США, ЕС и других стран, как сообщалось, за связи с ЧВК «Вагнер».

В апреле 2024 года телеграм-канал Mash сообщал, что Aurum Production планируют ликвидировать в виду убыточности. По итогам 2023 года убытки компании составили 253,8 млн рублей. На вопросы RTVI в компании не ответили.

Так или иначе, глядя на основные российские бизнес-активы Пригожина, можно констатировать, что в своем большинстве спустя год они по-прежнему находятся в руках его семьи. Упомянутые выше нераспределенные активы, а также еще ряд владеющих недвижимостью компаний, судя по завещанию Пригожина, после вступления Павла в наследство — также перейдут к нему. Наследственное дело было открыто в сентябре 2023 года. По словам аналитика Центра экспертного сопровождения политических процессов Данилы Гуреева, это может означать, что с гибелью главы ЧВК «Вагнера» были нивелированы и те конфликты, которые у того были с теми или иными представителями власти или бизнеса.

«Гибель [Пригожина] его легитимизировала. Про покойников в России либо говорят хорошее, либо не говорят ничего. Его смерть позволила структуре «Вагнера», всем его бизнесам — легитимизироваться. И теперь его сын Павел продолжает его деятельность уже на более формальных основаниях. Те конфликты, которые были у Евгения Пригожина с другими представителями элит или бизнеса, полагаю, исчерпаны», — сказал Гуреев RTVI. «Ну кто будет с трупом воевать?» — добавил эксперт.

Журналист Денис Коротков замечает: «Главный кусок, госконтракты, забрали. А как они внутри семьи поделят то, что останется — ну, голодными по миру не пойдут. Но и какой-либо роли в серьезном бизнесе играть тоже не будут».

Что стало с медиа-бизнесом

Медиахолдинг «Патриот», в который входили такие издания как РИА «ФАН», «Невские новости» и десятки других, был закрыт буквально сразу после мятежа Евгения Пригожина, еще при жизни его создателя. Об этом 30 июня 2023 года заявил генеральный директор РИА «ФАН» Евгений Зубарев. Изначально ходили слухи, что ресурсы, сосредоточенные в «Патриоте», может купить кто-то из крупных игроков на медиарынке. Издание The Bell (признано иноагентом), ссылаясь на три источника, писало, что в качестве покупателя может выступить Национальная медиагруппа (НМГ) Юрия Ковальчука. Однако спустя год никаких подвижек в этом направлении так и не произошло. Сайты «Патриота» закрыты. Журналисты распущены.

Бывший главный редактор РИА «ФАН» Ксения Масенкова сказала RTVI, что о возможном перезапуске проектов или покупке их кем-либо ей ничего не известно. «Я не обладаю такой информацией», — отметила Масенкова. «А что покупать? — задается вопросом журналист Денис Коротков, много лет исследовавший бизнес Пригожина. — Все решалось максимум в течение месяца. Уже через месяц было нечего брать. Оно перестало существовать. Все разбежались».

Вместе с тем, в начале июня 2024 года бывшая общественная активистка, руководитель «Объединенного молодежного фронта» Ксения Кацман заявила RTVI, что экс-журналисты и медиаменеджеры Евгения Пригожина готовят запуск нового военного медиахолдинга, который объединит «десятки военных СМИ». Это, по ее словам, поможет ЧВК «Вагнер» сделать информационную работу «более эффективной и качественной». Кацман позиционирует себя как глава медиагруппы «Рустрибуна» и утверждает, что во время мятежа Пригожина она и ее соратники «не спали и публиковали новости — как в последний раз».

Масенкова сказала RTVI, что о существовании Кацман впервые узнала из новостей в июне 2024 года.

ЧВК и Африка

1 июня 2024 года в столице Центральноафриканской республики Банги прошла памятная церемония у памятника защитникам этой страны. Собравшиеся вспоминали основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, которому в этот день исполнилось бы 63 года. В ЦАР «вагнеровцев» уважают. Советник президента африканской республики Фидель Гуанджика в интервью The New York Times признавался, что считает Пригожина национальным героем, который спас страну.

Африканские активы Пригожина — это, пожалуй, его самый специфический бизнес. Бойцы ЧВК «Вагнер» начали там работать более пяти лет назад. В ЦАР и Мали они обеспечивали безопасность действующих режимов, помогая их лидерам остаться у власти, а также обучали солдат справляться с повстанцами и экстремистскими группировками. В Ливии «вагнеровцы» помогали Ливийской национальной армии, а также поддерживали режим Омара аль-Башира в Судане. На континенте ЧВК усиливали влияние России. В обмен на деликатные услуги африканские власти, как писали западные СМИ, щедро платили ЧВК «Вагнер», а также предоставляли в концессию месторождения золота и алмазов. В какой-то момент «Вагнер» начал варить в ЦАР даже пиво под названием Africa Ti L’Or, писал The Wall Street Journal.

«Нигде операции ЧВК «Вагнер» сейчас не имеют для России большей ценности, чем в африканских странах, включая Ливию и ЦАР, где «вагнеровцы» завоевали доверие и разбогатели, поддерживая сильных мира сего и автократов», — писала в сентябре 2023 года The New York Times. Источники издания при этом отмечали, что на закрытой встрече Путина с российскими СМИ, которая состоялась 27 июня 2023 года, президент России якобы обмолвился, что Пригожин заработал в Африке на «золоте и побрякушках» порядка 4 млрд долларов.

В 2022 году в ЦАР был открыт «Русский Дом». Сам Евгений Пригожин через свою пресс-службу комментировал это событие так: «В Центральноафриканской Республике, которая сотнями лет была угнетаема французами, уничтожавшими население и разворовывавшими богатство ЦАР, 1 февраля 2022 года был открыт «Русский дом». Его возглавил патриот России и ЦАР Дмитрий Сытый».

О Сытом известно не так много. В Африку приехал в 2016 году, чтобы работать переводчиком. Он рассказывал, что в начале 2018 года его включили в инициативную группу по мирным переговорам с лидерами вооруженных группировок ЦАР. Вскоре там появились и «вагнеровцы». В 2022 году Сытый пострадал при теракте — ему прислали посылку с бомбой. В больницу навещать его приезжал лично Евгений Пригожин. Газета Wall Street Journal позже писала, что именно Сытый стал управляющим бизнесом Пригожина в республике после его гибели. Ему приписывают контроль над компаниями M Invest и Lobaye Inves, которые занимаются добычей золота и алмазов в регионе и которые за связи с Пригожиным были внесены в западные санкционные списки.

Сам Дмитрий Сытый в интервью Russia Today, вышедшем 4 июня на французском языке, заявил, что он — глава гуманитарных и культурных проектов в ЦАР, включая работу «по разоружению бывших вооруженных групп». В этой работе, сказал Сытый, ему помогали «российские специалисты». Название «Вагнер» он ни разу за все интервью так и не произнес. Относительно платы за эти услуги, Сытый сказал: «Есть другие механизмы, которые используются здесь, но государство не заплатило ни цента российским специалистам за шесть лет их работы». Что это за механизмы, Сытый не уточнил.

Исследователь деятельности ЧВК «Вагнер» Денис Коротков говорит, что Сытый не являлся самостоятельной фигурой при живом Пригожине — у него нет собственных ресурсов, а в собственности у него нет каких-либо значительных активов. При этом Коротков уточняет, что Сытый «не бедный человек». The Wall Street Journal писал, что он живет и работает «на роскошной вилле в столице Банги, которая когда-то была официальной резиденцией президента». Издание утверждало, что Сытый играет главную роль в будущем распределении африканских активов Пригожина после его гибели и на фоне попыток Минобороны РФ взять их под контроль.

Африканский корпус

В конце 2023 года было анонсировано создание Африканского корпуса. Издание “Африканская инициатива” писало, что курировать эту структуру будут заместитель замглавы Минобороны России Юнус-Бек Евкуров и генерал-майор военной разведки Андрей Аверьянов. В телеграм-канале корпуса отмечалось, что половину контингента составят бывшие «вагнеровцы».

Со смертью Пригожина огромная федеральная сетка центров «Вагнера», через которые проводилась вербовка новобранцев, прекратила свою работу. Большая часть телефонов региональных центров, как убедился RTVI, выключена. Сейчас сообщения о возможности записаться на работу «в Оркестр» появляются в основном в около-«вагнеровских» телеграм-каналах. RTVI дозвонился по указанным там номерам телефонов и выяснил, что набор действительно ведется. На вопрос, не попадет ли новобранец, например на Украину, рекрутер ответил: «Мы набираем в Африку. На СВО мы не работаем».

Опрошенные RTVI эксперты сошлись во мнении, что ЧВК «Вагнера» как структуры больше не существует. «Пригожин — мертв, Уткин — мертв, и «Вагнер» тоже мертв», — сказал в беседе с RTVI журналист и политолог Максим Шевченко. Денис Коротков добавил: «С того момента, как господин Пригожин перестал дышать, то что осталось от «Вагнера» и все остальное — тоже перестало дышать. Всего этого просто больше нет. Нет никакого «Вагнера».

Коротков напомнил, что даже бывшие командиры-вагнеровцы разбрелись кто куда — кто-то в Росгвардию, кто-то в «Ахмат», а кто-то в «Редут» или, как теперь выяснилось, в находящийся в управлении Минобороны Африканский корпус.

По словам Короткова, смысл «Вагнера» был в автономности и единоначалии. Но когда это все не завязано в один узел, как это было у Пригожина, смысл этой структуры теряется. «Вы спросите [у тех кто рекрутирует под брендом «Вагнер»]: а кто в «Вагнере» командир? Если вы меня зовете в викинги, то я же должен хотя бы знать ярла», — говорит Коротков.

Впрочем, как рассказал RTVI другой рекрут ЧВК, в случае, если кандидат все же решится подписать контракт, то заключать он его будет, как минимум со слов рекрута, именно с ЧВК «Вагнера», а не с «Редутом» или Африканским корпусом. На вопрос, кто командир, он ответил — Лотос.

Речь, очевидно, идет о Герое России, капитане Антоне Елизарове, который часто появлялся на видео вместе с Евгением Пригожиным и, который стремительно ушел в тень после гибели шефа ЧВК. Подтвердить или опровергнуть информацию вербовщика едва ли возможно, по крайней мере — не увидев сам контракт. Вместе с тем, французское издание Le Monde 16 июня написало, что ЧВК «Вагнера» численностью от 1500 до 2000 человек действительно пока удается сохранять автономность именно в Банги, столице ЦАР, и подписания контрактов с МО РФ от них там якобы не требуют. При этом издание уточняет, что в других африканских странах «вагнеровцы» все же подписывают контракты с Африканским корпусом.

Максим Шевченко, рассуждая на тему того, что структуры Минобороны по сути открыто заявляют о своем присутствии на африканском континенте, говорит, что после начала боевых действий на Украине смысл скрывать что-либо и маскировать под ЧВК — теряется.

«Время сокрытия государства в Африке прошло. Идет вытеснение Франции из Африки. И делает это конкретно российское государство, которое приходит на смену», — рассказал RTVI Шевченко. «Что там уже скрывать? Война идет, — продолжает эксперт, напоминая, что Запад полным ходом вооружает Украину и вполне открыто согласовывает, какие российские объекты ей можно бомбить западным оружием. — И Россия отвечает на это в том числе в Африке. Время ЧВК, время этих стыдливых гешефтов, мне кажется, прошло. Не до конца, к сожалению. Все еще у нас под вывеской государства скрываются бизнес-интересы, и частные интересы. Но надеюсь, придет время и это исчезнет».

Советник президента ЦАР Фидель Гуанджика в интервью The New York Times обмолвился, что республика ждет еще одного спасителя. «Будет еще один Пригожин. Мы ждем следующего», — сказал он. Непонятно, кого имел в виду африканский чиновник. Но в то, что таковым может стать сын основателя ЧВК «Вагнер», опрошенные RTVI эксперты не верят. Журналист Денис Коротков объясняет это просто: «У него отсутствует основной актив, который был у его отца — связи».