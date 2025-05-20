Европейские лидеры были разочарованы итогами переговоров по Украине президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, которые прошли 19 мая. После телефонной беседы Трамп подчеркнул необходимость двустороннего российско-украинского диалога и рассказал о заинтересованности Ватикана в проведении переговоров, в чем многие увидели намек на возможный выход Вашингтона из процесса мирного урегулирования конфликта. Как на это отреагировали западные СМИ и что известно о последующем разговоре американского президента с европейскими коллегами — в материале RTVI.

«Трамп позволяет Путину выиграть время»

«Президент Трамп однажды пообещал установить мир между Россией и Украиной за 24 часа. Теперь он говорит, что обе стороны должны сами разобраться с этим», — с таких слов начинается статья в The New York Times, посвященная телефонному разговору Трампа и Путина.

Предлагая исключительно двусторонний диалог России и Украины, Трамп «отдает победу» Путину, полагает Bloomberg. В Европе опасаются, что американский президент и вовсе может прекратить свои дипломатические усилия по урегулированию конфликта, рассказал агентству один из европейских чиновников.

По словам другого должностного лица, Трамп дал понять европейцам, что не намерен немедленно вводить новые санкции против России и требовать от Москвы приступить к 30-дневному прекращению огня. А заявление президента США о двусторонних переговорах России и Украины без посредников, с чем не согласны в Киеве и Брюсселе, «по сути, позволяет Путину выиграть время», сказал Bloomberg другой европейский чиновник.

По мнению The Wall Street Journal, итоги переговоров с Путиным стали «очередным провалом усилий Трампа» по урегулированию конфликта.

«Трамп намекнул, что США могут отказаться от роли посредника, если переговоры будут буксовать. Он не сказал, сколько времени он отводит на достижение соглашения», — обращает внимание WSJ.

Украина и ее европейские союзники «почувствовали, что их бросили», отмечает Financial Times. Источники издания рассказали, что американский президент не желает оказывать дополнительное давление на Москву, пока идут двусторонние переговоры России и Украины.

Незадолго до беседы с Путиным Трамп созвонился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Как рассказали источники Axios, тот попросил у главы Белого дома потребовать от Москвы немедленно прекратить огонь и пригрозить в противном случае новыми санкциями, а также не предлагать никаких уступок без консультаций с Киевом.

По словам собеседников Axios, Зеленский был рад, что Трамп посоветовался с ним перед разговором с Путиным. Однако, как подчеркнул источник издания, последующий созвон президента США с европейскими лидерами Зеленский посчитал «плохим».

Что Трамп рассказал европейским лидерам после звонка Путину

Сразу после беседы с Путиным Трамп созвонился с европейскими лидерами, чтобы рассказать им об итогах переговоров с Москвой. В беседе с американским президентом приняли участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На звонке присутствовал и Зеленский.

Как пишет Axios, европейцы надеялись услышать от Трампа одно из двух: либо согласие Путина на прекращение огня, либо применение Вашингтоном новых санкций. Однако вместо этого президент США рассказал о согласии российского коллеги на переговоры — и при этом подчеркнул, что Вашингтон не будет в них участвовать, — а также отказался от введения немедленных санкций против России, так как не считает это «хорошей идеей», рассказали источники издания.

По их словам, некоторые европейские лидеры были «удивлены» или «шокированы» словами Трампа, поскольку тот дал понять, будто и вовсе намерен выйти из диалога по Украине. А после того как американский президент сообщил о согласии Путина немедленно начать прямые переговоры о прекращении огня, наступило «несколько секунд озадаченного молчания».

Трамп не отреагировал на замечание Зеленского, что переговоры между делегациями России и Украины уже начались 16 мая в Стамбуле. Кроме того, по словам источников Axios, президент Украины добавил, что предыдущие обсуждения с Россией ни к чему не привели, и подчеркнул необходимость давления Вашингтона на Москву.

В свою очередь, Трамп рассказал о намерении Путина «заключить сделку» и начать работу над меморандумом о мирном договоре. По утверждению источника Axios, президент США рассказал, что попросил своего российского коллегу представить «что-то, с чем люди могут согласиться», а не предложение, которое будет немедленно отклонено. Европейцы в ответ удивились, что Трамп представил такой шаг Москвы как «новое событие».

Более того, Трамп заявил, что Россия и Украина могут вести двусторонние прямые переговоры без каких-либо посредников, так как только они «лучше понимают все детали конфликта». Мелони и Мерц затем возразили, что в переговоры по Украине должны быть вовлечены США и европейские страны.

Премьер Италии подчеркнула, что «кто-то должен быть судьей» между Москвой и Киевом. После этого Трамп предложил провести переговоры в Ватикане, отмечает Axios.

Ватикан с американским папой как новый посредник?

По итогам разговора с Путиным Трамп рассказал о заинтересованности Ватикана в проведении переговоров по Украине. Недавно новым папой римской был избран американец Роберт Прево, который выбрал себе имя Лев XIV и стал первым понтификом из США.

После этого заявления Трампа The New York Times предположила, что президент США намерен «с энтузиазмом отдать свою посредническую роль высшим силам», а Bloomberg назвало слова Трампа «неожиданным шагом».

«Он [Трамп] отметил, что Ватикан „очень заинтересован“ в проведении переговоров. Некоторые усмотрели в этом возможный отказ США от посредничества между Россией и Украиной. Позднее, общаясь с журналистами в Овальном кабинете, американский президент это опроверг», — подчеркивает итальянская газета Corriere della Sera.

Европейские и американские политики приветствовали заявление Трампа о готовности Ватикана стать посредником между Россией и Украиной, рассказала Мелони. Итальянский премьер подчеркнула готовность Рима «внести свой вклад в содействие контактам и работу во имя мира».

Вместе с тем после двух телефонных разговоров с Трампом Зеленский призвал Вашингтон «не дистанцироваться от переговоров и достижения мира». Что касается фон дер Ляйен, то она поблагодарила президента США за его «неустанные усилия по достижению прекращения огня» и подчеркнула важную роль Вашингтона в процессе мирного урегулирования конфликта.