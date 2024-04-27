Немецкая газета Welt обнародовала, как она утверждает, проект Стамбульских соглашений, по которым Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022-го. «Я не вижу, как можно ежа и трепетную лань в одну упряжку поставить», — так ранее глава МИД России Сергей Лавров оценил перспективы конференции по Украине, которая пройдет 15—16 июня в Швейцарии. По словам Лаврова, «швейцарская формула» несовместима с еще одним мирным планом — китайским, поэтому российская делегация не примет участие в конференции, даже если получит официальное приглашение. Какие инициативы по урегулированию выдвигались за эти два года — разбирался RTVI.

Стамбульские соглашения: «рука Джонсона»

Первая попытка мирно урегулировать военный конфликт была предпринята спустя всего несколько недель после начала вооруженного противостояния. Проект документа от 15 апреля 2022 года, о котором в Стамбуле пытались договориться Москва и Киев, до сих пор нигде не был официально опубликован. В марте 2024-го газета The Wall Street Journal впервые раскрыла подробности 17-страничного соглашения, который стороны так и не подписали.

«Стамбульские соглашения», по данным WSJ, включали следующие пункты: Россия в целом не выступает против того, чтобы Украина добивалась членства в ЕС, однако ей запрещается присоединяться к военным альянсам, включая НАТО.

Под запретом — поставки иностранного оружия Киеву или его приобретение украинскими властями;

Сокращение украинской армии до определенного размера;

Крым остается под контролем России;

Русский язык должен использоваться наравне с украинским в правительстве и судебных инстанциях;

Прекращается действие международных договоров и соглашений, несовместимых с «постоянным нейтралитетом Украины», в том числе двусторонние договоренности о военной помощи;

В качестве гарантов соглашения должны выступить несколько государств — США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. На эти страны возлагается ответственность за защиту нейтралитета Украины.

В итоге по некоторым пунктам Москва и Киев так и не смогли прийти к согласию. В частности — в том, что касалось сокращения украинской армии. Так, Россия хотела, чтобы вооруженные силы Украины были ограничены 85 тыс. военнослужащих, 342 танками и 519 артиллерийскими орудиями. Киев же настаивал на 250 тыс. военнослужащих, 800 танках и 1,9 тыс. единиц артиллерии. Корме того, Москва хотела ограничить дальность украинских ракет 40 км. Также WSJ сообщала, что Киев не согласился на пункт о русском языке.

При этом в проекте договора ничего не было сказано о статусе территорий Донбасса (тогда референдумы там еще не прошли). В издании объяснили, что этот вопрос оставили на усмотрение президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, чтобы они решили его в рамках переговоров.

Теперь содержание того же предполагаемого документа раскрыла немецкая консервативная газета Welt под рубрикой «перманентный нейтралитет» (полный текст будет доступен в воскресном издании WELT AM SONNTAG). В Москве на момент выхода этой статьи пока не было официальной реакции на германскую публикацию. В целом положения повторяют суть опубликованного ранее.

Вот что сообщает Die Welt: Украина обязалась придерживаться «трех неядерных принципов»: не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие.

Украинская сторона обязывается соблюдать «постоянный нейтралитет» и закрепить его в конституции страны. Это означает отказ от членства в каком-либо военном союзе, включая НАТО.

Украина обязывается не разрешать иностранным войскам использовать свою военную инфраструктуру и не проводить у себя международные военные учения.

Части Донецкой и Луганской областей (по состоянию на апрель 2022-го) частично остаются за Россией. Крым и Севастополь исключаются из-под действия гарантий безопасности международных гарантов. Требование Киева уточнить статус полуострова в течение 10-15 лет не вошло в проект соглашения.

Как утверждает издание, после встречи в Стамбуле, которая выглядела «многообещающе», Москва выдвинула дополнительные требования, на которые Киев не согласился. В том числе — сделать русский язык вторым официальным и отозвать иски в международных судах. Источники Welt в переговорной делегации со стороны Украины говорят, что даже спустя более двух лет та сделка по-прежнему кажется им «выгодной». «Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить», — заявил газете один из участников. «Оглядываясь назад, можно сказать, что тогда Украина занимала более сильную позицию на переговорах, чем сейчас», — утверждает собеседник издания.

В ноябре 2023 года глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Украины Давид Арахамия сделал сенсационное признание. По его словам, стороны были близки к мирному урегулированию, однако в процесс вмешался Борис Джонсон, который тогда был премьером Великобритании. Утверждалось, что именно он отговорил Киев от подписания Стамбульских соглашений. Впрочем, сам экс-глава британского правительства в январе 2024-го в интервью The Times опроверг эти обвинения. Тем не менее, Россия также заявляет, что к срыву мирного договора причастен Джонсон.

Хотя с тех пор прошло два года, о Стамбульских соглашениях вспоминают до сих пор. Так, в апреле президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров с Владимиром Путиным предложил «достать тот документ, положить на стол и двигаться по нему». Российский лидер согласился со своим коллегой, но пока продолжения это не имело.

«Формула мира» Зеленского: Запад — за, Москва — против

Впервые о своем видении того, как должен разрешиться военный конфликт, президент Украины Владимир Зеленский рассказал на Генассамблее ООН. Он предварительно записал видео, в котором 21 сентября 2022-го обратился к мировому сообществу и озвучил пять условий из «формулы мира». Спустя пару месяцев, 15 ноября на саммите «Большой двадцатки» (G20) на индонезийском острове Бали, Зеленский раскрыл подробное содержание своего плана по мирному урегулированию.

В «формулу мира» президента Украины вошли 10 пунктов: Радиационная и ядерная безопасность;

Продовольственная безопасность;

Энергетическая безопасность;

Освобождение всех пленных и депортированных;

Выполнение Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка;

Вывод российских войск и прекращение боевых действий;

Возвращение справедливости;

Противодействие экоциду (уничтожению флоры и фауны);

Недопущения эскалации;

Фиксация окончания ***** [военного конфликта].

Кто поддержал

План украинского лидера нашел отклик в большинстве стран, которые Москва называет «коллективным Западом», а также среди их союзников в других регионах. В частности, «формулу мира» поддерживают в США, Великобритании, Германии, Франции, Канаде, Японии, Южной Корее (об этом сообщало южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента республики) . Поддержку ей выказывали на саммитах ЕС, НАТО и G7.

На саммите в Давосе 15—19 января 2024 года замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий утверждал, что к «формуле мира» присоединились 82 государства. Это примерно 42,5% мирового сообщества (193 стран-членов ООН).

В январе 2023-го Турция, которая традиционно находится в хороших отношениях с Россией, выразила явную поддержку «формуле мира» Владимира Зеленского. «Зеленский предложил мирный план из десяти пунктов. Мы, как Турция, поддерживаем этот план и продолжаем нашу работу», — заявил тогда глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Позже его преемнику на посту Хакану Фидану Сергей Лавров пытался «разъяснить бесперспективность» украинской «формулы».

В августе 2023 года десять балканских стран подписали декларацию о поддержке Украины, которая включала и поддержку предложенной Зеленским «формулы мира». Среди них были не только страны ЕС (Хорватия, Болгария, Греция), но и Сербия.

Индия — союзник России по БРИКС — дипломатично давала понять, что в принципе нейтрально относится к «формуле Зеленского». «Мы продолжаем поощрять мирное разрешение конфликта посредством диалога и дипломатии, и мы остаемся открытыми для использования всех способов и средств, которые помогут достичь этой цели», — заявил в марте 2024 года официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

В Москве план Киева категорически отвергают. Президент России Владимир Путин уверен, что Украина выдвинула «запретительные требования для переговорного процесса», а министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что «формула мира» Зеленского «нереализуема». По словам Лаврова, западные политики пытаются «охмурить» представителей глобального Юга и Востока и «затащить их в так называемую «формулу мира»».

Ее обсуждение в 2023 году проходило на разных площадках — в Копенгагене, Джидде, на Мальте. Всякий раз — без участия России. Следующая конференция по Украине пройдет 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис признавал, что «формулу мира» Владимира Зеленского предстоит «скорректировать, чтобы она стала более рабочим вариантом для России». Он также давал понять, что рассчитывает на участие в конференции Москвы, поскольку «мира не будет без слова России». Однако отменять мероприятие Берн в любом случае не будет.

Стамбул 2.0: «план Эрдогана»?

В марте 2024 года в Telegram-канале «Легитимный» с миллионом с лишним подписчиков («инсайды, слухи, аналитика») появилась «утечка» о новом проекте мирного урегулирования, который будто бы продвигается при посредничестве турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана еще с конца прошлого года. Во многом они напоминают Стамбульские соглашения, но с «новациями».

Гипотетический проект «Стамбул-2» предполагает: Незамедлительное прекращение боевых действий;

Получение Украиной от США и России солидарных гарантий безопасности и территориальной целостности в фактических границах на момент прекращения огня;

Обязательство Украины до 2040 года оставаться внеблоковым, нейтральным, демилитаризованным и неприсоединившимся государством;

Обязательство России в 2040 году провести новые референдумы о «территориальной принадлежности» на «новых территориях», которые были включены в ее состав после референдумов 2023-го;

Обмен пленных, других удерживаемых лиц и тел погибших по формуле «всех на всех»;

Поддержка стремления Украины вступить в ЕС со стороны США, России и Турции.

«По информации источника, предложение Стамбула-2 было отвергнуто украинской стороной», — утверждал Telegram-канал. Что такой план вообще существовал, никогда не подтверждали ни в Анкаре, ни в Москве, ни в Киеве.

Впоследствии советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная назвала публикации на эту тему «российской дезинформацией» и «фейками».

«Китайский план»: не последнее посредничество

Одной из главных альтернатив «формуле мира» Зеленского называют мирные предложения Китая — главного партнера России. Поначалу Пекин, имеющий одновременно доверительные отношения с Москвой и тесные экономические связи с западными странами, занял выжидательную позицию. Но позже политика сменилась: Чжуннаньхай (резиденция китайского правительства) решил перейти к активной дипломатии.

Еще в 2022 году председатель КНР Си Цзиньпин во время разных встреч и официальных выступлений сформулировал комплекс принципов для разрешения конфликта.

«Четыре необходимости»: уважение суверенитета и территориальной целостности, соблюдение целей и принципов Устава ООН, уважение соображений безопасности всех сторон, направление всех усилий на мирное разрешение конфликта.

«Четыре единства» (конкретные действия, которые должны предпринимать все стороны): совместно поддерживать усилия по урегулированию, противостоять применению ядерного оружия, обеспечить стабильность глобальных экономических цепочек и помогать гражданскому населению.

«Три темы для размышления», которые предложил Пекин, следуя конфуцианскому духу: в войнах нет победителей, сложные проблемы невозможно решить простым способом, конфронтации между крупными державами допускать нельзя.

К первой годовщине конфликта, 24 февраля 2023 года, Китай представил свой задокументированный план. Во многом он повторил ранее озвученные Си предложения и подразумевает немедленное прекращение боевых действий и возобновление мирных переговоров.

Мирный план КНР состоит из 12 пунктов: Уважение суверенитета других государств. «Суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть эффективно защищены. Все страны, большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные, являются равноправными членами международного сообщества».

Отказ от мышления холодной войны. «Безопасность страны не должна обеспечиваться за счет других. Безопасность региона не должна обеспечиваться усилением или расширением военных блоков. К законным интересам безопасности и заботам всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их».

Прекращение боевых действий. «Все стороны должны поддержать Россию и Украину в работе в одном направлении и скорейшем возобновлении прямого диалога, чтобы постепенно деэскалировать ситуацию и в конечном итоге достичь всеобъемлющего прекращения огня».

Возобновление мирных переговоров. «Диалог и переговоры — единственное жизнеспособное решение украинского кризиса».

Разрешение гуманитарного кризиса. «Безопасность гражданских лиц должна быть эффективно защищена, и должны быть созданы гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских лиц из зон конфликтов. Необходимы усилия по увеличению гуманитарной помощи в соответствующих районах».

Защита гражданских лиц и военнопленных. «Стороны в конфликте должны строго соблюдать международное гуманитарное право, избегать нападения на гражданских лиц или гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта и уважать основные права военнопленных».

Обеспечение безопасности атомных электростанций. «Китай выступает против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты и призывает все стороны соблюдать международное право, включая Конвенцию о ядерной безопасности, и решительно избегать техногенных ядерных аварий».

Снижение стратегических рисков. «Нельзя применять ядерное оружие и нельзя вести ядерные войны. Следует противостоять угрозе или применению ядерного оружия».

Содействие экспорту зерна. «Всем сторонам необходимо полностью и эффективно и сбалансированно реализовать Черноморскую зерновую инициативу, подписанную Россией, Турцией, Украиной и ООН («зерновая сделка» прекратила действие 17 июля 2023 года. — Прим.RTVI)».

Прекращение односторонних санкций. «Односторонние санкции и максимальное давление не могут решить проблему; они только создают новые проблемы».

Поддержание стабильности цепочек производства. «Необходимы совместные усилия, чтобы смягчить последствия кризиса и не допустить, чтобы он нарушил международное сотрудничество в области энергетики, финансов, торговли продовольствием и транспортом и подорвал восстановление мировой экономики».

Содействие восстановлению после конфликта. «Международному сообществу необходимо принять меры для поддержки постконфликтного восстановления в зонах конфликтов».

Китайский мирный план, который выглядит нейтральным, вызывал неоднозначную реакцию. В нем отсутствовали конкретные предложения, вместо них Китай решил ограничиться заявлениями в духе «за все хорошее». На Украине план китайцев назвали «высказыванием мыслей». Об этом заявил Владимир Зеленский. По его словам, Киев будет считать план нереализуемым, если в нем не будет пункта о «выводе российских войск к границам 1991 года». Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что к Китаю «нет большого доверия», а президент США Джо Байден посчитал, что такой план выгоден только России.

Кто поддержал

Москва на план китайцев отреагировала в целом позитивно — но сдержанно. Президент России Владимир Путин говорил, что многие пункты китайского мирного плана «созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве».

МИД Ирана выпустил заявление, в котором поддержал китайскую инициативу. «Настало время активизировать настоящую дипломатию, чтобы положить конец конфликту и разжигающим действиям, в том числе безосновательным обвинениям в адрес других стран и односторонним санкциям», — говорится в иранском дипведомстве.

Также план приветствовали в Казахстане. МИД республики отметил, что план нужно поддержать, так как он разработан в соответствии с уставом ООН.

На постсоветском пространстве китайская мирная инициатива нашла поддержку в Беларуси. «Белорусская сторона поддерживает предложенные Китаем всему человечеству общие ценности мира, развития, равноправия, справедливости, демократии и свободы», — говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с Си Цзиньпином в Пекине в марте 2023 года.

Примечательно, что среди стран ЕС, который продвигает «формулу Зеленского», китайский подход поддержала Венгрия. Премьер страны Виктор Орбан заявил, что «венгерское правительство с серьезной обеспокоенностью наблюдает, как Европа скатывается к войне», и придерживается нейтралитета.

Свой план Пекин решил применить на практике, приступив к «челночной дипломатии». В КНР сформировали специальную делегацию по урегулированию украинского конфликта, ее главой назначили спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя — опытного дипломата, почти всю свою карьеру отработавшего на российском направлении (в том числе 10 лет был послом в Москве).

В мае 2023 года Ли Хуэй отправился в турне, посетив Россию, Украину, Германию, Польшу и Францию. В марте 2024 года он повторил поездку, прощупывая почву для урегулирования. Но усадить стороны за стол переговоров Китаю пока не удалось.

На недавней встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Си Цзиньпин заново обозначил китайский подход из четырех принципов: не преследовать корыстные интересы, остудить ситуацию, не нагнетать конфликт и уменьшить его влияние на мировую экономику.

Китай также предложил провести мирную конференцию, в которой бы согласились принять участие и Россия, и Украина. Будет ли участвовать Пекин в предстоящей конференции в Швейцарии, пока неясно. Этого власти КНР не исключают, но ранее Ли Хуэй заявил, что такие мероприятия невозможны без равного участия обеих сторон конфликта.

Комментирует спецкор RTVI, китаист Андрей Федотов:

— Предложенный Китаем мирный план можно рассматривать без привязки к конфликту на Украине, а в контексте более волнующих КНР тем. Например, повторение тезиса об уважении территориальной целостности стран важен Китаю из-за Тайваня, который Пекин считает своей провинцией.

Пункт про осуждение односторонних санкций — это в том числе отсылка к самому Китаю, который стал целью санкций США из-за технологического соперничества двух стран. Это также тесно связано с пунктом о необходимости поддержания цепочек промышленных производств, в которых Китай занимает важное положение.

Помимо прочего, Китай яро осуждает поставки вооружений Украине, так как это тоже соотносится с тайваньской проблемой. Тайбэй активно закупает оружие у Вашингтона, что сильно раздражает власти в Пекине.

Другая причина публикации плана — «охота» за дипломатическими очками. Предложив свой мирный план, Китай официально показал, что он прикладывает хоть какие-то усилия для разрешения конфликта.

Другой бонус — рост авторитета Китая в глазах стран «глобального Юга». Объясним на абстрактном примере: допустим, небольшая страна не хочет ухудшать отношения ни с Россией, ни с Западом. Но ей не хватает дипломатического авторитета, чтобы заявить о нейтральном статусе в одиночку, так как они могут столкнуться с давлением. А Китай предлагает им свой, третий вариант, который они могут поддержать, сохранив нейтралитет и «прикрывшись» авторитетом Пекина.

План Рамасфосы: Африка подключается

16 июня 2023 года Киев посетила африканская делегация по урегулированию украинского кризиса во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. В нее также вошли высокопоставленные представители Союза Коморских Островов, Замбии, Сенегала, Египта, Уганды и Конго. Они провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а на следующий день, 17 июня, приехали в Санкт-Петербург, где встретилась с Владимиром Путиным.

Миссия Рамафосы предложила свой мирный план из 10 пунктов: Конфликт нужно урегулировать мирным путем, через переговоры;

Переговоры о мире следует запустить как можно скорее;

Деэскалация необходима с обеих сторон;

Необходимо обеспечить суверенность государств и народов, как того требует Устав ООН;

Всем странам нужно предоставить гарантии безопасности;

Необходимо наладить движение зерна и удобрений как из России, так и из Украины;

Пострадавшие от военных действий должны получить гуманитарную поддержку;

Требуется урегулировать вопрос обмена пленными и возвращения детей;

Нужно восстановить пострадавшие территории;

Нужно более тесно взаимодействовать со странами Африки.

Кто поддержал

В Москве к плану в целом отнеслись положительно. Так, Владимир Путин заявил, что Россия готова к конструктивному диалогу со всеми, но «на принципах справедливости и учета законных интересов сторон». По словам президента, в Москве ценят стремление стран урегулировать конфликт. Позже Путин уточнил, что мирный план Африки не связан с зерновой сделкой.

Мирную инициативу Африки поддержали страны БРИКС — об этом говорится в итоговой декларации, принятой на саммите в Йоханнесбурге.

В Киеве к миссии Рамафосы отнеслись скептически. Как сказал Зеленский после встречи с африканскими коллегами, никакой мирный план невозможен, пока Россия не отведет войска. «Украине и миру не нужны ни замороженные конфликты, ни тлеющие войны», — написал он в соцсетях.

Бразильский план: Лула делает предложение

Еще одним игроком на мировой арене, который захотела поучаствовать в мирном урегулировании, стала Бразилия. В 2023-м президент страны Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что необходимо создать «клуб», похожий на формат «большой двадцатки», чтобы остановить боевые действия.

«Когда случился экономический кризис 2008 года, мы быстро создали G20, чтобы попытаться спасти экономику. Теперь важно создать еще одну «двадцатку», чтобы положить конец [военному конфликту] и установить мир», — заявил Лула да Силва в апреле 2023-го после визита в Объединенные Арабские Эмираты.

Как писала испанская газета El País, бразильский лидер во время визита в Пекин провел параллели между своим и китайским мирными планами. При этом он сокрушался, что ни в Москве, ни в Киеве на его инициативу не обратили должное внимание. В самой Латинской Америке ее тоже не слишком активно обсуждали.

Предложение Лулы да Силвы — это не детальный план, а, скорее, набор пожеланий, пишет El País. Идея президента Бразилии состоит в том, что коллективные усилия «группы миролюбивых стран», в конце концов, поспособствуют окончанию военных действий. Он выступает за немедленное прекращение огня, а также продвигает обязательство всех вовлеченных сторон работать над «справедливым и прочным мирным планом». Тогда же, в начале апреля 2023-го, Лула да Силва заявил, что Украина должна «уступить Крымский полуостров России», чтобы достичь мира.

План Индонезии: демилитаризованная зона «по-корейски»

В июне 2023 года поступил мирный план и от Индонезии. Его озвучил министр обороны страны Прабово Субианто на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» — ее еще называют «азиатской Мюнхенской конференцией», куда приезжают руководители оборонных ведомств и разведслужб полусотни стран, включая США, Китай и ЕС. Последние два года Россия пропускает мероприятия.

План Индонезии подразумевает: Прекращение огня «на нынешних позициях»;

Создание демилитаризованной зоны путем отвода сил России и Украины на 15 км от передовых позиций;

Переход демилитаризованной зоны под наблюдение миротворцев ООН;

Проведение референдума под эгидой ООН, который позволит «объективно выяснить волю большинства жителей различных спорных территорий» (каких именно — не уточняется).

Сам Субианто дал понять, что предлагает урегулировать конфликт во многом по корейскому сценарию. По его словам, такие идеи «продемонстрировали свою эффективность в ходе истории» — прежде всего, на Корейском полуострове. «Да, конфликт в Корее все еще нуждается в постоянном решении. Однако на протяжении 50 лет мы имеем там хотя бы какой-то мир, что намного лучше, чем массовые разрушения и убийства невинных людей»,— говорил военный.

Кто поддержал

На Смоленской площади сравнили мирные инициативы по Украине, предложенные Индонезией, с Минскими соглашениями.

«Мы обратили внимание на недавние инициативы министра обороны Индонезии. Предложенные им шаги перекликаются с Минскими соглашениями, которые, как известно, Киев при поддержке Запада саботировал на протяжении восьми лет. Речь идет о прекращении огня, отведении сил и средств от линии соприкосновения», — прокомментировала его официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель МИД Украины Олег Николенко, свою очередь, заявил, что между Украиной и Россией нет никаких «спорных территорий», где нужно было бы проводить референдумы. А украинский министр обороны Алексей Резников назвал план «странным», который «звучит как российский, а не индонезийский».

План Трампа: «покончить с ***** за 24 часа»

45-й президент США и снова очевидный кандидат на выборах от республиканцев Дональд Трамп уверял, что ему хватило бы суток, чтобы покончить с военным конфликтом.

«Мы должны покончить с этой *****, и мы с ней покончим», — заверил Трамп избирателей на февральском предвыборном митинге в Южной Каролине. Годом ранее, в январе 2023-го, он написал в собственной соцсети Trump Social, что «смог бы договориться о прекращении этой ужасной *****» в течение 24 часов — да и вообще не допустил бы ее.

Подробнее всего Трамп высказался об этом 16 июля в интервью Fox News.

«Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина, даже лучше. У меня были хорошие, очень хорошие отношения с ними обоими», — заявил политик. И пообещал усадить двух лидеров за стол переговоров.

Это был, пожалуй, единственный раз, когда Дональд Трамп раскрыл хотя бы некоторые подробности своей «формулы мира». По сути республиканец пообещал задействовать методы «челночной дипломатии».

«Я скажу мистеру Зеленскому: «Хватит, вы должны заключить сделку», а мистеру Путину: «Если вы не заключите сделку, мы дадим им [украинцам] многое. Мы собираемся дать им больше, чем они когда-либо получали». И всё, ***** закончится», — раскрыл Трамп свой план.

О том, что у Трампа есть свой план, говорил венгерский премьер Виктор Орбан. Как ранее предполагали эксперты RTVI, Трамп подразумевал под ним не что иное, как прекращение помощи Украине и склонение Киева к переговорам на тех условиях, которые украинские власти до сих пор считали неприемлемыми.

«Трамп мог бы легко лишить Украину возможности продолжать военные действия, отрезав все деньги и оружие и приказав государствам ЕС сделать то же самое. ***** бы закончилась просто потому, что у Украины не было бы денег и оружия, с помощью которых можно было бы ее продолжать», — заявил RTVI бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Впрочем, после того как республиканцы в палате представителей все же разблокировали выделение помощи Украине, вовсе не очевидно, что Трамп в случае победы непременно перестанет помогать Киеву.

Тем временем в Кремле подтвердили, что слышали разговоры про планы Трампа, но не представляют, в чем они заключаются.

«Да, мы видели, но нам нечего сказать, потому что там никаких деталей не приводится. Непонятно, что это может быть за план, поэтому чего-то конкретного здесь сказать не представляется возможным», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте 2024-го.

План Маска: как вам такое?

В октябре 2022 года неожиданно высказался Илон Маск — и тут же вступил в пикировку с Владимиром Зеленским на просторах своей соцсети Twitter (теперь X). Вот что написал Маск.

Украино-российский мир (из твита Маска): Провести повторные выборы в [отошедших к России] регионах под наблюдением ООН. Россия уйдет, если на то будет воля народа.

Крым формально является частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева).

Водоснабжение Крыма гарантировано.

Украина сохраняет нейтралитет.

Под этим постом Маск вывесил «голосовалку». В ней поучаствовали 2 748 378 подписчиков американского миллиардера. За — 40,9%, против — 59,1%.

В ответ Зеленский запустил свой саркастический опрос: «Какой Илон Маск вам нравится больше — который поддерживает Украину или который поддерживает Россию?»

А вот в Кремле Маска похвалили — но сказали, что никаких новых референдумов быть не может.

«На самом деле это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации. Там многие идеи заслуживают внимания. Что касается проведения референдумов: жители уже высказали свое мнение. И здесь ничего другого быть не может», — заключил Дмитрий Песков.

План Папы Римского: молиться за всех

В мае 2023 года Папа Римский Франциск поручил председателю католической конференции епископов Италии, архиепископу Болоньи Маттео Дзуппи исполнить миссию, которая поспособствует ослаблению напряженности в военном конфликте на Украине.

5—6 июня кардинал Дзуппи посетил Киев, где пообщался с Владимиром Зеленским, а 28-29 июня побывал в Москве. В Даниловом монастыре он встретился с главой РПЦ патриархом Кириллом. В московском кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии папский посланник совершил мессу, а еще помолился перед Владимирской иконой Божией Матери в храме Третьяковской галереи.

При этом в Ватикане не говорили, что у Святого Престола есть конкретный мирный план. Официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила, что Россия не получала от Ватикана конкретных предложений о мирном урегулировании на Украине. А Владимир Зеленский еще во время визита в Рим 13 мая сообщил, что Киев не нуждается в посредниках при переговорах с Москвой, и единственной основой диалога должна стать «формула мира».

Сам же Папа Франциск еще 26 января 2022 года, когда ситуация вокруг Украины сгущалась, объявил День молитвы за мир. «Все усилия во имя мира я вверяю заступничеству Девы Марии и совести политических лидеров. Помолимся в тишине», — призвал Франциск.

25 марта, спустя месяц после начала полномасштабных боевых действий, понтифик совершил особый обряд — посвятил Россию и Украину Непорочному Сердцу Девы Марии во время богослужения в базилике Святого Петра. В своей молитве он просил Божию Матерь указать путь к примирению и сохранить мир от ядерной войны.