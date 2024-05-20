20 мая подтвердилась гибель президента Ирана Эбрахима Раиси. Его вертолет потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан, недалеко от ирано-азербайджанской границы, где Раиси встречался с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. RTVI обсудил с экспертами, что может последовать за гибелью президента Исламской республики, как это скажется на внутренней и внешней политике Тегерана и на российско-иранских отношениях.

Временно исполняющим обязанности президента Ирана стал Мохаммад Мохбер, ранее занимавший пост первого вице-президента Ирана с 8 августа 2021 года. В иранском кабинете первый вице-президент возглавляет совет министров и курирует работу других вице-президентов по поручению президента.

Согласно Конституции страны, именно первый вице-президент берет на себя исполнение обязанностей президента в случае гибели или его недееспособности. Но с одобрения верховного лидера Ирана. И именно первый вице-президент отвечает в том числе за проведение новых выборов президента.

Подробнее о крушении и поисковой операции читайте в материале RTVI.

В течение 50 дней в Иране пройдут внеочередные — четырнадцатые — президентские выборы. По словам председателя комиссии по внутренним делам иранского меджлиса (однопартийного парламента) Мохаммада Салеха Дожкара, новый президент представит парламенту новый кабинет министров. Судя по всему, его состав обновится.

«Максимально гладкий переход»: что будет внутри Ирана

Как отмечает издание Politico, в последние годы появились спекуляции о том, что Эбрахим Раиси мог бы стать преемником Али Хаменеи на посту руководителя и верховного лидера (рахбара) Ирана. Новым преемником может стать Моджтаба Хаменеи, сын нынешнего аятоллы, утверждает Politico.

Должность президента в Иране по сути равнозначна должности премьер-министра, только с расширенными полномочиями, пояснила в беседе с RTVI востоковед Каринэ Геворгян.

«Глава государства (а Иран — это теократия) аятолла Али Хаменеи страну не покидает», — отметила Каринэ Геворгян.

При этом, по ее словам, президент в Иране «обладает большей мобильностью, именно он отвечает за практическое проведение политики по внешнему и внутреннему контурам».

По мнению эксперта, предстоящая предвыборная борьба повторит предвыборную гонку 2021 года, на которых выиграл представитель консервативного лагеря Раиси. Но пока об исходе голосования и фаворитах говорить рано, отметила Геворгян. Какой-то дестабилизации в стране не будет, но стоит ожидать активизацию других угроз. «Террористическая активность внутри страны и по ее границам усилится, это я предвижу со всей очевидностью в существующих условиях», — сказала Геворгян.

Самый громкий теракт за последнее время произошел в январе 2024 года в городе Керман. Жертвами стали более 100 человек — они собрались на местном кладбище в годовщину убийства генерала Сулеймани. Ответственность за взрывы взяло на себя группировка ИГ-Хорасан* — афганское отделение «Исламского государства»*. После этого Иран нанес удары по базам боевиков, которые находились на территориях Ирака, Сирии и Пакистана.

По словам сотрудника Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Евдокии Добревой, после крушения вертолета было сделано заявление о том, что дальнейшая работа правительства до проведения выборов будет бесперебойной. Исходя из этого, скорее всего, иранские власти постараются провести максимально гладкий переход, чтобы никаких изменений политического курса Тегерана не было.

Среди возможных участников грядущей избирательной гонки эксперт называет нынешнего спикера меджлис Мохаммада Багера Галибафа.

«Он уже трижды участвовал в президентских выборах — в 2005-м, 2013-м и 2015 годах. В целом он относится к течению консерваторов, как и Раиси», — отмечает Евдокия Добрева.

Если Галибаф станет президентом, то каких-то кардинальных поворотов в отношениях с Западом или с Россией не произойдет, считает востоковед.

Другим возможным претендентом Евдокия Добрева называет Мохсена Резайи. Он был руководителем Корпуса стражей исламской революции (КСИР) во время ирано-иракской войны (1980—1988 годы) и обладает «мощным политическим бэкграундом». Так, он участвовал в президентских выборах в 2021 году, заняв второе место после Раиси, напоминает эксперт.

«В целом же политическая жизнь Ирана — это система сдержек и противовесов. В руках власти есть все инструменты, чтобы не допустить не желаемых кандидатов еще на этапе утверждения кандидатур — для этого существует такой орган, как совет стражей Конституции», — объясняет Добрева.

«Подписание соглашение Москвы и Тегерана отложат»: изменился ли внешнеполитический курс

В долгосрочном плане внешняя политика Ирана на российском направлении вряд ли претерпит изменения, считает Каринэ Геворгян. «Линия на взаимодействие с Россией вряд ли будет отменена. Это часть международной политики Ирана с опорой на дружественные страны: Россию, Китай, Индию, Венесуэлу и другие», — объяснила эксперт.

Но на оперативном уровне возможны небольшие корректировки. По словам собеседницы RTVI, на днях должно было состояться подписание всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Россией и Ираном. Теперь, скорее всего, подписание этого документа будет отложено.

«Насколько надолго? Предположить сложно. Но на месяц точно откладывается. Все зависит от того, как скоро пройдут выборы, когда объявят их результаты. Потому что такое соглашение, по идее, должны подписывать президенты обеих стран», — заключила Геворгян.

Сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Евдокия Добрева тоже считает, что значительных изменений во внешнеполитическом курсе Тегерана не произойдёт.

«После того, как [бывший президент США Дональд] Трамп вышел из соглашения по иранской ядерной программе в 2019 году, когда Вашингтон в одностороннем порядке отказался от своих обязательств и начал максимальное давление на Тегеран, отношения Ирана с Западом резко ухудшились», — напоминает Добрева.

По ее словам, именно тогда Иран окончательно потерял какое-либо доверие к Западу, после чего последовало дальнейшее углубление связей с Россией. При этом отношения с Россией завязаны не только на президентской власти и на кабинете премьеров. Как отмечает Добрева, помимо президента в Иране есть и другой независимый игрок, сильно заинтересованный в продолжении стратегического курса по развитию отношений с Россией, — КСИР. Там масштабных перестановок пока не предвидится.

*»Исламское государство», «ИГ-Хорасан» — запрещенные в России террористические организации