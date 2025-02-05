СК завел уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия в связи с избиением командиром военнослужащего по имени Николай (настоящие имя и фамилия известны RTVI). Инцидент произошел 23 декабря в в/ч 3419, расположенной в подмосковной Балашихе. Мать пострадавшего рассказала RTVI, что ее сыну в результате удалили селезенку. В части, в свою очередь, утверждают, что солдата никто не бил, а травму он получил в увольнении.

Днем 24 декабря у жительницы Томска Любови Вейбер зазвонил телефон. Звонок касался ее сына, 22-летнего Николая, который служит в войсковой части в Балашихе. На том конце провода был один из командиров сына. От него Любовь узнала, что 23 декабря Николая якобы не было на службе и что он «где-то поскользнулся и упал», после чего был отправлен в госпиталь. Об этом женщина рассказала в разговоре с корреспондентом RTVI.

Сразу после раздался второй звонок — уже от отца военнослужащего. «Он позвонил и говорит: „Люба, Колю прооперировали. Он мне сказал, что его Кесарь ***** [сильно ударил]“», — рассказала Любовь Вейбер. Кесарь, утверждает женщина, — позывной командира разведывательной роты в которой служит сын (его имя и фамилия известны RTVI). [«Кесарями» называли древнеримских и византийских императоров — прим.ред RTV].

Версия пострадавшего Николая

События, произошедшие 23 декабря, сам Николай подробно описывает следователю по Балашихинскому гарнизону (копия его показаний есть в распоряжении RTVI). По словам Николая, в тот день он присутствовал на построении личного состава части. В строю военнослужащий разговаривал с сослуживцем, за что получил замечание от «Кесаря». Чуть за полдень военнослужащие вернулись в казармы: молодой человек отправил своей матери фотографию в бронежилете, а потом пошел на обед (фрагмент личной переписки есть в распоряжении RTVI).

Дойти до столовой Николаю не удалось. По пути он встретил «Кесаря» — тот в грубой форме отчитал его за нарушение дисциплины, а затем нанес не менее пяти ударов руками на глазах у нескольких человек, говорится в материалах дела. После этого Николай несколько часов испытывал резкую боль в левой части живота и его отправили в медцентр за пределами части. Там ему сделали УЗИ, которое показало внутрибрюшное кровотечение. Вечером того же дня военнослужащего прооперировали в военном госпитале — ему удалили селезенку, кроме того, согласно медицинскому заключению (есть в распоряжении RTVI), он потерял почти 2,5 литра крови.

«Мне хирург так и сказал, что сын попал к ним на последних минутах. Операция была серьезная, длилась несколько часов. Он мне сказал, давайте так: кровопотеря была большая и он не поскользнулся и упал», — вспоминает Любовь Вейбер разговор с хирургом, который проводил операцию.

В материалах дела также утверждается, со слов пострадавшего, что «Кесарь» якобы «пытался договориться» и просил «не афишировать его действия», пообещав компенсировать моральный вред. Причем в госпитале Николай сказал, что травму получил действительно из-за того, что упал. В материалах дела он объясняет это тем, что побоялся говорить, что его избили, чтобы насилие не повторилось вновь.

«Колян, ты говори, что упал. Это мой приказ. А исполнишь приказ — я тебе денег дам, не обижу. Сын ответил, что не надо ему никаких денег. Но приказ исполнил. Об этой ситуации он мне сам рассказал. <…> Он [Кесарь] Коле скинул деньги, пять тысяч рублей, и подписал: „на лекарства и нужды“. Сын перевел их ему обратно», — добавила Любовь в разговоре с RTVI.

Версия Кесаря

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился RTVI, «Кесарь» утверждал, что 23 декабря военнослужащий Николай «упал с высоты собственного роста», получив травму живота. Причем все это произошло за пределами части, так как у военнослужащего был выходной. По словам Любови Вейбер, 24 декабря Кесарь звонил ей и говорил, что в части «будут разбираться, где упал ее сын».

«Звонит неизвестный номер. Спрашивает, я ли мать Коли. Говорю, что да. Я спрашиваю, кто его ударил? С кем я разговариваю? А это мне звонил Кесарь. Говорит, “у сына вашего все хорошо. Будем разбираться, где он поскользнулся и упал. Его вчера на службе не было”», — добавила она.

RTVI обратился в Министерство обороны России за разъяснением ситуации, но на момент публикации ответа не получил.

СК изучил показания пострадавшего военнослужащего. На их основании, а также на основании обращения матери Николая, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) в отношении «неустановленных лиц». Также дело было возбуждено по ч.3 ст. 86 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия) в отношении Кесаря (номера уголовных дел известны RTVI).

«Табуретом по голове»

На службу к «Кесарю» Николай попал не сразу. В декабре 2021 года он поступил на срочку в балашихинскую Отдельную дивизию оперативного назначения (ОДОН) и выполнял обязанности под командованием другого командира. Но в июле 2022 года военнослужащий решил подписать контракт с Министерством обороны. После этого он и был переведен в разведывательную роту войсковой части расположенной в Балашихе.

До событий 23 декабря матери о службе Николай рассказывал мало — посылал фотографии и лишь иногда коротко говорил, что «командир кошмарит». «Два года от сына это слышала. Мы переспрашивали с мужем: в смысле, “кошмарит”? А он нам: “ну жесткий командир, жесткий”. Я ему тогда сказала, что их поколению такие и нужны. Но я-то не это имела в виду», — рассказала мать военнослужащего в разговоре с RTVI. Куда больше подробностей из армейской жизни сына знал его отец.

По словам Любови, сын на протяжении двух лет присылал ему фотографии с побоями — свои и сослуживцев — и рассказывал, что их «****** [бьют] как сук». «Вот, пап, посмотри, как нас ******», — писал военнослужащий под фотографиями с гематомами (фото и копия переписки есть в распоряжении RTVI).

Сам отец Николая отказался давать комментарии RTVI, ответив, что «сейчас не может говорить». «Я только в прокуратуре Томска узнала, что у его отца, оказывается, была эта переписка и фотографии. Короче, тогда я узнала, что командир не просто строгий, а что он бил их все время», — рассказала Любовь.

Согласно материалам дела, Кесарь в октябре 2024 года избил одного из сослуживцев Николая деревянной палкой из-за того, что тот использовал мобильный телефон. Кроме того, в новых обращениях матери военнослужащего в прокуратуру Балашихи (от 17 января) говорится и о других случаях применения Кесарем физического насилия. В частности, Вейбер указала, что 18 октября 2024 года Кесарь якобы «выводил на середину зала всех военнослужащих по очереди и бил табуретом по голове». До этого, 7 октября, Кесарь якобы «избивал весь отряд в умывальной комнате».

«В тот день мой сын сделал на свой телефон фотографии его избитого сослуживца, на которых четко видны побои на руках, ногах, плечах и голове», — говорится в обращении (копия фотографий, а также текст обращения есть в распоряжении RTVI).

О противоправных действиях Кесаря сообщили следствию пока только двое — Николай и другой его однополчанин, который служит водителем-разведчиком в той же части (его имя и фамилия известны RTVI). 29 января, все его заявления были приняты военной прокуратурой Балашихи, рассказала Вейбер. Теперь оба сослуживца проходят по делу пострадавшими.

По словам Вейбер, дело ее сына также взял на контроль сенатор от Томской области и член Совфеда по экономической политике Владимир Кравченко. RTVI обратился к пресс-секретарю Кравченко, однако тот сказал, что сенатор пока не может давать никаких комментариев по этому поводу.

Не первый случай в части

Интересно, что эта воинская часть в Балашихе уже попадала в поле зрение прессы. В 90-х на телеканале РТР вышла программа Артема Боровика «Совершенно секретно» о дедовщине в этой части. В основу передачи легло видео избиений солдат, которое снимали сами военнослужащие. На кадрах видно, как три человека в состоянии алкогольного опьянения строят личный состав и потом начинают избивать.

Передача Боровика вызвала общественный резонанс. По материалу журналистов и на основе проведенной проверки прокуратура Балашихинского гарнизона возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия) в отношении трех бывших военнослужащих части — сержанта Игоря Семенова, ефрейтора Руслана Бутывского и рядового Ивана Напреева. В 1998 году решением суда Семенов и Напреев были приговорены к трем годам лишения свободы. Бутывский, в свою очередь, был приговорен к двум годам условно и освобожден по амнистии.

«У нас людям в погонах судьи обычно много не дают»

Адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер «Некрасов, Рудоманов и партнёры» Андрей Некрасов в разговоре с RTVI рассказал, что в данном случае сложно прогнозировать, какое наказание может грозить командиру Николая. «По 111 статье много не дают, особенно по первой части. Там срок до восьми лет, но нижней границы нет. Тут все зависит от того, как командир будет себя вести. Раскается или нет, признает ли вину. <…> Когда у них подтвердится основание для 111-й, было бы логично переключить на пятую часть 286-й [превышение должностных полномочий, повлекшие за собой причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Максимальное наказание — до 15 лет], вот вам, пожалуйста, две статьи», — рассказал в разговоре с RTVI Некрасов.

По словам юриста, большой срок командиру, вероятнее всего, не дадут, однако «очень многое зависит от судьи и момента». «Я вам скажу прямо, что у нас в принципе людям в погонах судьи обычно много не дают. Это если мы не говорим про коррупцию. Можно посмотреть, как судят сотрудников ФСИН и МВД. Судьи — люди из системы. А система защищает своих. Будет ли реальное лишение свободы — вообще не факт. Может быть такое, что будет условное [наказание]», — рассказал Некрасов.

«Специальной статьи о том, что кто-то издевался над группой лиц, у нас нет. Все индивидуально и каждое дело возбуждается отдельно. <…> Обычно по каждому потерпевшему хотят возбуждать разные дела. Так удобно и выгодно. Если основания будут, то возбудят несколько дел и объединят в одно. И будут просто в отношении разных потерпевших устанавливать, какие преступные деяния совершены», — добавил юрист.

По словам Некрасова, можно ожидать, что Кесарь уже на стадии следствия «уйдет в зону боевых действий на Украине».

«Вопрос, получит ли он реальный срок. Если он сочтет, что не хочется садиться, то уедет спокойно. Еще на подъезде к военной части на Украине его уже помилуют», — заключил юрист.





