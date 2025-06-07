Фура с замороженными телами военных ВСУ. Фото дня

7 июня 2025 года, Новая Гута, Беларусь. Минобороны России показало рефрижераторы с первой партией тел погибших военных ВСУ для передачи Украине.

Глава российской группы на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что в район обмена доставлено 1 212 тел украинских военных, но украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок как прием тел, так и обмен пленными.

К отправке готовы еще четыре эшелона, в каждом из которых находится по 1 200 тел, сообщил первый замначальника информации управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Александр Зорин. Таким образом, Москва готова передать Киеву более 6 тысяч погибших бойцов.

Представители российской контактной группы находятся на украинско-белорусской границе для согласования «технических вопросов на месте», но украинские переговорщики на место не прибыли, заявил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что дата передачи тел не была назначена, а Москва «прибегла к односторонним действиям вместо последовательного выполнения согласованного алгоритма».