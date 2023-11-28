Банк «Тинькофф» запретил своим сотрудникам работать удаленно за пределами России, Беларуси, Армении и Казахстана, объяснив это своей принадлежностью к системно значимым организациям и субъектам критической информационной инфраструктуры России. Какие еще компании с 2022 года ограничили возможности удаленки из-за рубежа, — в инфографике RTVI.

В феврале 2023 года компания VK оповестила сотрудников, что удаленная работа возможна только из России. Это необходимо, чтобы «находиться в одном контексте с пользователями и понимать их потребности», пояснили в компании.

В марте «Яндекс» объявил о переходе сотрудников на гибридный режим работы с необходимостью бывать в офисе два-три раза в неделю. Это может быть офис в России или в международном хабе (Казахстан, Армения, Узбекистан, Сербия, Турция). В разговоре с «Хабром» представитель «Яндекса» уточнил, что всё решается с руководством, которое может «просить работать в определенной стране, а могут разрешить из любого хаба».

Издание «Спектр. Пресс» в апреле утверждало со ссылкой на источники, что удаленку из-за рубежа для своих сотрудников запретит и МТС. Собеседники издания называли сроком введения новых правил 1 июня 2023 года. В компании не комментировали эту информацию.

В августе 2022 года издание Vice рассказало о препятствиях для релокации сотрудников «Лаборатории Касперского». В компании якобы предложили уволиться нескольким сотрудникам, которые просили разрешения работать из-за рубежа. В «Лаборатории Касперского» информацию об увольнениях не подтвердили, заявив, что программа релокации доступна всем сотрудникам, но в зависимости от «бизнес-необходимости». Если сотрудник соответствует требованиям вакансии в конкретном регионе, знает местный рынок и успешно прошел собеседования, то может переехать.

Со специалистами, которые находятся за рубежом, не готовы работать производственные компании, банки и госучреждения, говорила «Ведомостям» руководитель группы IT-подбора кадровой компании Unity Мария Шувалова. Forbes, The Bell*, «Верстка» и другие СМИ в публикациях о запретах сотрудникам на удаленку из-за рубежа упоминали банки Сбер, Газпромбанк, «Открытие» и компанию «Норникель». В Совкомбанке, Альфа-банке и «МТС банке» говорили «Ведомостям», что поддерживают внутрироссийскую, но не зарубежную релокацию сотрудников.

* признан Минюстом России иноагентом