Вторая по старшинству дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, 24-летняя Хадижат, 31 января заняла пост первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики. В новой должности девушка, которая до этого была начальником департамента дошкольного образования мэрии Грозного, будет заниматься «взаимодействием с социальным блоком».

В 2023 году члены семьи Кадырова получили рекордное количество назначений: в ноябре

старший сын главы Чечни, 18-летний Ахмат, стал первым заместителем министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. В том же месяце его брат Адам, которому на тот момент было 15 лет, занял должность начальника отдела обеспечения безопасности отца. Старшую дочь Кадырова, 24-летнюю Айшат, в октябре назначили на пост вице-премьера правительства республики, а третья дочь главы региона Хутмат, которой на тот момент было 20 лет, в марте стала куратором здравоохранения Чечни.

Сам Рамзан Кадыров утверждает, что все они получили посты из-за своих высоких профессиональных качеств. Какие еще должности занимают члены семьи главы республики — в инфографике RTVI.