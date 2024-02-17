От партийного политика до главного противника Путина. Каким был путь Навального

16 февраля управление ФСИН по ЯНАО сообщило о смерти в колонии оппозиционера Алексея Навального, который последние три года находился в заключении. Ему было 47 лет. RTVI публикует фотографии Навального разных лет.

Навальный общается с представителями СМИ в присутствии сотрудников службы безопасности, стоящих у московского офиса Фонда борьбы с коррупцией (включен в реестр иноагентов Минюста России, признан экстремистской организацией, деятельность в России запрещена), 26 декабря 2019 года