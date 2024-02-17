От партийного политика до главного противника Путина. Каким был путь Навального
17 февраля 2024
16 февраля управление ФСИН по ЯНАО сообщило о смерти в колонии оппозиционера Алексея Навального, который последние три года находился в заключении. Ему было 47 лет. RTVI публикует фотографии Навального разных лет.
Алексей Навальный (в должности зампредседателя московского отделения партии «Яблоко»), председатель политсовета движения «Народ» Андрей Дмитриев, писатель Захар Прилепин (слева направо на втором плане) перед началом пресс-конференции, посвященной созданию национально-демократического движения «Народ», 2007 год Виталий Белоусов / TACC
Алексей Навальный — член Федерального совета партии «Яблоко», 2009 год Сергей Киселев / Коммерсантъ
Алексей Навальный в своем офисе в Москве. В 2008 году основал общественную организацию «Союз миноритарных акционеров», которая защищает прав частных инвесторов. 17 марта 2010 года Alexander Zemlianichenko / AP
Алексей Навальный и его жена Юлия после освобождения из изолятора на окраине Москвы, 21 декабря 2011 года. Навальный был задержан 5 декабря, вместе с примерно 300 участниками протестной акции против фальсификаций на парламентских выборах Mikhail Metzel / AP
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин, лидеры оппозиции Борис Немцов и Алексей Навальный принимают участие в митинге протеста против фальсификаций на парламентских выборах в России на проспекте Сахарова в Москве, 24 декабря 2011 года
Алексей Навальный с супругой Юлией на акции «Марш миллионов» во время шествия от Пушкинской площади к проспекту Сахарова, 15 сентября 2012 года Сергей Карпов / ТАСС
Полиция задерживает Алексея Навального во время протестов в Москве 8 мая 2012 года, на следующий день после инаугурации президента России Владимира Путина Sergey Ponomarev / AP
Навальный выступает на митинге 15 сентября 2012 года Sergey Ponomarev / AP
Сотрудники полиции задерживают Навального во время митинга на Лубянской площади в Москве, 15 декабря 2012 года Pavel Golovkin / AP
Алексей Навальный и его жена Юлия принимают участие в шествии оппозиции рядом с Кремлем в Москве, 12 июня 2013 года Alexander Zemlianichenko / AP
Сотрудники полиции задерживают Навального, 10 июля 2013 года. Тогда оппозиционер подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах мэра Москвы Alexander Zemlianichenko / AP
Alexander Zemlianichenko / AP Удостоверение Навального для выдвижения кандидатом в мэры Москвы, 17 июля 2013 года
Полиция задерживает протестующего с плакатом «Навальный — наш президент», 18 июля 2013 года Alexander Zemlianichenko Jr / AP
Люди держат плакаты с надписью «Навальный» во время митинга в поддержку Навального в Москве, 9 сентября 2013 года Evgeny Feldman / AP
Навальный выступает на митинге оппозиции в Москве, 9 сентября 2013 года. Тогда он потребовал пересчета голосов на выборах мэра Москвы Ivan Sekretarev / AP
Навальный прибыл в суд на оглашение приговора по делу «Ив Роше», 30 декабря 2014 года Alexander Khitrov / AP
Anton Belitski / AP
Навальный выходит из следственного изолятора в Москве, 6 марта 2015 года Pavel Golovkin / AP
Навальный выступает на митинге в новосибирском парке, 7 июня 2015 года Alexander Lukin / AP
Навальный во время интервью агентству Associated Press в Москве, 1 сентября 2016 года Pavel Golovkin / AP
Алексей Навальный и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) идут после эфира, 14 декабря 2016 года. Тогда оппозиционер объявил о своем намерении баллотироваться в президенты на выборах 2018 года Pavel Golovkin / AP
Навальный общается с представителями СМИ в своем предвыборном офисе в Новосибирске, 18 февраля 2017 года Ilnar Salakhiev / AP
Навальный и его жена Юлия принимают участие в марше в память о Борисе Немцове в Москве, 26 февраля 2017 года Pavel Golovkin / AP
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный позирует для прессы, сидя в наручниках в суде в Москве, 30 марта 2017 года AP
Навальный разговаривает со своим соратником Леонидом Волковым (внесен Минюстом России в реестре иноагентов) по прибытии в свой офис в Москве, 7 июля 2017 года Pavel Golovkin / AP
Юлия Навальная оказывает мужу помощь после того, как неизвестные облили его зеленкой возле места проведения пресс-конференции оппозиционера в Москве, 27 апреля 2017 года Evgeny Feldman / AP
В штаб Алексея Навального (признаны в России экстремистскими организациями) в Санкт-Петербурге пришли с обысками, 3 октября 2017 года Valya Egorshin / NurPhoto via ZUMA Press / TASS
Навальный с супругой Юлией, дочерью Дашей и сыном Захаром во время встречи в Серебряном бору с инициативной группой по выдвижению его в кандидаты на президентских выборах-2018. Москва, 24 декабря 2017 года Сергей Фадеичев / ТАСС
Навальный во время процедуры регистрации кандидатов на должность президента России в Центральной избирательной комиссии. 25 декабря 2017. ЦИК отказала Навальному в регистрации. Сергей Фадеичев / ТАСС
Навальный, ведущие Иван Жданов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Елена Малаховская (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и кандидат на пост президента от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак в эфире программы «Навальный LIVE» Дмитрий Серебряков / ТАСС
Навальный во время протестной акции оппозиции на Пушкинской площади, 2018 год Сергей Фадеичев / ТАСС
Навального задерживают во время акции протеста его сторонников «Он нам не царь» на Пушкинской площади в Москве, 5 мая 2018 года Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Алексей и Юлия Навальные на митинге Либертарианской партии против пенсионной реформы, Москва, 29 июля 2018 года Владимир Андреев / URA.ru / ТАСС
Навальный во время задержания на выходе из спецприемника №1, где он отбыл 30 суток административного ареста Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Навальный во время встречи со своими сторонниками в помещении храма Иконы Божией Матери «Трех Радостей», Санкт-Петербург, 2 февраля 2019 года Давид Френкель / Коммерсантъ
Навальный общается с представителями СМИ в присутствии сотрудников службы безопасности, стоящих у московского офиса Фонда борьбы с коррупцией (включен в реестр иноагентов Минюста России, признан экстремистской организацией, деятельность в России запрещена), 26 декабря 2019 года
Юлия Навальная идет после общения с журналистами в реанимации Омской больницы скорой помощи № 1, куда был госпитализирован Алексей Навальный. Омск, 21 августа 2020 года Evgeniy Sofiychuk / AP
Машина скорой помощи, в которой находится Навальный, прибывает в больницу «Шарите» в Берлине, 22 августа 2020 года Markus Schreiber / AP
Алексей Навальный лежит на больничной койке в окружении жены и двоих детей в больнице Шарите в Берлине, 15 сентября 2020 года. Немецкие врачи заявили, что оппозиционера отравили. Российские власти это не подтвердили. Instagram*-аккаунт Алексея Навального / Anadolu Agency / Getty Images
Навальный в окружении журналистов в самолете перед вылетом в Москву, 17 января 2021 года. Возвращение оппозиционера из Германии в Россию закончилось его арестом Mstyslav Chernov / AP
Акция в поддержку Навального, объявленная его сторонниками в связи с приговором Мосгорсуда о замене оппозиционеру условного срока на реальный. Сотрудники полиции на Манежной площади, 2 февраля 2021 года Александр Казаков / Коммерсантъ
Оглашение приговора по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко на выездном заседании Мирового суда в Бабушкинском суде в Москве, 20 февраля 2021 года Пресс-служба Бабушкинского суда / ТАСС
ТАСС Лечащий врач Навального Анастасия Васильева (в центре) и сотрудник ФСИН у контрольно-пропускного пункта исправительной колонии общего режима №2, где отбывает наказание Навальный, объявивший голодовку. 6 апреля 2021 года
Граффити с изображением Навального и фразой «Герой нового времени» на трансформаторной будке в Пушкарском саду в Санкт-Перербурге. Граффити заметили ранним утром 28 апреля 2021 года, вскоре его закрасили. Александр Демьянчук / ТАСС
Акция сторонников Навального в годовщину его ареста у посольства России в Брюсселе, 17 января 2022 года ZUMA / TASS
Алексей Навальный во время заседания Петушинского районного суда по иску к администрации исправительной колонии № 2 в Покрове об отмене постановки осужденного на учет как склонного к экстремизму, 17 января 2022 года Анна Устинова / ТАСС
Алексей и Юлия Навальные во время рассмотрения дела в отношении оппозиционера на выездном заседании Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2 в Покрове, 15 февраля 2022 года Сергей Фадеичев / ТАСС
Навальный во время заседания суда в режиме видеоконференции. 24 мая 2022 года Александр Миридонов / Коммерсантъ
Трансляция выездного заседания Мосгорсуда по делу Навального. 19 июня 2023 года Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Рассмотрение жалобы на приговор Навальному, получившему 19 лет колонии по делу об экстремизме. 26 сентября 2023 года Иван Водопьянов / Коммерсантъ
Навальный выступает по видеосвязи из колонии особого режима в ЯНАО во время заседания Верховного суда в Москве. 11 января 2024 года Alexander Zemlianichenko / AP
Демонстрация напротив посольства России в Лондоне, 16 февраля 2024 года. Люди вышли на улицы в ответ на новость о том, что оппозиционер умер в колонии Kin Cheung / AP