Эксперименты с пространством и «Маленький принц»: в Cube.Moscow открылось 12 новых выставок

В арт-пространстве Cube.Moscow открылось 12 новых выставок. Среди них — масштабный коллективный проект «3 × 5», посвященный пятилетию одной из галерей-резидентов — PA Gallery, а также персональные и коллективные выставки современных художников.

Название «3 × 5» говорит о том, что у истоков проекта стояли трое человек, отбирающих работы художников для галереи и определяющих ее развитие, а сам проект существует уже пять лет. Куратор выставки Катя Бочавар выступила в рамках «3 × 5» еще и как художник, представив свою тотальную инсталляцию, сочетающую работу со звуком и пространством. На выставке представлены работы современных авторов, которые в своих произведениях, так же как и Бочавар, экспериментируют с формой и временем. Например, они показывают интерьер комнаты, где все объекты состоят лишь из черных линий, или лицо человека, способное меняться ежедневно.

Галерея Kupol Gallery представила персональную выставку Вадима Тишина, чьи работы часто можно увидеть в Cube.Moscow. На этот раз художник вдохновлялся образами из «Маленького принца». Он показал сюжеты сказки сквозь замочную скважину, а себя изобразил в качестве основных персонажей: он и Лис, и Роза, и Маленький принц.

Персональные выставки также представили и другие галереи-резиденты арт-пространства. В 159F Gallerie можно увидеть кислотно-яркие работы художника саша святоi «Эскапизм», в галерее «ЛУЧ» — проект «Грани» Дениса Александрова, в Arts Square Gallery — пейзажи Екатерины Кудрявцевой «Отражения наблюдений», в M.A.R.S.H. — графику Дениса Крюкова «Помехи», в Most Wanted Gallery — фантазийный проект о мечтах и ночных кошмарах «Зачем снятся сны?» Юли Шафаростовой, в Syntax Gallery представлены работы цикла Will We Meet Tomorrow? цифрового художника Славы Нестерова. Пространство же «КультПроект» подготовило выставку Татьяны Ян «Обретенный сад». Автор называет ее прологом к экспозиции, которая пройдет в Риме в базилике Santa Pudenziana этой весной.

Свои работы представили студенты Московской школы современного искусства (MSCA) в рамках коллективной выставки «Корпус». Они рассуждают о феминизме, обществе потребления, страхе и боли, а также о том, как все эмоции и противоречия уживаются в человеческом теле. В лектории пространства Cube.Moscow проходит еще одна коллективная выставка — «В своей тарелке». Работы на ней объединяет любовь авторов к керамике и использование тарелок в качестве полотен. А в галерее «Небеса», нового резидента арт-платформы Cube.Moscow, представлен проект «Всё на своих местах», объединяющий работы Натальи Поповой, Бориса Макарова и Марии Высотской. Экспозиция включает живописные, графические и скульптурные произведения авторов, рассуждающих о гармонии, различии и сходстве между живым и не живым.