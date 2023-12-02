Кристина Бабушкина, исполнившая роль генеральши Вали в сериале «Беспринципные», дала интервью Дмитрию Игнатову в программе RTVI «Не с той ноги». В нем актриса поделилась подробностями о съемках в сериале и образе ее героини. Также Бабушкина рассказала о том, что ей пришлось скрывать от Олега Табакова и как она реагирует на нюдсы от поклонников.

кружок с фото: Кристина Бабушкина, актриса

Почему не любит гулять на Патриарших прудах

Не по работе я там бываю редко. Ну, если я заезжаю к друзьям, к кому-то или в какую-нибудь кафешечку, или ресторанчик, выйти с семьей… Но там меня кроме как Валей никак не называют. Это всё меня бесит ужасно, потому что ты идешь по Патрикам и все [кричат]: «Валя!». Я думаю: «<…> твою мать, почему я Валя? Я Кристина».

Конечно, когда ты долго ассоциируешься с одним персонажем в кино, хочется сыграть совершенно противоположное. Я бы хотела какую-то драму, я бы хотела поговорить со зрителями более откровенно. Не с юмором, как я уже долго общаюсь, несколько сезонов, через призму немножко шутки, а очень открыто и очень как-то по-честному.

Или, например, в театре очень много несыгранных ролей уже возрастных, от Вассы Железновой до Аркадиной какой-нибудь.

Присылают ли нюдсы

Я проверяла директ, мне не присылают. Мне кажется, меня либо побаиваются… Ну, все знают, что я замужняя, семейная и запросов нет у меня на это. Может, поэтому… Сейчас выйдет программа и начнется, [будет] весь директ в этих нюдсах… Ребят, не надо, не присылайте.

Как познакомилась с Александром Цыпкиным

Первый раз я Сашу увидела на «Кинотавре». Он произвел на меня странное впечатление на «Кинотавре». Хаманул он мне что-то… Я еще подумала: «Так, кто такой?». Кто бы мне сказал, что потом Саша Цыпкин будет неразделимо существовать многие последующие годы в моей профессии.

Потом с Сашей мы уже познакомились на площадке непосредственно на «Беспринципных». Когда он приехал, мы запускали — это был первый съемочный день — мы начинали первых «Беспринципных». И он приехал на площадку, он так со мной еще: «Ну здравствуйте, здравствуйте…»

Это сейчас бы мы вам устроили тут шоу-программу, если бы встретились, а тогда мы были сдержанные, на дистанции…

Ну и после этого как-то мы завязались, и пошло-поехало.

Любимая вредная привычка

Я сибирский человек. Я люблю, когда друзья и застолье, чтобы это было застолье. Я, например, очень люблю сибирскую самогонку.

Почему называли «любимицей Табакова»

Потому что, во-первых, я была ученица Олега Павловича Табакова, это безусловно. И я работала с ним начиная с первого курса, он был моим педагогом непосредственно. Он меня баловал…

Самый ценный совет он мне дал, что справедливости нет и не стоит ее ждать. Вот такой совет он мне дал самый ценный.

Когда заканчиваешь институт, думаешь: ну как так, не может быть, что это такой за совет… А потом, когда проходит время, понимаешь, что это был совет бесценный. И я, собственно, благодарна ему за этот совет.

За что выгнали из театрального училища

Из Иркутского театрального училища меня выгнали. И выгнали меня за профнепригодность, потому что не может быть артистка с такой ногой. И для девочки была трагедия, когда ее в 18 лет выкинули из театрального училища и сказали: «Не стоит, девочка, тебе заниматься этой профессией».

Я боялась, когда поступила в Школу-студию МХАТ. Я подошла к педагогу по танцу и сказала, показала травму, рассказала, что у меня там искусственные всякие штучки-дрючки, и попросила не говорить Олегу Павловичу об этом. Ну, естественно, она не смогла об этом не сказать. Но как она делала? Все года экзамена и всего остального она делала экзамен, например, [так]: все танцуют на правую ногу, а я на левую.

Она (педагог по танцам, — прим. RTVI) рассказала Олегу Павловичу эту всю историю. Ему было важно уточнить, что со мной произошло. Он позвонил сначала в театральное училище, и ему всё рассказали. А потом, соответственно, он понял, в какой больнице я лежала, он позвонил.

И как я узнала-то об этом? Я каждое лето прибегала к своему доктору, который меня оперировал, собирал, к Вадиму Александровичу. Залетаю и говорю: «Вадим Александрович, вот я, там новый снимок какой-то, то да се». Он мне говорит: «Кристя, слушай, если бы не ты, я бы никогда с Табаковым не познакомился!» Я говорю: «В смысле?» Он говорит: «Он мне звонил». Он ему позвонил, он завотделением травматологии. Он ему звонит и говорит: «Здравствуйте. Расскажите…» Я говорю: «Что, всё рассказали про меня?» Он говорит: «Только хорошее!».

Почему дочь отказалась от фамилии отца Станислава Дужникова

Какую-то бредятину придумали в интернете! Стеша, которую кидает в разные стороны, от библиотекаря до артистки, решила, что в какой-то момент, когда она стала сниматься в кино, что она хочет свою фамилию. Не папину, не мамину, которые артистами являются, а просто свою.

Но свою — какую? Она позвонила моей маме и взяла фамилию бабушки, а бабушка у нас Орловская. Она стала Стеша Орловская, просто сейчас как псевдоним. Это никак не то, что она не хочет носить фамилию отца, что написали в интернете. Не какая-то демонстрация.

Общается ли с бывшим мужем Станиславом Дужниковым

Я общаюсь. У нас прекрасные отношения со Стасом. Мало того, как шутит моя мама: «Вы друзья лучше, чем вы муж и жена».

Я еще такой человек… Я не кричу и не ругаюсь с людьми. Я могу поэмоционировать, а вообще я очень добрый человек, сохраняю отношения позитивные, и для меня это важнее, я себя комфортнее так чувствую. Я не могу в раздрае существовать, мне потом самой некомфортно.

Как относится к актерской карьере дочери

Она говорит: «Я могу прийти и поступать в театральный институт». На что я ей говорю: «Стеша, я палец о палец не ударю, если ты будешь поступать на актерский факультет». Она говорит: «Ну и не надо, я всё сама, и меня вообще никто не узнает». Она выросла у нас в театре, то есть ее знает каждый второй человек, который занимается театром. И она говорит: «Я фамилию поменяю и скажу, что я Стеша Орловская, и никто меня не узнает». Я говорю: «Действительно, все скажут: откуда такая девочка, ой, на кого же похожа?»

Она снялась в сериале, сейчас будет зимой премьера. Так получилось, что я там сыграла эпизодическую роль мамы, ее мамы. «Спекульнули» продюсеры так, они мне позвонили и сказали: «А не сыграешь ли ты со Стешей роль мамы?» Мне было очень комфортно. И ей было очень комфортно. Она сказала, что она очень волновалась, для нее это было как-то авторитетно, с мамой в кадре. Но она говорит: «Мам, мне был такой кайф!» И правда, не было какого-то ощущения дискомфорта. Видимо, какие-то у нас игривые с ней отношения с рождения и поэтому…