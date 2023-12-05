Те, кто предлагает запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», вероятно, не смотрели его, не читали сценарий и не понимают, о чем идет речь. Такое мнение в разговоре с RTVI выразил сценарист криминальной драмы Андрей Золотарев.

При этом часть критических высказываний со стороны российских политиков Золотарев счел «разумными».

«Мне кажется, там есть часть высказываний разумных. С людьми, которые говорят о том, что мы не можем допустить повторения тех событий, которые произошли на стыке эпох, в конце 80-х — начале 90-х, я полностью согласен. Это действительно так.

Есть некоторая ответственность автора за то, чтобы сделать сюжетную линию такой, которая не романтизировала бы бандитизм, но „Слово пацана“ его и не романтизирует. Это очевидно каждому, кто смотрел сериал.

По словам Золотарева, другая часть высказываний происходит от людей, которые «просто не смотрели ничего и начали высказываться еще на этапе задумки, когда в принципе узнали, что кто-то что-то собирается снимать про Казань». Складывается ощущение, что эти люди «работают более конъектурно», отметил сценарист.

«Мне кажется, если бы там была любая другая съемочная группа или любой другой сценарий, они высказывались бы ровно так же. Они не читали этот сценарий, они этот фильм не смотрели, они не понимают, о чем идет речь. И высказываются, как мне кажется, исходя из собственных конъюнктурных соображений, просто хайпуя на том, насколько это популярная история», — считает собеседник RTVI.

Золотареву неизвестно, были ли претензии к сериалу на этапе подачи документов в Минкульт. Он пояснил, что «Слово пацана. Кровь на асфальте» — история о зле, которое возвращается только злом, а также о родителях и детях, в частности, о том, как опасно упускать своих детей.

«Вот о чем эта история. Это очевидно всем, начиная с первой серии. Это не то, что, знаете, мы там в семь серий рассказываем про то, как классно быть в банде, а в восьмой вдруг — все плохо. Это не так. Это история медленного схождения в ад человека, который сделал неправильный выбор. И это абсолютно очевидно. Там нет никакой другой трактовки этой истории», — подчеркнул сценарист.

Золотарев также рассказал о том, как прописывалась лексика героев сериала, в частности, откуда появились слова «чушпан», «шелуха» и фразы, которые теперь активно используют фанаты сериала. По его словам, команда проекта, работая над ним, глубоко исследовала эту тему, выбирала, что оставить для сериала, а что убрать, и большую часть в итоге отсекла. Сценарист отметил, что «исследования и нарытого материала хватило бы на десять сезонов».

Важно, что эта лексика отстроена от воровской лексики. Потому что для многих людей, особенно тех, кто не смотрел сериал, для них вот эти „пацаны“, воры, арестанты — это примерно все в одной куче. На самом деле это разные субкультуры с разной лексикой. И сами эти „пацаны“ как раз в это время отстраивались от этой воровской культуры. У них была собственная лексика и собственные… То, что называют „понятиями“. У них была своя система ценностей, тоже отличная от арестантской. И, соответственно, разговаривали они по-другому. Есть специфическая манера общения, которую мы старались отразить», — поделился Золотарев, уточнив, что лексика, используемая героями сериала, была распространена в группировках в 80-е-90-е годы.

В начале декабря в Иркутске на автобусной остановке убили 15-летнего ученика девятого класса. Школьник скончался в результате конфликта со сверстниками. Схожая сцена была и в «Слове пацана», где так же на остановке Ералаша убили члены другой банды. Друг погибшего со ссылкой на очевидцев рассказал «КП-Иркутск», что нападавшие стали «заваливать» подростков «вопросами про тюрьму». «Друзья сказали, что перед убийством один из нападавших подошел и спросил: „С какого района, чушпан?“. Прямо, как сериале „Слово пацана“», — рассказал он. Уполномоченная по правам ребенка в Иркутской области Светлана Афанасьева заявила в своем телеграм-канале, что связь инцидента со «Словом пацана» не подтверждается. В свою очередь, в иркутском управлении МВД сообщили, что подозреваемый в совершении убийства не смотрел «Слово пацана».

Собеседник RTVI прокомментировал ситуацию с убийством подростка в Якутии. Он отметил, что правоохранительные органы подтвердили, что никакой связи между сериалом и этим убийством нет, что человек, который, предположительно, совершил это преступление, даже не смотрел этого сериала и не знает о нем.

«Я сильно сомневаюсь, что фраза была именно такой. Я думаю, что кто-то просто на фоне успеха сериала, поскольку сейчас любое упоминание сериала вызывает огромное количество комментариев, лайков… Вы видите, что происходит. Они [иркутские СМИ — прим. RTVI] просто решили хайпануть, нам это очень активно не нравится, потому что опровержение никто не увидел, оно прошло как бы мимо», — сказал сценарист.

Он добавил, что его расстраивает, «как сейчас все легко относятся к информационным поводам и просто не проверяют информацию».

О призывах депутатов проверить сериал «Слово пацана» Золотарев сказал, что не видит в «Слове пацана» запрещенной информации. «Я не вижу ничего плохого в том, что нас проверят на наличие запрещенной информации, потому что ее там просто нет», — заключил он.