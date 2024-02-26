Триллер-процедурал, инсталляции, спектакль, книжный спид-дейтинг и лекции, — рассказываем, куда сходить в Москве с 26 февраля по 3 марта.

«Природа вещей. Обновление»

1 марта 2024 года в торговом центре BoscoVesna откроется выставка Ирины Кориной «Природа вещей. Обновление». Коллаборация представляет собой серию инсталляций, вписанную в пространство ТЦ. Среди работ Кориной, в частности, — вымышленные персонажи, к примеру Медуза Горгона, а также различные объекты — «Фонтан Круассанов», химические формулы кофе и золота.

«Мы уже здесь»

В пространстве «Внутри» 29 февраля и 1 марта пройдут премьерные показы спектакля «Мы уже здесь», созданного Мастерской Брусникина. Экзистенциальная комедия расскажет о буднях офисных работников на Марсе.

«По большому счету это пьеса про эмиграцию и про побег от себя. Куда бы ты не убежал — на соседнюю улицу, в другой город, страну, или даже на Марс, твое прошлое всегда будет с тобой: плацкарт где-то в Сибири, бабушка в Сестрорецке и плохо растущий газон. И именно это, как мне кажется, и делает пьесу 10-летней давности важной и актуальной сейчас», — рассказывает режиссер Саша Золотовицкий.

«Красные комнаты»

29 февраля в российский прокат выходит канадский триллер «Красные комнаты». В центре сюжета — суд над маньяком Людовиком Шевалье, жестоко убивавшим своих жертв, записывая все их мучения, чтобы заработать в даркнете. Главная героиня Керри-Эн (Жюльетт Гарьепи) — фотомодель днем и хакер ночью — посещает каждое заседание и становится буквально одержима убийцей. В суде она знакомится с Клементиной (Лори Бабен), влюбленной в Шевалье и искренне верящей в его невиновность. Керри-Энн ведет свое расследование и пытается отыскать в сети недостающие улики.

Концерт и книжный спид-дейтинг

В Центре «Зотов» 1 марта оркестр musicAeterna исполнит произведения Франсиса Пуленка и Иоганнеса Брамса. На сцене выступят Андрей Росцик (скрипка), Наил Бакиев (альт), Алексей Жилин (виолончель), Андрей Бараненко (фортепиано).

А 2 марта, во Всемирный день чтения слух, в «Зотове» пройдет книжный спид-дейтинг, организованный совместно с издательством «Альпина». Формат предполагает, что у каждого участника есть пять минут, чтобы рассказать новому знакомому о любимом писателе или посоветовать недавно прочитанную книгу. Перед этим стендап-комик Зоя Яровицына расскажет про свой книжный опыт и поделится книжными рекомендациями.

«Самая читающая»

С 8 по 10 марта на ВДНХ пройдет литературный фестиваль «Самая читающая». Первые лекции в рамках проекта стартуют уже 1 марта. Авторы идеи — режиссёр Константин Богомолов и литературовед Дмитрий Бак. Гостей фестиваля ждут поэтические чтения и перфомансы, спектакли, книжная мастерская, марафон поэзии, презентации книг и творческие встречи, дискуссии о литературе и кино, интерактивная выставка, детские мастер-классы, квесты и спектакли.