Блогер Николай Соболев* дал интервью Ярославу Бабушкину в «Респираторе Бабушкина», в котором назвал вечеринку Анастасии Ивлевой «колхозом», объяснил популярность «Мужского государства»** и поделился своими планами. Главное из интервью — в материале RTVI.

О «почти голой» вечеринке Ивлеевой

В первую очередь, конечно, мне не понравилась сама вечеринка Ивлеевой. Как мне лично кажется, на мой вкус, это невероятный колхоз — то, что они продемонстрировали. Это просто дурной вкус. Но мы сейчас не о вкусах говорим.

Я считаю, не очень уместно создавать такие вечеринки, куда приходят гости с носком на члене, да, и с эстетической точки зрения, и со смысловой точки зрения. И надевать при этом на задницу бриллиант в 23 карата.

Мне кажется, неуместно. Точно так же, как есть, например, бутерброды с красной икрой на Красной площади, — недавний тренд Russian style… Какой посыл ты несешь за этим? То есть стоит ли быть, давай так вопрос зададим, ответственным человеком? Стоит ли думать о других людях? Тут вопрос ответственности, какие смыслы ты транслируешь. Вот стоит ли шиковать, кичиться, когда другие люди страдают? Уместно ли это с этической точки зрения?

Как мне лично кажется, если тебе повезло, ты достигла успеха, это всё очень здорово, всё очень классно. Но мне лично опять же, по моим ощущениям, если смотреть на коллектив, если не представлять себе там индивида как некоего атомизированного члена общества, которому насрать на всё… Если так смотреть, то нормально. Если нет, то не очень. То есть сейчас, вот в данный момент времени, наши соотечественники погибают в войне; в этот же момент времени ты делаешь вечеринку с посылом «как на Западе», almost naked. Это просто вульгарно, это пошло, и это некрасиво по отношению к людям, которых это может задеть.

Я не оцениваю это как уголовное правонарушение, я не дошел пока что до второй части своего тезиса, как рассматривать вечеринку Ивлеевой. Как мне лично кажется, те санкции, которые были применены по отношению к артистам, они очень спорны и чересчур агрессивны, чересчур серьезны. То есть меня, например, возмущает ситуация, что налоговая проверяет артистов только в контексте некоего инфоповода, который происходит. То есть мы вдруг неожиданно узнали, что Настя Ивлеева недоплатила налоги, вот только сейчас…

Об «отмене» артистов

При этом мне кажется абсолютно несправедливым, что Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту заставляют извиняться за эту вечеринку. Вот то, в каком виде они там показались, это было в целом-то окей, они на концертах выступают в этом же виде, и им никто ничего не говорит. Более того, я абсолютно убежден, что они, безусловно, могли даже не видеть вот этого рэпера с носком на члене, а, как мне лично кажется, в нем большая проблема, потому что вот если вот убрать вот это, да, вот этого пацана, да… Я просто уверен, что он и Собчак, которая с вином стояла на фоне вот этого…

Давай я скажу честно — просто хочется сказать: ребят, ну вы ******** [с ума сошли. — прим. RTVI]? Я не знаю, для кого-то, может быть, это «ханженство», да, для кого-то, может быть, это душнота. А мне лично кажется, что это просто адекватное человеческое поведение — учитывать то, что происходит, учитывать происходящий как бы контекст, учитывать, какая эмоция может возникнуть в обществе… Ты же от этого пострадаешь.

Но опять же, прослушав голосовые сообщения Ивлеевой, которые она записала на следующий день после вечеринки, я понимаю, что она не очень понимает политический контекст, в котором она находится, просто буквально не понимает, что происходит, что происходит в стране.

И вот, как написала Собчак в своем сообщении в комментариях у Ивлеевой, мол, «ох, этот тяжелый период просто надо пережить, просто сейчас время такое»… Ну да, все портят очень вечериночное настроение, скорее бы люди перестали умирать, война бы закончились, и мы б снова ********* [распутничали. — прим. RTVI]!

Об имперскости

Я очень не люблю всё, что заканчивается на «-измы», знаешь, вот этот ярлык, который навешивается на людей — мол, «ты империалист» или там «ты националист»… Я очень не люблю вот эти ярлыки. Почему? Потому что они упрощают сразу всё, ну просто всё. То есть, мол, ты либерал — ну всё, теперь ты вот, всё либеральное в тебе. […]

Я, безусловно, считаю, что Россия должна быть сильным государством, можно меня с этой точки зрения назвать государственником, да. Но считать, например, что наш язык самый лучший, мы должны потребить все остальные языки (вот имперская, например, риторика), — я так не считаю. Я, наоборот, считаю, что должно быть многообразие культур, и мы за это выступаем на самом деле. Это глобализация несла вот этот процесс универсализации итоговой, что все должны были быть демократами, все должны были быть либералами, соблюдать некие естественные права человека… Никто, правда, их вывести не может, почему они вдруг естественные, и какие это естественные права, и что это за мир, основанный на правилах.

Вот как мне лично кажется, процесс глобализации, достаточно имперский, да, только лишь у нас он не считается как бы в обществе, в обывательском дискурсе нет представления, что процесс глобализации и демократизации, порой насильственной, — это тоже имперские амбиции.

Вот стоит как бы с этой стороны тоже рассмотреть. Я просто тоже раньше и с этой стороны не рассматривал, но если хорошенько подумать, то это тоже имперский процесс, это тоже продвижение внешней политики своей. […] Вот, например, да, мне приятно, что я живу в стране с великой культурой, что у нас много культурных достижений. Становлюсь ли я сразу же имперцем? Нужно ли бить меня по губам и говорить: «Нет-нет-нет, если ты говоришь про великую страну и великую культуру, ты сразу же империалист!» — да? Как [Юрий] Дудь* себе по губам бьет во время интервью и такой: «Ой, я пытаюсь изжечь из себя всё вот это и…»? Стать соевым куколдом?

О «Мужском государстве»** и Позднякове

Те, кто воздействуют через эмоцию в основном, а у него [создателя «Мужского государства»* Владислава Позднякова — прим. RTVI] очень много этого, очень много разжигания ненависти, безусловно, мне не столь симпатичны, как те люди, которые этого не делают, да. Я, знаешь, сам стараюсь сохранить, как-то нащупать эту меру между излишней эмоциональностью и безэмоциональностью вообще, где-то она здесь есть. Но, конечно, у Позднякова очень много воздействия через эмоции, и я бы назвал это, конечно, определенной пропагандой.

Когда ты устраиваешь там массовую травлю, может быть, даже условно справедливую: он часто совершает набеги, какие-то школьники что-то делают, может быть, даже ужасные вещи творят, а он сразу же там данные их личные сливает и так далее… Это так или иначе суд Линча, это приговор без суда. Я против приговоров без суда, а это то, чем занимаются поздняковские ребята. И с этой точки зрения он мне не симпатичен.

Хотя персонаж, как мы можем заметить, чересчур харизматичный, поэтому на него вот, например, подписываются многие твои друзья. У него есть харизма, да. Как блогер он хорош.

В октябре 2021 года Нижегородский областной суд признал «Мужское государство»** экстремистской организацией и запретил его в России. С таким требованием обратилась в суд местная прокуратура. В материалах дела была справка от Центра «Э», который описывал движение как «радикальный патриархат, цель которого — изменение конституционного строя». Экспертиза прокуратуры нашла в публикациях сообщества «признаки речевого неуважения к женщинам», оскорбления и призывы их избивать.

О статусе иноагента

Иногда страшнее зассать и отказаться от своих убеждений и не высказать их в культурной форме.

Я в первую очередь не хочу менять [свой формат блога]. Я, еще раз, хочу высказываться про наболевшее. Меня, безусловно, интересует социально-политическая сфера, и я не хочу бояться, уходить в какие-то другие направления — я хочу быть ответственным за свое слово, и я ответственен. Я всегда говорю: если ко мне какие-то претензии, я здесь, я открыт к диалогу, я адекватен, я могу выслушать другую сторону.

Но опять же, мне кажется, что человека характеризует, готов ли он держать ответ за свое слово, готов ли он здесь остаться и говорить всё это. Не уехать куда-то, не сбежать и оттуда что-то тявкать, условно.

Мне много кто предлагал [уехать из России], родители, например, [просили]: «Уезжай и говори всё то же самое, только оттуда». Ну и кем бы я был? Ну и в чем была бы сила, да?

В чем вообще крутость такого поступка, уехать из России и обсуждать Россию? Мне лично кажется, что стоит быть эмпатичным к своим как бы согражданам, вместе с ними тоже переживать все это. То есть вот люди переживают и ты в таких же условиях, и ты не откуда-то говоришь, а прямо вот отсюда ты говоришь это всё. Вот в чем, как мне лично казалось всегда, сила.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов

**организация признана экстремистской и запрещена в России