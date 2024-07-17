Федеральная служба судебных приставов (ФССП) открыла в отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой исполнительное производство по взысканию налоговой задолженности на сумму более 11,3 млн рублей. Об этом 17 июля сообщило со ссылкой на Банк данных исполнительных производств ФССП.

Агентство отмечает, что исполнительное производство было возбуждено 27 июня. Общая сумма взыскания составляет 11 352 875 рублей. В нее входят налоги и сборы, включая пени (кроме таможенных).

Телеграм-канал Brief обращает внимание, что в счет долга приставы могут арестовать недвижимость, транспорт, а также доли в проектах блогера.

ФНС заморозила счета Ивлеевой в начале июня, когда размер ее задолженности достиг 11,3 млн рублей. Адвокат блогера в разговоре с RTVI заявил, что налоговая заморозила счет ИП блогера из-за задолженности за 2023 год.

16 июля «Известия» сообщили, что долг Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) достиг 20,93 млн рублей. По утверждению издания, блогер с мая этого года «игнорирует требования» ведомства об оплате задолженности.

О том, что ФНС начала проверку в отношении Ивлеевой, в декабре 2023 года сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Телеграм-канал Shot утверждал, что бизнес блогера проверяют по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст. 199 УК, максимальное наказание — пять лет лишения свободы).

Основной компанией, попавшей под проверку, стала «Ивлеева Продакшн» (специализируется на производстве видеоконтента и телепрограмм), писал канал со ссылкой на источник. По данным Shot, в апреле прошлого года «на фоне множества налоговых проверок» блогер переписала фирму на подругу детства.

Ивлеева также была соучредителем компаний «Блеск» (ресторанный бизнес, доставка и торговля продуктами питания) и «Коленки пчелы» (производство чипсов и энергетиков). Счета последней были заморожены. Как пишет РИА Новости, у «Коленок пчелы» также имеется задолженность: 442,5 тыс. рублей по налогу на прибыль и 1,1 млн рублей по страховым взносам. Долг компании по НДС погашен полностью — осталась только задолженность по штрафу менее чем на тысячу рублей.