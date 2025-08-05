Искусственный интеллект уже не просто тренд — это новый стандарт в рекламе. Генерация креативов за часы, персонализированные ролики под любую аудиторию и снижение затрат на производство в разы. Эксперты в сфере нейросетевого креативного контента из команды «Луч—ИИ» Елена Дернова и Парамон Парфенов рассказали RTVI о том, почему нейросети пока не справляются с ТВ-роликами, как prompt-инженеры зарабатывают 80 000 ₽ на старте и зачем бренды обучают ИИ под свой стиль.

Преимущества использования ИИ в рекламных кампаниях

Количество рекламных креативов, создаваемых нейросетями, растёт с каждым днём. В социальных сетях уже доминирует генеративный «вау»-контент: короткие нейроаватары с обзором, удивительные трансформации и динамичные 5—10‑секундные ролики под цепляющую музыку. В наружной рекламе крупные клиенты всё чаще используют статичные изображения и простую анимацию на медиафасадах — ИИ позволяет получить готовые макеты для баннеров и постеров по всей стране за 2—3 дня, существенно снизив затраты на производство и логистику. Видео‑ролики пока требуют более тщательной подготовки:

1. Подбор креатива и сценария. Чтобы получить 15—20‑секундный ролик для ТВ или интернета за оптимальный бюджет, идеи нужно «заточить» под текущие возможности нейросетей.

2. Масштаб и сложность. Снимать десятки локаций, сезонов и массовых сцен всё ещё экономически невыгодно: зачастую проще упростить концепцию или использовать классическую съёмку.

3. Логистика и надёжность. Отсутствие зависимости от погоды, расписания актёров и доступности площадок упрощает планирование и снижает риск сорвать дедлайны.

ИИ ускоряет весь цикл — от идеи до готового ролика и запуска. Особенно это важно в тестовых кампаниях, когда нужно быстро проверить гипотезы и оптимизировать креативы.Лицензии и работа с ИИ не бесплатны, но всё равно дешевле, чем полноценная съёмка с арендами локаций, техники и большой командой. Особенно если нужно много вариаций.Нет нужды организовывать выезды и пытаться впихнуть 4 локации за один день. Но важно помнить: если ролик делается в ИИ, он должен быть полностью ИИ — гибридные форматы пока дают слабый результат.

Генерация десятков версий креативов и их запуск в медиу позволяет тестировать гипотезы на лету и выбирать только самые работающие. LLM умеют сегментировать аудиторию и создавать релевантные тексты — от персонализированных заголовков до микро‑роликов под конкретные сегменты. Дипфейки, динамические фоны, виртуальные персонажи и аватары позволяют делать персонализацию в реальном времени и избегать баннерной усталости.

И главное — ИИ отлично работает в перформанс‑рекламе, где креативы быстро выгорают, а их нужно много и дешево. Быстрая генерация, меньше затрат, мгновенное размещение — вот где настоящий профит. Мы как раз решаем эту задачу в своём сервисе Baloo, чтобы снять эту боль клиента.

Топ-профессии в области ИИ‑креатива?

Арт‑директора, дизайнеры, копирайтеры, креаторы, креативные директора, сценаристы и режиссёры сохраняют ключевую роль. Нейросети дополняют их инструментарий, позволяя работать эффективнее: там, где раньше требовалась команда, сегодня может справиться один специалист. При этом «ИИ‑креатор», «ИИ‑арт‑директор» или «ИИ‑копирайтер» — это всё ещё фундаментальные профессии с углублённой экспертизой, а не просто «заменители людей».

Рынок только формируется, но уже нужны арт‑директора, дизайнеры, режиссёры, ML‑инженеры и разработчики, которые понимают и креатив, и технологии.

Важно: ИИ — не волшебная палочка. Специалист должен быть профи в своей области, а ИИ станет мощным усилителем. ML‑инженеры и prompt‑специалисты сейчас на пике спроса и могут ставить высокий прайс.

Творческие специалисты с «ИИ‑осознанностью» ценятся за скорость, гибкость и умение использовать технологии в идеях.

Зарплаты начинающих «промпт‑инженеров» в рекламе?

В рекламных агентствах такие специалисты чаще называются «ИИ‑креаторами» или «ИИ‑копирайтерами». Заработок зависит от общего опыта и уровня, а не только от навыков работы с нейросетями. По рынку начинающие специалисты получают около 80 000 ₽ в месяц.

ML‑специалисты (hard prompt engineer, model fine‑tuner) получают премиальный уровень. Дизайнеры и контент‑менеджеры, работающие с ИИ‑инструментами, стартуют с более скромных ставок, но за счёт объёмов и скорости могут зарабатывать достойно. Пока рынок узкий, есть шанс быстро в него зайти и занять свою нишу.

Тренды в ИИ‑контенте

Тренды текут вслед за возможностями моделей: В 2022 г. популярны были пушистые розовые фасады, глянцевые роботы и сюрреалистичные коллажи в Midjourney. Это было то, что могла делать Midjourney в тот момент. Сейчас все эти вещи выглядят достаточно вульгарными, а на арену выходят нейровидео. Выход модели veo-3 от Google с возможность генерировать видео с озвучкой породил кучу фейк-интервью из Патриков, видео-репортажи из неизвестных мест, а Hailuo с хорошей анимацией движения заставил многих животных совершать прыжки в бассейн. И все этот пресловутый сюрреазизм и креатив. Совмещение несовместимого, создание неожиданного в новых форматах, большом количество формирует тренд. И, конечно, это все делается с упором на возможность технологии. Так что тренд в ии-контенте — идеи ии-контента.

AI‑видео и графика — это уже не хайп, а апгрейд креатива. Быстро, кастомно, эмоционально. Но важно помнить о смысле и человеческом элементе — шум никому не нужен.

TikTok‑формат доминирует: 90 % людей смотрят короткие видео ежедневно. ИИ позволяет штамповать их пачками, повышая вовлечённость.

Text‑to‑video‑модели становятся мощнее. Уже можно делать ролики с минимальным продакшном.

Кастомные AI‑модели и аватары. Бренды обучают мультимодальные модели под свой визуальный стиль и создают синтетических инфлюенсеров.

Примеры успешного использования LLM в создании рекламы

Их очень много. Практически каждый второй кейс в рекламе и на международном каннском фестивале имеет в описании нейросеть. Только часто это действительно работа нейросети не сколько генеративной, а построенной на анализе, распознавании паттернов, которые потом превращаются в интересное креативные решение. Мне до сих пор невероятно мил кейс «Сбербанка» 2018 года, где ИИ использовался для обучения и сохранения редких языков, он понимал труктуру исчезающего языка благодаря тому, что в процессе его разработки была собрана огромная база языковых конструкций, которые и стали основой для обучения и дальнейшем синтезе речи. Другой обратный пример — это реклама Cadbury в Индии, где был синтезирован голос известного актера Шахрух Хана. Малый бизнес в Индии не имел денег на рекламу и привлечение даже инфлюенсеров, не то что селебрити. Но теперь они могли на сайте создать рекламу с невероятно популярной звездой и получить рекламное видео в котором актер произносит их речь, упоминает бренд, например, магазинчик по ремонту обуви.

Перспективы ИИ в рекламе

ИИ не заменит всё. Большие съёмочные проекты с бюджетами 15+ млн останутся. Но для большинства задач ИИ‑контент станет новым стандартом: быстрым, гибким, персонализированным. Мы уже, например, сделали крупную кампанию для бренда «Самолёт» — 12 роликов, которые вышли на ТВ и в диджитал‑каналах.

Кейс с «брейнрот» животными

Люди любят милых животных. Вот и все. Поэтому мы готовы потреблять контент с ними в любом виде. Со времен легендарных сборок в стиле «1 час коты ведут себя смешно» на YouTube ничего не поменялось. Просто раньше были нужны коты и желание хозяев это снимать, выкладывать. Сейчас можно визуализировать любую смешную историю в нейронках. В рекламе такое может быть уместно, если есть идея построена либо на аналогии, либо на абсурде поведения животных. Или второй вариант — клиент связан с животными, груминг салоны, кормы, зоомагазины, приюты.

Процесс авторизации и легализации конвента пока неясен до конца. Каждый кейс рассматривается отдельно. В нашей практике автором видео является либо дизайнер, который создал и доработал изображения. Либо в случае видео — автор промпта в же видео-нейросети. Такие непонятки отталкивают часто клиентов и делают процесс внедрения нейросетей в производство достаточно спорным.

Права на персонажей принадлежат авторам приложений, например Brainrot Animals (это прямо указано в App Store). В AI‑генерации формально право на контент остаётся у создателя — будь то человек или платформа. Когда бренд использует AI‑мем, он работает с вирусной формой. Иногда нужна лицензия, если персонаж защищён, но чаще это свободный UGC‑формат.