Во время празднования Масленицы в Никола-Ленивце 16 марта сожгут «Черную гору» — сложенный из березовых веток и сена 22-метровый вулкан. Организаторы Масленицы-2024 рассказали, какие еще события ждут посетителей арт-парка в этот день.

Автором идеи для арт-объекта 2024 года впервые стал Константин Фоминов — местный житель и соавтор многих работ художника Николая Полисского. Архитектором «Черной горы» выступила Екатерина Полякова, автор «Вавилонской башни», которая была представлена на Масленице в Никола-Ленивце в 2022 году.

12:00 — 17:00:

Никола-Ленивецкий городок поддержки и соучастия. В это время пройдут игры, состязания и другие активности в декорациях объектов из ретроспективной коллекции Масленицы. Все гости смогут поучаствовать в испытаниях, чтобы заработать «блинкоины» и обменять их на горячие блины. Гвоздем программы станет мастер-класс по созданию костюмов из природных материалов в стиле «Креативный фолк».

12:00 — 20:00

Ярмарка с деревянными сувенирами, блинами и согревающими напитками. Весь день вплоть до церемонии сожжения гости смогут гулять по снежным тропам, пробовать блины на ярмарке и прощаться с зимой.

17:30 — 18:00

Перформанс, предваряющий сожжение от Олега Жуковского и «Сибирской Академии Счастья»: они поведут вокруг «Черной горы» общий ход, в котором каждому найдется место.

18:00

Сожжение «Черной горы».

19:00

Выступление DJ Кумы, миксующего звуки природы с перкуссией и вокалом.