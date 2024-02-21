Секс-просветительская программа «Про это», которая в 2000-е годы поднимала проблемы харассмента и сексуализированного насилия, сегодня была бы невозможна на российском телевидении, считает телеведущая Елена Ханга. В новом выпуске «Легенды» она рассказала о том, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский говорил в прямых эфирах, как обсуждать секс с детьми, что значит для нее «серебряный возраст» и почему ее внуки будут теннисистами. Главное из интервью — в материале RTVI.

Какие темы затрагивала программа «Про это»

Мне кажется, что помимо того, что мы были скандальные, мы были еще и очень социально значимые, потому что мы поднимали социальные вопросы. Например, мы были первые, кто говорил о сексуальном насилии на работе. Это были 1990-е годы, и тогда было совершенно нормально секретаршу заставлять ходить в баню, потому что у тебя якобы переговоры в бане и так далее. Мы все это знали, через это проходили, но это считалось нормальным, и мы об этом говорили.

Мы говорили о проблемах ограниченных людей, о разных ориентациях, о проблеме проституции с социальной точки зрения. Были и многие другие темы, которые никому бы в голову не пришли. Даже «СПИД-Инфо» в те годы, уж если говорить о скандале, и они бы не взялись за эти темы. И люди начинали задумываться.

Почему «Про это» была такой популярной

Тогда про это не говорили, потому что это было не принято, как-то страшно, неудобно, а сейчас совсем другая ситуация.

Сейчас вы включаете интернет, где есть абсолютно все, что вы хотите найти — от хорошего, возвышенного, до самой грязи. Но, мне кажется, человеческого разговора так и нет. Мне кажется, для молодежи, у которой есть вопросы, на которые у них нет ответа, было бы хорошо… Я не знаю, горячая линия какая-то, куда они могли бы в случае какой-то стрессовой ситуации позвонить, и им бы объяснили. Потому что не все могут подойти к родителям.

Ситуация же не изменилась: как тогда к родителям не подходили, так и сейчас, мне кажется, не подойдут. И моя дочка, я думаю, ко мне не подошла бы, она скорее бы позвонила моей подруге лучшей. У нас даже бартер был с подругой: «Давай ты моей дочке расскажешь про это, а я — твоей». Потому что когда я подходила и говорила: «Я хочу с тобой про это поговорить», она говорила: «Ну мама! Я даже представить себе не могу, что вы там с папой вот… Не-не-не-не, бе-бе-бе, не хочу, не слышу!»

Может ли появиться подобная телепрограмма сегодня

Мне кажется, сейчас такая передача невозможна, вообще невозможна. Это при том, что в интернете все есть: и блогеры, и язык, на котором они говорят. Но, мне кажется, ситуация… Может быть, из-за того, что слишком много этого и… Есть много причин, я сейчас даже не хочу считать на пальцах все причины… Короткий ответ: нет, мне кажется, это нереально.

О Жириновском в прямом эфире

У меня Жириновский был несколько раз в «Принципе домино» в прямом эфире, и я скажу, что этот человек… У него настолько выверено было абсолютно все! Самое большое заблуждение думать, что он был неадекватный. Вот говорят: «Жириновского несло», — никогда его не несло. Все, что он делал, он делал осознанно, и ровно настолько, насколько он считал, что это должно быть сделано.

Я много раз рассказывала про эфир, который был посвящен, по-моему, 8 Марта или что-то такое, где он пришел и заявил, что все женщины — проститутки. И все обомлели, и он стал кричать: «Вот, вот вы такие!». И шеф-редактор так испугался… Да, и он еще достал пачку денег и швырнул мне их в лицо. Шеф-редактор пришел в ужас и сказал: «Стоп, стоп, мы заканчиваем, — в ухо он мне сказал, — уходим на рекламу». И мы ушли на рекламу.

Жириновский тут же сел, как-то молчал. Я к нему подхожу и говорю: «Вы что?». Он говорит: «Лен, ну скучно! Сидим, бе-бе, вот эти женщины, „желаем вам красоту”… Мне, — говорит, — тебя просто жалко стало, я решил как-то поднять это все, как-то оживить. Я же для тебя стараюсь».

И дальше мы выходим из рекламы, и он тут же, сразу: «Вы все…». Зрители подумают, что он неадекватный, — да ничего, он идеальный был гость для телепрограммы.

О семейном спорте

Дело в том, что мои бабушка и дедушка были из Америки родом, мой дедушка — афроамериканец. Одна из причин, почему они переехали в Советский Союз, — они старались избежать расизма (у меня бабушка белая была).

И дедушка сказал, что его дочка получит самое лучшее образование. А в его представлении самое лучшее образование — это было обязательно хороший язык, умение себя преподнести, умение играть на пианино или на каком-то другом инструменте и теннис — эта вот американская мечта, чтобы ребенок играл в теннис.

Когда родилась его дочка, моя мама, он тут же нашел ей прекрасного педагога по музыке, она закончила музыкальную школу, у них была дома няня, актриса театра, и она играла в теннис, была чемпионкой Узбекистана. Мы же все, все мы выполняем «заказы» своих родителей.

Когда я родилась, что моя мама сделала? Отдала меня в лучшую школу в районе, «на районе», как теперь говорят, я ходила в прекрасную английскую школу.

У меня была учительница музыки Сара Львовна, которая терпела все мои выкидоны, потому что я, конечно, не хотела заниматься музыкой, и я занималась теннисом. Я ездила каждый день из Черемушек на Динамо, потом на ЦСКА, это полтора часа в один конец, потому что это была мечта моей мамы. Когда родился мой ребенок, она была обречена.

И кстати, я своего ребенка назвала именем своего тренера, Елизавета-Анна, в честь Анны Владимировны Дмитриевой, которая была моим тренером и которая была многократной чемпионкой России по теннису. Так что у нас теннис в третьем поколении, и я дочке сказала, что мои внуки тоже будут заниматься теннисом.

О связи спорта и секса

Я сейчас не буду раскрывать пункты, но секс и спорт очень связаны. Я уж не говорю о гормонах, но там были еще очень ужасные вещи, когда спортсменки специально беременели, потому что на первых стадиях у них там выброс был гормонов, а потом вынуждены были делать аборты…

Или, например, каким-то спортсменам нужен был секс и за ними чуть ли не табун возили, который обслуживал этих спортсменов, и т. д. Есть очень много хитростей, не говоря о том, что кому-то нельзя заниматься сексом перед ответственным матчем, потому что уходит энергия, ты не можешь сконцентрироваться на следующее утро.

Слушайте, это надо с врачом разговаривать. Мне жалко, я не поговорила на эту тему, а то мы бы узнали очень много интересного. Об этом мало пишут.

О «серебряном возрасте»

У меня сейчас этот серебряный возраст, и все мои подруги примерно моего возраста, и перед нами стоит вопрос: мы уже все, что хотели сделали в жизни, детей подняли, поставили на крыло…

Но еще надо жить — что делать? Конечно, можно сказать: «Я себя посвящаю внукам», — а если у тебя еще нет внуков? Ну хорошо: «Я хочу путешествовать», — ну, можно путешествовать. Но самое интересное, наверное, это заняться тем, что ты хотел делать всю жизнь, но не мог.

Например, ты хотел быть биологом или цветы выращивать, но родители сказали: «Так, пойдешь юристом, потому что цветы твои тебя не прокормят». Ты всю жизнь занимался профессией, которую ты не любишь. Но сейчас самое время сказать: «Так, друзья, а теперь я пойду выращивать цветы!» — и запереться на даче и выращивать или открыть маленький магазинчик.

Или, например, ты всю жизнь мечтал заниматься балетом, но ты фигурой не вышел или, например, родители тебя не отдали в балет. По-моему, на седьмом десятке самое время заняться балетом. Есть курсы, можно взять педагога лично, если ты стесняешься ходить куда-то, и получать удовольствие.

Я вот представляю себе, ты лежишь уже «на выходе» и думаешь: «Елки-палки, что ж я не попробовал заниматься балетом?» или «Почему я не попробовал петь? Вот мечтал быть оперным певцом, но не попробовал, а мне все говорили, что прекрасный голос». Вот самое время попробовать то, что ты хочешь.

Обратите внимание на наше кино. Вы когда-нибудь видели сцены, помимо «Москва слезам не верит», где главной героине было, по-моему, 35-40 лет, да? Ну 40 лет, условно. Вы видели сцены, чтобы влюбилась женщина в 50 лет, в 60 лет? Я что-то таких фильмов не знаю. А уж чтобы она целовалась в этом возрасте или постельная сцена — вообще нет такого.

Об эйджизме

Мне было хорошо за 40, когда дочка пошла в школу. И я помню, все родители, всех собрали, и учительница объявляла, что надо, значит, веселые старты они там проводят и родители должны с детьми бегать в мешке, прыгать, еще что-то.

Она взяла бумажку и говорит: «Так, прыжки в мешке, кто хочет?» Все родители молодые смотрят в сторону… Я говорю: «Я!» Она так деликатно — оп! — отвернулась. «Так, дальше. Пробежать туда-то, пропрыгать — кто?» — «Я!» Помните, как в фильме «Операция „Ы“»: «Кто на работу?» — «Я!» И в конце концов она говорит: «Так, Елена Абдулаевна, я вижу вас, вам не обязательно». Я говорю: «Почему же? Я могу!» Она говорит: «Не надо!» И вот если это назвать эйджизмом, то да.

Я ненавижу, когда мне уступают место в метро, вот ненавижу, потому что я себя прекрасно чувствую и я стою и не собираюсь, тьфу-тьфу-тьфу, падать. Но это невинные вещи.