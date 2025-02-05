Артисты балета постоянно живут с болью в теле и часто сталкиваются с травмами из-за большого количества репетиций. Многие сидят на диетах, но для баланса надо находить время на восстановление и подбирать подходящий тип питания. О жизни артистов балета RTVI рассказала заслуженная артистка России и прима-балерина Михайловского театра Анжелина Воронцова.

— Каков ваш режим дня? Как вы сочетаете репетиции, выступления и восстановление?

— Мой график очень насыщенный: шесть дней в неделю идут репетиции, и всего один выходной — понедельник. Я танцую около восьми спектаклей в месяц. Для ведущих артистов балета это достаточно много, но для меня это большая честь и радость быть настолько востребованной. Конечно, в жизни балерины сложно найти баланс, и балет в ней играет главенствующую роль. Репетициям, выступлениям, восстановлению подчинено все время. Но меня всегда вдохновляет то, что я могу выразить на сцене те чувства, которые не могу испытать в жизни.

— Над чем вы сейчас работаете?

— Сейчас я очень сосредоточенно работаю над балетом «Лауренсия». Этот спектакль после нескольких лет вновь возвращается в афишу Михайловского театра. Он был поставлен великим танцовщиком и хореографом Вахтангом Чабукиани в советское время и относится к направлению советского драмбалета — одному из самых важных в период советского искусства. Здесь очень важны не только выполнения технических сложностей, но и выражение чувств и эмоций. Для зрителя это очень интересный спектакль, поскольку, мне кажется, мы все соскучились по ясному выражению чувств на сцене, эмоциональности, красочности постановки.

— Часто ли артисты балета получают травмы на репетициях? Был ли у вас такой опыт?

— Травмы сопровождают всю творческую жизнь артистов балета, мимо не удается пройти ни одному. Очень большая физическая нагрузка, очень разный репертуар — и современный, и классический. Безусловно, это тоже негативно влияет на состояние здоровья. И в моей жизни тоже были травмы. Здесь очень важно подходить с умом к репетициям, выстраиванию репертуара, чтобы было меньше разных направлений в хореографии в один день. Но сейчас я чувствую, что чем больше тренируюсь, тем больше мне надо подкреплять свой организм другой нагрузкой, другими активностями. Очень важно подобрать под себя те витамины, которые помогают.

— Есть ли у вас специальные диеты или привычки в питании, которые помогают поддерживать форму?

— Что касается диет, наверное, я перепробовала все. Очень много занималась тем, чтобы подстроить питание к своему ритму жизни, поскольку артисты балета должны быть в хорошей форме всегда — в отличие от спортсменов, у которых есть периоды, когда они в лучшей форме (например, перед соревнованиями) или в худшей. Поэтому ограничительные диеты в минимальной степени должны всегда присутствовать в жизни балерины.

И все-таки за долгий срок поиска того, что можно и чего нельзя, я поняла, что балеринам можно все, но в очень ограниченном количестве.

И, конечно, чем больше ограничений, тем больше соблазнов. Поэтому не нужно себя настраивать на то, что ты себя ограничиваешь. Надо просто помогать своему организму правильным питанием. Я очень верю в силу именно сбалансированного питания, а не жестких ограничений, потому что они ни к чему не приводят — только к срывам и постоянной усталости. Чтобы сохранить здоровье и форму, нужно подобрать под себя то питание, на котором можешь существовать очень долго.

— Есть ли у вас какие-то секреты поддержания энергии во время репетиций и выступлений?

— Я регулярно сдаю анализы, и мне подбирают именно те витамины, которых мне не хватает в организме. Безусловно, главный упор в питании — на белковые продукты, потому что из этих веществ строятся мышцы, и это дает силы, исключает большие колебания инсулина в организме. Белок и медленные углеводы — это основа питания. И, конечно, витамин D, магний, цинк, группа витаминов В — то, что нужно, наверное, каждому человеку, независимо от того, занимается ли он физической нагрузкой или нет. С помощью специалиста я очень слежу за своим здоровьем.

— Как вы справляетесь с давлением от ожиданий публики и критиков? Есть ли у вас стратегии для сохранения уверенности в себе?

— Я уже много лет не читаю критические статьи о себе, потому что хорошая критика расслабляет, а плохая не дает ничего, кроме уныния. Для меня самый большой критик — я сама. Сейчас всегда есть возможность посмотреть видеозаписи — и самому или вместе с педагогом, руководителем понять, как двигаться дальше.

А ожидание публики — это всегда для меня большое счастье, потому что когда я выхожу на сцену, то чувствую, как меня любит зритель, какого праздника он ждет. И зрители приходят не с критическим ожиданием, а наоборот, с радостью, с ожиданием счастья от увиденного. И поэтому меня ожидания публики вдохновляют на то, чтобы дальше идти к новым свершениям.

— Какой совет вы могли бы дать молодым балеринам по поводу заботы о своем здоровье и благополучии в этой профессии?

— Юные балерины, учащиеся, молодые артисты должны понимать, что эта профессия — большой труд. Никакие успехи не приходят без собственных вложений, усилий. И, конечно, если вы готовы служить этой профессии, то это ваш путь, а если нет — то лучше этим не заниматься.

— Как вы видите будущее wellness в мире балета? Меняется ли отношение к здоровью и восстановлению среди профессиональных танцоров?

— Я думаю, чтобы полностью поменять это отношение, важно, чтобы театры предоставляли возможность восстановиться, например, сотрудничали с wellness-клиниками или спортивными центрами. То есть это должен быть не просто отдых: необходимы хорошие реабилитологи, место, где эту реабилитацию можно пройти. Это такая область, в которой ответственность несет не только сам артист, но и театр.

— Вы рассказывали в одном из интервью о важности баланса между сценой и обычной жизнью. Как вы его соблюдаете? Какие практики помогают восстановить эмоциональное равновесие?

— Найти баланс между театром и жизнью очень сложно, потому что мы очень много времени проводим на репетициях, спектаклях. Вся жизнь этому подчинена — это не та профессия, где ты работаешь пять дней в неделю, потом отложил работу на два дня и вновь после выходных к ней приступил.

Но, конечно, нужно отвлекаться на другие виды искусства, чтобы обогащаться. Если раньше я искала вдохновение только в балете, то теперь стараюсь искать его в жизни в целом и даже в характерах людей. Например, в своих спектаклях я наделяю героинь не только своими чертами характера, но и своих знакомых, ярких личностей, других персонажей.

— Вы упоминали, что балерины учатся жить с болью. Как вы относитесь к боли и есть ли какие-то методы, помогающие вам справляться с ней, не прибегая к крайностям? Не жалеете ли вы о том, что выбрали этот в буквальном смысле болезненный путь?

— Действительно, балерины учатся жить с болью — болью в ногах, теле. Но это уже такая часть жизни, на которую ты стараешься не обращать внимания, если это не мешает работе настолько сильно, что ты не можешь выходить на спектакль. Конечно, нужно себя поддерживать, заботиться о себе, но и преодолевать себя тоже нужно.

Любая профессия, связанная с физическими нагрузками, не может быть построена только на том, что тебе будет хорошо и приятно.

Это преодоление свойственно мне еще с детских лет, еще начиная со спорта. Поэтому нет — я не жалею о том, что выбрала этот путь. Многое определяют способности, то, что тебе дано от природы. Не использовав эти способности, я бы, наверное, жалела всю жизнь.

— Как на пути к славе сохранить себя?

— О славе и известности я вообще не думаю, потому что даже не могу ее почувствовать в реальной жизни. Это очень мимолетное состояние. Спектакль закончился — овации, внимание зрителей, цветы. Потом просыпаешься на следующий день — и как будто всего этого не было, и нужно опять и заново совершенствоваться, тренироваться и репетировать. Это не кино, которое запечатлевает тебя в определенном виде на века и остается в истории. Успех в балете — очень мимолетное чувство. И, на мой взгляд, насладиться им в полной мере практически невозможно.