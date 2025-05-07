Россия может применить «Орешник» в качестве ответа на атаки по России, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Он отметил, что тогда на Украине «10 мая не наступит».

7 мая телеграм-канал Baza написал, что Россия ожидает от Украины провокаций на День Победы и планирует нанести удар «Орешником». Источники канала утверждают, что российское Минобороны выбрало целью Киев. В оборонном ведомстве эту информацию не комментировали.

Заварзин заявил, что Россия ведет серьезную подготовку ко Дню Победы, в первую очередь в сфере безопасности. Он отметил, что вся страна, включая Минобороны и другие ведомства, очень серьезно относятся к этому.

«Конечно, мы не исключаем провокаций от этих безголовых, но это конец будет им тогда — сразу говорю. Что касается целей, безусловно, я уверен, что цели мы держим, вплоть до того, что я не исключаю, что мы применим “Орешник”. Пусть думают! Может, они в последний раз в жизни будут думать! Поэтому я надеюсь, что обойдется все. Но если эта задумка дурацкая, у них там в голове что-то крутится, этот червяк, то я поддерживаю, что сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, что 10 мая, видимо, у них не наступит», — подчеркнул депутат.

Речь идет о высказывании замглавы Совета Безопасности России Дмитрия Медведева. 3 мая он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который отверг предложение российского лидера о трехдневном перемирии на 9 мая, взамен потребовав прекращения огня минимум на 30 дней, а также сообщил, что «не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве».

«А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того. Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая», — заявил Медведев.

Президент России Владимир Путин в конце апреля выразил готовность к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Он также объявил временное перемирие на три дня — с 8 по 10 мая — в честь в 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.