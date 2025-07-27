Рекорд по стоимости июльского отдыха среди россиян поставил мужчина, заплативший 2,163 млн рублей за восемь дней в пятизвездочном отеле турецкого курорта Бодрум — причем без питания. Соответственно, каждые сутки отпуска стоили ему более 270 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

Второе место в рейтинге самых дорогих туров, купленных россиянами в июле, оказалась 16-дневная поездка в китайский город Сямынь, совершенная группой из шести человек с ребенком. На протяжении всего путешествия туристы проживали в пятизвездочном отеле с включенными в стоимость бронирования завтраками. Этот отпуск обошелся в 1,634 млн рублей.

На третьем месте оказались двое российских туристов, которые провели 19 дней в пятизвездочной гостинице на пляже Чавенг Ной на тайском курортном острове Самуи, заплатив за это 1,486 млн рублей. В указанную сумму из питания входили только завтраки. С учетом продолжительности одни сутки такого отдыха стоили 78 тысяч рублей.

В топ-5 самых дорогих туров, совершенных россиянами в июле, также вошли продолжительные поездки в испанскую Валенсию и французские Канны. В первом случае турист с ребенком отдал чуть более 1,181 млн рублей за 27 дней в пятизвездочном отеле, а во втором двое взрослых путешественников за 1,03 млн рублей прожили столько же в апартаментах. В обоих объектах размещения питание не входило в стоимость, но посуточная стоимость оказалась разной: в Валенсии на родителя с ребенком — 43,7 тысячи рублей, а в Каннах на взрослую пару — 38 тысяч рублей.

Среди направлений внутреннего туризма в июле 2025 года первое место по дороговизне отдыха побил Сочи: за 27 дней в пятизвездочной гостинице черноморского курорта с двухразовым питанием пара путешественников заплатила 1,365 млн рублей — по 50,5 тысячи рублей за сутки.

На втором месте среди самых дорогих июльских туров по России оказалась путевка в сочинский Адлер, где 11 дней в пятизвездочном курортном отеле с двухразовым питанием обошлись семье из трех человек (включая ребенка) в 1,01 млн рублей. В пересчете на посуточную стоимость этот отдых оказался существенно дороже сочинского — более 90 тысяч рублей в день.

Третье место в списке самых дорогих поездок на отдых по стране занял тур в Новороссийск для двух взрослых стоимостью 768 тысяч рублей: за эту сумму пара провела 24 дня на базе отдыха без «звездности». Каждые сутки в этом отпуске обошлись туристам в 32 тысячи рублей.

В первую пятерку наиболее дорогих июльских путешествий по России также вошли туры в Санкт-Петербург и Ленобласть, приобретенные семьями с детьми. На четвертом месте оказался шестидневный отдых с завтраками для пяти человек в пятизвездочном петербургском бутик-отеле за 612,4 тысячи рублей, а на пятом — девять дней на четырехзвездочной базе отдыха в Озерках с завтраками, обедами и ужинами за 570,7 тысячи рублей на троих.

Наиболее популярными туристическими направлениями в России в этом году стали Краснодарский край, Калининградская область, Москва, Санкт-Петербург и Дагестан, рассказал ранее RTVI вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.