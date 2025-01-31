По меньшей мере 50 отелей опечатаны в турецкой провинции Анталья после пожара в гостинице на горнолыжном курорте Grand Kartal, ставшего причиной гибели почти 80 человек. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на распоряжение руководителя Главного управления инвестиций и предпринимательства Министерства культуры и туризма Турции Надира Алпаслана.

Письма о закрытии отелей, не получивших сертификаты для туристической деятельности и работающих без соответствующей регистрации, получили губернаторы 81 турецкой провинции. Их попросили провести проверку объектов размещения туристов на своей территории, выявить нарушающие закон объекты и принять в отношении них «необходимые меры».

Все закрытые на данный момент в Анталье отели находятся в районе Муратпаша — это один из турецких регионов с наибольшим количеством малых и средних гостиниц. Глава района Юмит Уйсал заявил, что безопасность туристических объектов принципиально важна для безопасности граждан и национальной экономики.

«Мы работаем совместно со всеми учреждениями и организациями над тем, как усилить пожарные проверки в каждом из наших отелей. Мы примем и реализуем некоторые основные решения муниципального совета после короткой подготовки на заседании совета в марте. Мы работаем и будем продолжать извлекать уроки из событий, которые привели к гибели людей, и пережитого опыта. Я молюсь, чтобы катастрофа, произошедшая в Болу, не повторилась», — поделился чиновник с журналистами.

Турецкое Минтуризма напомнило губернаторам, что действующий в стране закон о поощрении туризма обязывает все объекты размещения получить в уполномоченных органах госвласти лицензии на открытие и ведение бизнеса, а потом не позже чем через полгода оформить сертификат на осуществление туристической деятельности в самом министерстве. Отели, не успевшие получить второй документ, не имеют право принимать туристов, подчеркнули в ведомстве.

Министерство составило список всех гостиниц, которые предположительно работают без соответствующих разрешений, и направило властям на местах, чтобы те провели проверки конкретных мест и опечатали их в случае необходимости.

Напомним, в ночь на 21 января в здании 12-этажного отеля Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу возник пожар. Как выяснили следователи, возгорание началось от гриля, который сотрудники, пытавшиеся остановить распространение огня, залили водой — и тем самым, наоборот, спровоцировали разбрызгивание горящего жира. В общей сложности погибли 78 человек, некоторые разбились при падении из окон.

Тушение пожара осложнялось расположение отеля, который стоит на склоне горы. Подразделения спасательной службы прибыли на место происшествия только через час после звонка персонала. Газета Sabah писала, что ставшие свидетелями возгорания сотрудники отеля запаниковали и первыми выбежали из здания, а постояльцы, которых насчитывалось 238 человек, не знали о случившемся из-за неработавшей пожарной сигнализации.

Было возбуждено уголовное дело и начато расследование. В его рамках арестованы 19 человек, в их числе — хозяин и управляющий Grand Kartal, а также представители администрации города Болу, в окрестностях которого находится горнолыжный курорт. Причиной задержания чиновников стало предполагаемое отсутствие проверок в объектах размещения туристов.