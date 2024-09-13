Военкора ВГТРК Евгения Поддубного, получившего ранение в начале августа в Курской области, выписали из больницы. Об этом сообщает «РИА Новости».

По информации агентства, военкор проходил лечение в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве.

Выписку Поддубного из больницы также подтвердила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Женю Поддубного выписали. Спасибо, Господи! А они говорят, чудес не бывает», — написала она своем телеграм-канале.

В интервью телеканалу «России 24» Поддубный поблагодарил всех врачей, оказавших ему помощь. Военкор признался, что плохо помнит, как его доставили в Курскую больницу, «но хорошо помнит, что стало там значительно легче». Про медиков московского НИИ он отметил, что «врачи и медсестры здесь творят чудеса».

Евгений Поддубный был ранен 7 августа в Курской области в результате атаки беспилотника, ударившего по автомобилю, в котором находился репортер. Военкор освещал боевые действия в приграничном регионе, начавшиеся 6 августа.

8 августа Поддубного перевезли из больницы Курской области на лечение в Москву. Директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков сообщал РИА Новости, что состояние военкора тяжелое, но стабильное, что, по его словам, «внушает оптимизм». Поддубный получил много мелких травм, из которых преобладает ожоговая.

По факту ранения Поддубного Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о покушении и воспрепятствовании деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 144 УК РФ).