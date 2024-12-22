Россия с 23 декабря начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщили власти республики. Сухум подавал заявку в октябре. В Кремле ранее пообещали, что Россия даст ответ на запрос абхазской стороны.

Как рассказал РИА Новости министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба, всего Москва поставит Сухуму 327 млн киловатт часов, заявка была отправлена российскому Минэнерго в октябре.

Компания «Черноморэнерго» сообщила в своем телеграм-канале, что с 7 утра (06:00 мск) 23 декабря вводится новый график подачи электроэнергии: отключения будут на два часа днем и на два — ночью.

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба рассказал «Интерфаксу», что Москва после обращения Сухума «протянула руку помощи» и начала «осуществлять гуманитарный переток электроэнергии».

Он поблагодарил руководство России за помощь. По его словам, с 23 декабря население будет получать электроэнергию 20 часов в сутки.

Накануне, 21 декабря, Гунба обратился к российским властям с просьбой о гуманитарных поставках электроэнергии в Абхазию. Он отметил, что в республике произошел энергоколлапс после того, как 11 декабря была остановлена Ингурская ГЭС, из-за чего жизнь граждан стала «трудновыносимой», а света нет по 9—11 часов. Гунба добавил, что абхазский бюджет «испытывает непомерную нагрузку».

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что как только от Абхазии поступит запрос, Москва предоставит ответ.

«Абхазия — родная нам страна. Мы признаем их как государство. Это наши соседи. Мы желаем им стабильности, процветания и счастья. Естественно, вместе с нами», — сказал представитель Кремля.

Исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба ранее заявил, что Сухум попросил Москву еще в октябре бесплатно предоставить поставить 327 миллионов киловатт-часов в течение 2025 года. Российская сторона, по его словам, пока не ответила.

Член правления «Интер РАО» Александра Панина уточняла, что сейчас Абхазия получает российскую электроэнергию по предоплате в рамках контракта, действительного с 8 октября по 31 декабря 2024 года. Она добавила, что продление договора пока еще не рассматривалось.

Абхазской энергетической компании «Черноморэнерго» 18 декабря поручили провести переговоры с грузинской стороной об увеличении поставок электроэнергии в зимнее время.