Бывший губернатор Кировской области Никита Белых добился возмещения более 8 млн рублей, потраченных на защиту «в связи с незаконным уголовным преследованием». Об этом написала член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева в «Московском комсомольце».

Решение о возмещении расходов принял Октябрьский районный суд Кирова. По словам Меркачевой, полная сумма компенсации составила 8 млн 82 тыс. рублей. Правозащитница отметила, что это стало «одной из самых больших, если не рекордной, суммой» взыскания затрат на адвоката.

В 2021 году, когда Белых уже отбывал срок в колонии по делу о взяточничестве, в отношении него было возбуждено новое уголовное дело. Тогда экс-чиновника обвинили по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) и ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями) в связи с решением о выделении в 2015 году бюджетных средств на строительство служебного жилья, которое не было построено. В рамках этого дела прокуратура требовала приговорить бывшего губернатора к 12 годам лишения свободы и штрафу в 48 млн рублей.

«Все это было связано с активами Кировской региональной ипотечной корпорации, которая в итоге была обанкрочена. Суд оправдал Никиту Белых по обоим эпизодам обвинения, и в соответствии с законом он получил право на реабилитацию», — напомнила Меркачева.

Когда кассация утвердила решение об оправдании, Белых подал гражданский иск о возмещении расходов. Для этого, в частности, были подсчитаны количество посещений Белых в СИЗО и часы, затраченные на ознакомление с материалами дела. Адвокат бывшего главы региона провел расчет с учетом расценок на защиту, заявленных Адвокатской палатой, по нижнему пределу.

«Суд при перерасчете назначил Никите Белых на 160 тыс. меньше, чем было заявлено, но все равно сумма получилась внушительная, для кировской судебной системы это абсолютный рекорд», — написала Меркачева.

Она также отметила, что в масштабах всей страны «о таком крупном возмещении расходов на адвоката также давно не слышали».

В то же время из-за штрафа по первому уголовному делу сам Белых не получит эти средства, так как они будут направлены на погашение изначального штрафа, уточнила член СПЧ.

«В целом это очень хорошо для любого человека, что потраченные деньги на защитника компенсируют. Но может быть, было бы куда лучше, чтобы за счет сотрудников органов следствия, а не наш с вами. И вообще было бы здорово, чтобы те, кто возбуждают уголовные дела, скажем так, без достаточных оснований, понимали: за это придется платить», — прокомментировала решение суда Меркачева в своем телеграм-канале.

Никита Белых вышел на свободу после истечения срока наказания по уголовному делу о взятках в июне 2024 года. В августе «Коммерсантъ» сообщил, что бывший губернатор занял должность заместителя генерального директора по корпоративным вопросам кондитерской фабрики «Пермская».