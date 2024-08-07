Бывший губернатор Кировской области и экс-депутат заксобрания Пермского края Никита Белых, освободившийся из колонии в июне, стал сотрудником кондитерской фабрики «Пермская». Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на осведомленный источник.

По информации издания, Белых занял должность замгендиректора по корпоративным вопросам кондитерской фабрики. «Ъ» отмечает, что на предприятии не стали комментировать это назначение. Также от комментариев воздержались сам бывший чиновник и его адвокат.

В конце июня Никиту Белых освободили из колонии, где он отбывал наказание по делу о получении взятки. 8 июля Кировский областной суд также оправдал экс-чиновника по делу о злоупотреблении полномочиями.

После освобождения Белых планировал вернуться в Пермь к семье, заняться здоровьем, а также устроиться на новую работу. Подробности о новом месте он не раскрывал.

Кондитерская фабрика «Пермская» была основана в 1892 году в Перми. С 1992 года предприятие стало акционерным обществом.

Сейчас компания принадлежит генеральному директору фабрики Борису Швайцеру, Александру Яцкову, а также пермской ООО «Бизнес-Контакт», которую связывали с Никитой Белых. По информации «Ъ», «Бизнес-Контакт» был основан в 2002 году при непосредственном участии Белых.

Дело Белых

Никиту Белых задержали в июне 2016 года в одном из московских ресторанов. На тот момент мужчина занимал пост главы Кировской области.

В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в размере 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (ч.6 ст.290 УК РФ). Сам Белых своей вины не признал.

О возбуждении против Белых еще одного уголовного дела — о превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими — стало известно в июле 2021 года.

Экс-губернатору вменялось превышение полномочий в части получения АО КРИК займа 320 млн рублей у компании «Уралхим», а также злоупотребление с активами АО КРИК, вследствие чего, по версии обвинения, бюджету Кировской области был причинен ущерб свыше 440 млн рублей.

Гособвинение запрашивало для подозреваемого 12 лет лишения свободы. Как и в случае с первым делом, Белых все обвинения отрицал.